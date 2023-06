Svarbiausi įvykiai:

17:10 | Estijos karinių pajėgų žvalgybos atstovas: Ukraina tęsią pirmąjį puolimo etapą

Estijos žvalgybos atstovas teigia, kad Ukraina ir toliau tęsia pirmąjį puolimo operacijos etapą, o per artimiausias 7 dienas didesnių kontrpuolimo veiksmų tikėtis neverta.

Kaip teigė Estijos gynybos pajėgų žvalgybos centro vadovas pulkininkas Margo Grosberg, šiuo metu Ukrainos pajėgos renka žvalgybinę informaciją tam, kad surastų silpnąsias Rusijos kariuomenės gynybinių pozicijų vietas.

„Neabejotinai, kad iniciatyva yra Ukrainos ginkluotųjų pajėgų rankose. Tai reiškia, kad [Ukraina] gali pasirinkti laiką, vietą ir priemones, kuriomis bus vykdoma ataka prieš priešo dalinius“, – kalbėjo jis.

Estijos žvalgybos atstovas atkreipė dėmesį, kad Rusijos Federacija savo ruožtu dės visas pastangas tam, kad susilpnintų Ukrainos puolimo galimybes, ir tam gali pasitelkti artileriją, minų laukus ar suduoti smūgius iš oro.

Be to, jis atkreipė dėmesį, kad rusų kariuomenė pastaruosius 9 mėnesius vystė gynybinius pajėgumus okupuotose teritorijose, tad Ukraina neskuba pradėti didelio masto kontrpuolimą. Pasak jo, Kyjivo pajėgos stengiasi viską daryti atsargiai, neišsiduodant.

Pasak jo, tokia Ukrainos strategija, kuomet yra siekiama surasti rusų okupantų silpnąsias vietas mūšio lauke gali tęstis ir ateinančią savaitę.

„Mes nematysime puolimo operacijų artimiausias 7 dienas“, – kalbėjo žvalgybos atstovas.

16:30 | JK pareigūnai: tęsiantis kontrpuolimui, Maskva ir Kyjivas patiria daug karinių nuostolių

Tęsiantis kovoms dėl Kremliaus pajėgų išstūmimo iš okupuotų Ukrainos teritorijų, ankstyvuoju kontrpuolimo etapu Maskva ir Kyjivas patiria daug karinių nuostolių, sekmadienį paskelbtame vertinime sako britų pareigūnai.

Rusijos nuostoliai tikriausiai yra didžiausi nuo mūšio dėl Bachmuto įkarščio kovo mėnesį, teigė JK kariuomenės pareigūnai savo eiliniame vertinime.

Britų žvalgybos duomenimis, intensyviausi mūšiai vyksta pietrytinėje Zaporižios srityje, Bachmuto apylinkėse ir Ukrainos rytinėje Donecko srityje.

Nors naujausioje ataskaitoje pranešama, kad Ukraina šiose vietovėse vykdo puolimą ir padarė nedidelę pažangą, joje teigiama, kad Rusijos pajėgos Ukrainos pietuose vykdo, kaip teigiama, gana veiksmingas gynybines operacijas.

Sekmadienio rytą Ukrainos kariuomenė savo ataskaitoje nurodė, kad per praėjusią parą Rusija surengė 43 oro smūgius, keturis raketų smūgius ir 51 ataką iš raketų paleidimo įrenginių.

Generalinio štabo pranešime teigiama, kad Rusija toliau vykdo puolamąsias operacijas Ukrainos pramoniniuose rytuose, daugiausia dėmesio skirdama atakoms aplink Bachmutą, Avdijivką, Marinką ir Lymaną Donecko srityje.

Donecko srities gubernatorius Pavlo Kyrylenko nurodė, kad per pastarąją dieną žuvo du civiliai gyventojai, dar trys buvo sužeisti.

Ukrainos pareigūnai sakė, kad Rusijos pajėgos taip pat surengė antskrydžių kituose rytiniuose ir pietiniuose regionuose.

