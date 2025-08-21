Nepaisant derybų – didelė Rusijos ataka prieš Ukrainą: paleido raketas, dronus

Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas: pateikė versiją, kada jis galėtų įvykti
Po susitikimų Aliaskoje ir Vašingtone vis daugiau kalbama apie galimą Donaldo Trumpo Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. Ukrainos parlamento narys Fiodoras Venislavskis sako, kad tikimybė, jog toks susitikimas įvyks, yra didelė.
„Tikiuosi, kad jis vyks būtent trišaliu formatu, dalyvaujant prezidentui Trumpui, o dar geriau, jei dalyvautų ir mūsų Europos partneriai, Europos šalių lyderiai... Manau, kad iki šio mėnesio pabaigos, iki rugpjūčio pabaigos, per artimiausius 10 dienų, yra gana didelė tikimybė, kad toks susitikimas įvyks“, – sako jis.
Anot F. Venislavskio, šiuo metu Ukrainos ir Rusijos pozicijos skiriasi nuo veiksmų sekos.
„Nes mes raginame, ir prezidentas Zelenskis nuolat apie tai kalba, sustabdyti karo veiksmus, o tada jau vesti kokias nors derybas dėl vienokio ar kitokio pokario taikos susitarimo formato. Putinas, atvirkščiai, sako, kad reikia iš karto pasirašyti dokumentus ir jau dėl to nutraukti karo veiksmus“, – pastebi jis.
Pasak jo, labai sunku kalbėti apie kokias nors nuolaidas, kompromisus, kai vyksta karo veiksmai ir teritorijos šiek tiek keičiasi. Parlamentaro įsitikinimu, karo veiksmų nutraukimas yra prioritetas.
„Tačiau, mano nuomone, šiuo metu derybų tikimybė yra pakankamai didelė. Manau, kad artimiausiu metu jos turi įvykti, ir mes sieksime, kad karo veiksmai būtų sustabdyti. Toliau jau matysime, koks formatas yra priimtinas Ukrainai, o koks nepriimtinas, ir ko nori Putinas“, – priduria jis.
J. D. Vance`as apie garantijas Ukrainai: pasiuntė žinutę Europai
JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as pakomentavo saugumo garantijas Ukrainai, rašo „Reuters“. Jis pareiškė, kad Europa turės prisiimti didelę dalį naštos dėl garantijų Ukrainai išlaidų.
JAV prezidentui Donaldui Trumpui siekiant užbaigti karą Ukrainoje, vienas iš Ukrainos prioritetų yra saugumo garantijos, kad Rusija nebepultų.
D. Trumpas sakė, kad jis nesiųs JAV karių į Ukrainą, bet gali pasiūlyti JAV oro paramą.
Europos šalys sudarė „norinčiųjų koaliciją“, kuri įsipareigojo skirti pajėgas Ukrainos saugumui užtikrinti.
D. Trumpas nori perkelti didesnę išlaidų naštą Europos sąjungininkėms.
„Nemanau, kad turėtume nešti šią naštą... Prezidentas tikrai tikisi, kad Europa čia atliks pagrindinį vaidmenį“, – sako J. D. Vance‘as.
„Nesvarbu, kokia forma tai bus, europiečiai turės prisiimti didžiausią naštą. Tai jų žemynas, jų saugumas, ir prezidentas labai aiškiai pasakė – jie turės imtis veiksmų“, – priduria jis.
J. D. Vance