Vienas civilis žuvo ir dar keturi buvo sužeisti Chersono srityje per Rusijos atakas, pranešė srities gubernatorius Oleksandras Prokudina. Tuo metu Zaporižios srities gubernatorius Jurijus Malaško sakė, kad vienas žmogus buvo sužeistas per Rusijos atakas, per kurias nukentėjo 20 šios srities gyvenviečių.

Maskvos paskirtos dalinai okupuoto Zaporižios regiono administracijos pareigūnas Vladimiras Rogovas sekmadienį sakė, kad Ukrainos pajėgos perėmė Piatychatkų kaimo Zaporižios fronte kontrolę.

Pietvakarinės Odesos srities regioninės valdžios atstovas Serhijus Bratčukas informavo, kad Ukrainos pajėgos sunaikino, jo žodžiais tariant, labai svarbų amunicijos sandėlį netoli Rusijos okupuoto Heničesko uostamiesčio netoliese esančioje Chersono srityje.

„Mūsų ginkluotosios pajėgos ryte sudavė gerą smūgį“, – sekmadienio rytą savo „Telegram“ kanale paskelbtoje vaizdo žinutėje kalbėjo S. Bratčukas.

Vakarų analitikai ir kariuomenės pareigūnai perspėjo, kad Ukrainos kontrpuolimas, kuriuo siekiama išstumti Kremliaus pajėgas iš okupuotų teritorijų, naudojant Vakarų tiekiamą pažangią ginkluotę atakoms palei 1 000 km fronto liniją, gali trukti ilgai.

Pastarosiomis dienomis grupė Afrikos lyderių surengė savotišką taikos misiją į Ukrainą ir Rusiją, kad padėtų užbaigti jau beveik 16 mėnesių trunkantį karą, tačiau šeštadienį vizitas baigėsi be jokių tiesioginių pažangos ženklų.

15:59 | Ukrainiečiai nukovė daugiau kaip 4 tūkst. okupantų

Per pastarąją savaitę, vykstant Ukrainos puolamiesiems veiksmams prieš rusų kariuomenę, šalies gynėjai nukovė daugiau kaip 4 tūkst. rusų okupantų, rašo „Obozrevatel“.

Be to, pastebima, kad taip pat per pastarają savaitę buvo sunaikinta daugiau kaip 505 vienetų rusų karinės ginkluotės.

„Per savaitę – nuo birželio 12 d. iki 18 d. – Ukrainos gynybos pajėgos nukovė apie 4 180 rusų karių. Rusų pajėgos patyrė ir didelių ginklų, karinės technikos nuostolių“, – kalbėjo Ukrainos gynybos ministro pirmasis pavaduotojas Oleksandras Pavliukas.

Skaičiuojama, kad per pastarąją savaitę iš viso Ukrainos gynėjai sunaikino 58 rusų tankus, 111 artilerijos sistemų, 98 šarvuotąsias kovo mašinas, 71 bepiločius orlaivius, 28 rusų karių paleistų raketų ir kitos technikos.

15:24 | Tėvo dienos proga V. Zelenskis padėkojo drąsiai kovojantiems kariams

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį, per Tėvo dieną, padėkojo visiems stipriems ir drąsiems kariams, kovojantiems su Rusijos invazija, ir išreiškė viltį, kad visi tėčiai galiausiai grįš iš fronto.

„Ačiū kiekvienam ukrainiečių tėvui, kiekvienai ukrainiečių šeimai už mūsų stiprius ir drąsius karius, kurie gina Ukrainos nepriklausomybę ir kovoja už Ukrainos išlikimą!“ – V. Zelenskis pareiškė socialinėje žiniasklaidoje.

Jis paskelbė vyriausybės iniciatyvos „United24“, kuria siekiama surinkti aukų, vaizdo įrašą, kuriame matyti namo grįžtantys Ukrainos kariai, apkabinantys vaikus.

„Linkiu mūsų tėvams gyventi ilgai ir būti sveikiems. Ir kad kiekvienas fronto linijoje esantis tėvas grįžtų namo“, – sakė V. Zelenskis.

2022 metų vasario 24 dieną Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą.

Vakarų skaičiavimais, abiejose pusėse žuvo ir buvo sužeista apie 150 000 žmonių.

14:48 | Rusijoje – didelis gaisras: į dangų pakilo juodų dūmų debesis

Sekmadienį pranešta, kad Rusijos teritorijoje nugriaudėjo sprogimai.

Kaip rašo UNIAN, didelis juodų dūmų debesis užfiksuotas Bransko srityje.

Teigiama, kad galimai liepsnoja statoma karo ligoninė, tačiau oficiali informacija nėra pateikiama.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat paviešintos nuotraukos ir vaizdo įrašai iš įvykio vietos.

13:34 | Skelbia apie Ukrainos pergalę Zaporižios srityje

Maskvos paskirtas pareigūnas Vladimiras Rogovas iš dalies okupuotoje pietryčių Ukrainos Zaporižios srityje sekmadienį pranešė, kad rusų pajėgos buvo priverstos palikti vieną iš gyvenviečių.

Teigiama, kad Ukrainos kariuomenė atkovojo pietinėje Zaporižios srityje esantį Piatichatkos kaimą ir ten sutelkė pajėgas, rašo „The Guardian“, remdamasi „Reuters“ naujienų agentūros informacija.

Publikacijoje teigiama, kad tai pirmoji sėkminga operacija šioje Zaporižios srityje nuo pradėto kontrpuolimo pradžios.

Maskvos statytinis V. Rogovas teigė, kad nors rusų okupantai apšaudė Ukrainos kariuomenę, tačiau Rusijos kariams apsiginti nepavyko.

Pasak jo, iki šiol šioje srityje vyksta intensyvios kovos.

Savo ruožtu Ukraina kol kas nepateikė detalesnė informacijos apie atkovotą naują gyvenvietę.

12:39 | V. Putinas sveikina „subalansuotą“ Afrikos šalių požiūrį į Ukrainos konfliktą

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pagyrė Afrikos šalių požiūrį į Ukrainos konfliktą, kurį jis pavadino subalansuotu.

V. Putinas kalbėjo prieš oficialias derybas su Afrikos delegacija, kuri atvyko į Rusiją siekti taikos tarp Kyjivo ir Maskvos.

„Sveikiname subalansuotą Afrikos draugų požiūrį į Ukrainos krizę“, – pareiškė V. Putinas septynių Afrikos šalių lyderiams.

„Esame atviri konstruktyviam dialogui su visais, kas nori įgyvendinti taiką, pagrįstą teisingumo ir pagarbos teisėtiems šalių interesams principais“, – pridūrė jis.

11:58 | JK: Rusija patyrė vienus didžiausių nuostolių nuo kovo mėnesio

Jungtinės Karalystės (JK) gynybos ministerijos atstovai sako, kad Ukrainos ginkluotosios pajėgos toliau tęsia kontrpuolimo operacijas, o rusų okupantai patyrė vienus didžiausių nuostolių nuo kovo mėnesio, kuomet tęsėsi intensyvūs mūšiai dėl Bachmuto.

„Pietuose Rusijos kariuomenė dažnai sėkmingai įgyvendina gynybinius veiksmus. Abi pusės patiria didelių nuostolių, o rusų praradimai [karo fronte] tikriausiai yra vieni didžiausių, palyginti su kovo mėnesiu, kai vyko intensyvios kovos dėl Bachmuto“, – sakoma JK ataskaitoje.

Priduriama, kad pastarosiomis dienomis fronto linijose vyksta itin įnirtingos kovos, o ypač dideli susirėmimai šiuo metu verda vakarinėje Donecko, Zaporižios srityse, taip pat aplink Bachmuto miestą.

Britų žvalgybinė informacija rodo, kad Ukrainos gynėjai, vykdydami puolimo operacijas visomis kryptimis, pasiekia tam tikrų laimėjimų karo fronte.

11:29 | A. Blinkenas pradėjo vizitą Pekine, siekdamas sumažinti paaštrėjusią priešpriešą

Jungtinių Valstijų valstybės sekretorius Antony Blinkenas sekmadienį pradėjo pirmąją aukščiausio lygio JAV pareigūno kelionę į Kiniją per pastaruosius beveik penkerius metus, abejoms galybėms siekiant sušvelninti paaštrėjusią priešpriešą.

Abi šalys išreiškė atsargią viltį, kad pavyks pagerinti bendravimą ir užkirsti kelią konfliktams, dviems didžiausioms pasaulio ekonomikoms nesutariant įvairiais klausimais – nuo prekybos iki technologijų ir regioninio saugumo.

Tačiau pareigūnai sumenkino viltis, kad per dvi A. Blinkeno viešnagės Pekine dienas pavyks pasiekti didelių laimėjimų.

A. Blinkenas turėjo apsilankyti Kinijoje dar vasarį, bet po to, kai Jungtinės Valstijos numušė virš jų teritorijos skridusį Kinijos sekimo balioną, vizitą atšaukė.

JAV prezidentas Joe Bidenas sumenkino incidentą su oro balionu, kai A. Blinkenas išvyko į Kiniją, sakydamas: „Nemanau, kad vadovybė žinojo, kur jis yra, įtarė, kas jame yra, ir suprato, kas vyksta.“

„Manau, kad tai buvo labiau gėdinga nei sąmoninga klaida“, – šeštadienį žurnalistams sakė J. Bidenas.

J. Bidenas sakė, kad tikisi dar kartą susitikti su prezidentu Xi Jinpingu po jų ilgo ir stebėtinai šilto pokalbio lapkritį Didžiojo dvidešimtuko (G-20) grupės viršūnių susitikimo Balyje kuluaruose, kur jie susitarė dėl A. Blinkeno vizito.

„Tikiuosi, kad per ateinančius kelis mėnesius vėl susitiksiu su Xi ir kalbėsimės ne tik apie teisinius nesutarimus, bet ir apie sritis, kuriose galime sutarti“, – sakė J. Bidenas.

Tikėtina, kad abu vadovai dalyvaus kitame G-20 aukščiausiojo lygio susitikime rugsėjį Naujajame Delyje, o Xi Jinpingas kviečiamas atvykti į San Franciską lapkritį, kai Jungtinėse Valstijose vyks Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominio bendradarbiavimo forumas.

A. Blinkenas susitiks su aukščiausiais Kinijos pareigūnais, taip pat dalyvaus bankete valstybiniuose svečių namuose „Diaoyutai“.

Jis teigė, kad sieks išvengti klaidingų vertinimų ir atsakingai tvarkyti santykius su šalimi, kurią įvairių partijų JAV politikai įvardija kaip didžiausią iššūkį Vašingtono pirmavimui pasaulyje.

„Intensyvi konkurencija reikalauja nuolatinės diplomatijos, kad konkurencija nevirstų konfrontacija ar konfliktu“, – penktadienį Vašingtone sakė A. Blinkenas.

10:33 | Ukrainiečiai sudavė galingą smūgį rusų okupantams

Odesos karinės administracijos atstovas Serhijus Bratčukas pranešė, kad Ukrainos pajėgos sunaikino rusų okupantams svarbų amunicijos sandėlį, esantį netoli Heničesko uostamiesčio, Chersono srityje.

„Mūsų ginkluotosios pajėgos ryte sudavė gerą ir galingą smūgį laikinai okupuotoje Chersono srities teritorijoje. Ten buvo labai svarbus amunicijos sandėlys. Jis buvo sunaikintas“, – kalbėjo S. Bratčukas.

Socialiniame tinkle „Telegram“ taip pat buvo paviešinti vaizdo įrašai iš sprogimo vietos.

Rusija šio įvykio kol kas nekomentavo.

UNIAN taip pat skelbia, kad per pastarąją parą ukrainiečių pajėgos nukovė 650 rusų karių.

10:01 | „The New York times“: rusų okupantai pakeitė taktiką, kovoti prieš juos sunkiau

Rusijos kariuomenė po padarytų klaidų mūšio lauke dabar pakeitė taktiką, rašo „The New York Times“.

Teigima, kad dabar rusų okupantai nesiveržia didelėmis kolonomis į vietas, kur gali būti lengvai suduodami smūgiai.

Pasak „The New York Times“, dabar rusų kariai, prieš įvykdydami naujus karinius smūgius, dažniau naudoja dronus ir renka žvalgybinę informaciją.

Savo ruožtu dalis Vakarų pareigūnų teigia, kad dėl minėtų priežasčių pasipriešinti Rusijos kariuomenei, ypač kai okupantai bando gintis, yra sudėtingiau.

Tuo metu Ukrainos atstovai liudija, kad rusų kariai bando surasti gynėjų vadavietes ir joms suduoti smūgius iš didelio nuotolio. Priduriama, kad tokiu būdu okupantai bando sutrikdyti komunikacinį ryšį tarp dalinių.

Tačiau JAV pareigūnai atkreipia dėmesį, kad nors rusų kariai ir pritaikė naujas taktikas karo fronte, okupantai vis tiek susiduria su sunkumais.

„Labiausiai patyrę rusų kariai žuvo dar karo pradžioje. Tie, kurie kariauja šiandien, įskaitant ir mažiau apmokytus [karius] ar naujai mobilizuotas pajėgas, jie susiduria su sunkumais, vykdydami puolamąsias operacijas ar koordinuodami karinių dalinių judėjimą.

Be to, rusų tankų praradimas 2022 m. lėmė, kad jie dabar laikomi toliau nuo fronto linijos“, – teigia JAV pareigūnai.

09:19 | R. Sunakas paragins investuotojus remti Ukrainos atstatymą

Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Rishi Sunakas kitą savaitę Londone vyksiančiame aukščiausiojo lygio susitikime paragins investuotojus ir verslininkus paremti Ukrainos drąsą mūšio lauke, kad šalis galėtų vėl atsistoti ant kojų.

R. Sunakas kalbės tarptautinėje Ukrainos atstatymo konferencijoje, kad paragintų privatųjį sektorių padaryti karo nuniokotą šalį finansiškai stipresnę ir technologiškai pažangią, pranešė premjero biuras.

Trečiadienį prie R. Sunako Londone prisijungs daugiau kaip 1 000 aukšto rango užsienio svečių iš 61 valstybės, taip pat įvairių verslų vadovai ir pasauliniai investuotojai.

Dviejų dienų aukščiausiojo lygio susitikime, kurį kartu rengia Jungtinė Karalystė ir Ukraina, siekiama atskleisti privataus sektoriaus potencialą ir padėti atkurti Ukrainą.

Paskutinis tokio pobūdžio metinis aukščiausiojo lygio susitikimas buvo surengtas pernai liepą Lugane, Šveicarijoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dalyvaus virtualiai, taip pat tikimasi, kad atidarymo sesijoje kalbės Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen ir JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas.

Tikimasi, kad R. Sunakas pasisakys už didesnes inovacijas šalyje, kuri prieš Rusijos invaziją buvo tapusi svarbia pasaulinės informacinių technologijų pramonės dalyve.

Manoma, kad jis pasakys, jog „Ukrainos drąsą mūšio lauke turi papildyti privataus sektoriaus vizija, padedanti šaliai atsistatyti ir atsigauti. Ukraina ne kartą įrodė, kad sugeba greitai panaudoti inovacijas ir kūrybiškumą, ir žinau, kad jos atsigavimas nebus kitoks.“

„Neteisėta invazija į Ukrainą sugriovė verslą ir pragyvenimo šaltinius visoje šalyje, tačiau nesunaikino Ukrainos žmonių išradingumo ir ryžto“, – sakė jis.

„Finansiškai stipresnė ir technologiškai pažangi Ukraina sustiprins savo gebėjimą išstumti Rusiją už jos sienų ir sukurti šviesesnę suverenios ir modernios ateities Ukrainos ateitį“, – pridūrė jis.

08:31 | Kyjivas: po užtvankos griūties kilusio potvynio žuvo 16 žmonių, 31 dingo be žinios

Ukrainos pareigūnai šeštadienį pranešė, kad per potvynius, kilusius dėl užtvankos Naujojoje Kachovkoje griūties, žuvo 16, o 31 žmogus vis dar yra dingęs be žinios.

Dėl Dnipro upės užtvankos susprogdinimo Kyjivas kaltina Rusiją, o pastaroji kaltina Ukrainą.

„Žuvo šešiolika žmonių: 14 – Chersono srityje ir du – Mykolajivo srityje. Trisdešimt vienas žmogus tebėra dingęs be žinios“, – sakė Ukrainos vidaus reikalų ministerija, Rusijai paskelbus apie 29 žuvusiuosius jos kontroliuojamose teritorijose.

„Deja, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 29“, – sakė Rusijos okupuotos Chersono srities administracijos vadovas Andrejus Aleksejenka. Anksčiau Rusija teigė, kad po Dnipro užtvankos griūties žuvo 17 žmonių.

07:52 | Puolimas vykdomas mažiausiai 4 kryptimis

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį padėkojo šalies gynėjams, vykdantiems puolamuosius veiksmus, už drasą, rašo UNIAN.

JAV Karo studijų instituto analitikai paaiškino, kad Ukrainos kontrpuolimo operacijos šiuo metu vykdomos mažiausiai 4 fronto zonose.

Jų teigimu, Ukrainos kariai sudavo naujus galingus smūgius Luhansko srityje – į vakarus ir pietus nuo Kreminos miesto.

Pasak ISW analitikų , Ukrainos gynėjai pradėjo vietinius antžeminius smūgius į vakarus ir pietus nuo Kremennaja Luhansko srities.

Ukrainos gynybos ministro pavaduotoja Hanna Maliar savo ruožtu patikino, kad šakies gynėjai kontrpuolimą taip pat tęsia netoli Bachmuto. Tuo metu Rusijos šaltiniai skelbė, kad Ukrainos kariai pradėjo puolimą šiauriniame ir pietrytiniame Bachmuto miesto pakraštyje.

Be to, kontrpuolimo operacijos buvo vykdomos netoli Donecko ir Zaporižios sričių.

„Ukrainska Pravda“ rašo, kad per pastarąją parą rusų okupantai surengė 43 oro ir 4 raketų smūgius, 51 kartą apšaudė Ukainos karių pozicijas ir gyvenvietes iš daugkartinio paleidimo raketų sistemų.

UNIAN priduria, kad Ukrainos kariuomenės aviacijos pajėgos per praėjusią parą sudavė 14 smūgių į Rusijos okupantų susitelkimo vietas.

Skelbiama, kad ginkluotosios pajėgos sudavė smūgius į 3 rusų kariuomenės vadavietes, 5 šaudmenų sandėlius, 3 artilerijos dalinių pozicijas.

07:40 | JAV prezidentas: Ukrainos kelias į narystę NATO nebus lengvas.

Jungtinės Valstijos, nepaisydamos Rusijos invazijos, nesiims specialių priemonių dėl Ukrainos, kad Kyjivas galėtų prisijungti prie NATO karinio aljanso, šeštadienį pareiškė prezidentas Joe Bidenas.

„Jie turi atitikti tuos pačius standartus. Taigi mes nesiruošiame to palengvinti“, – sakė JAV prezidentas žurnalistams netoli Vašingtono.

Jis tai pareiškė artėjant kitą mėnesį Lietuvoje įvyksiančiam NATO aukščiausiojo lygio susitikimui.

Aljanso lyderiai, žengdami simbolinį žingsnį, siekia Lietuvos sostinėje Vilniuje surengti pirmąją NATO ir Ukrainos tarybos sesiją su prezidentu Volodymyru Zelenskiu, penktadienį Briuselyje sakė Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.

Šis susitikimas, anot jo, Kyjivui prie stalo suteiks labiau lygiavertę vietą „konsultuotis ir priimti sprendimus saugumo klausimais“.

Tačiau J. Stoltenbergas pridūrė, kad nors aljansas viršūnių susitikime ir stiprins politinius ryšius su Ukraina, apie Kyjivo narystę nebus kalbama.

„Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime ketiname aptarti ne kvietimą, o tai, kaip galime priartinti Ukrainą prie NATO“, – sakė J. Stoltenbergas.

„Esu įsitikinęs, kad rasime gerą sprendimą ir sutarimą.“

NATO valstybės narės Rytų Europoje siekia, kad būtų parengtas geresnis Ukrainos įstojimo į aljansą veiksmų planas, tačiau pagrindinės sąjungininkės, tokios kaip Jungtinės Valstijos ir Vokietija, nėra itin linkusios žengti toliau nei miglotas dar 2014 metais duotas pažadas, kad Kyjivas vieną dieną įstos į NATO.

Visgi Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius (Borisas Pistorijus) penktadienį užsiminė, jog kai kurie narystės reikalavimai galbūt galėtų būti sušvelninti, jei Ukraina galiausiai būtų pasirengusi įstoti.

Nuo tada, kai Maskva pernai vasarį pradėjo plataus masto invaziją, NATO šalys jau patiekė Ukrainai ginkluotės už dešimtis milijardų JAV dolerių (eurų).

Tačiau kai kurie NATO lyderiai nerimauja, kad narystės išplėtimas priimant Ukrainą padidintų tikimybę, jog aljansas tiesiogiai susidurs su Rusija kare.

Suomija balandį tapo 31-ąja NATO nare, o Švedijos siekiui prisijungti prie aljanso trukdo Turkija, kaltinanti Švediją tuo, kad ši suteikė prieglobstį kurdų kovotojams, kuriuos Ankara laiko teroristais.

J. Bideno šeštadienį taip pat buvo paklausta apie Rusijos prezidento Vladimiro Putino teiginius, kad Maskva jau dislokavo branduolinius ginklus savo artimos sąjungininkės ir kaimynės Baltarusijos teritorijoje.

„Daug kartų esu tai komentavęs. Tai visiškai neatsakinga“, – sakė J. Bidenas žurnalistams karinėje bazėje netoli Vašingtono.

Panašią mintį yra išsakęs ir valstybės sekretorius Antony Blinkenas, kuris Baltarusijos sprendimą priimti šiuos ginklus savo teritorijoje dieną anksčiau pavadino provokuojančiu.

07:22 | „Karas turi baigtis“, sako PAR prezidentas V. Putinui

Pietų Afrikos Respublikos (PAR) prezidentas Cyrilas Ramaphosa, atvykęs į Rusiją kaip taikos siekiančios delegacijos narys, savo Rusijos kolegai Vladimirui Putinui šeštadienį pareiškė, kad konfliktas Ukrainoje turi būti nutrauktas.

„Šis karas turi baigtis... Jis [konfliktas] turi būti išspręstas derybomis ir diplomatinėmis priemonėmis“, – sakė C. Ramaphosa.

Jis pridūrė, kad jo delegacija, kurią sudaro septynių Afrikos šalių vadovai, „atvyko su labai aiškia žinia: šis karas turi būti baigtas“.

„Šis karas daro neigiamą poveikį Afrikos žemynui ir daugeliui kitų pasaulio šalių“, – pareiškė C. Ramaphosa prieš oficialias derybas su Rusijos prezidentu.

Penktadienį delegacija Kyjive buvo susitikusi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Atvykome išklausyti jūsų ir per jus išgirsti Rusijos žmonių balsą“, – sakė Komorų prezidentas Azali Assoumani, kuris šiuo metu taip pat vadovauja Afrikos Sąjungai.

„Norėjome paskatinti jus pradėti derybas su Ukraina“, – pridūrė jis.

Afrikos šalių nuomonės dėl atsako į konfliktą išsiskyrė: kai kurios iš jų stojo Ukrainos pusėn, o kitos liko neutralios arba linkusios palaikyti Maskvą.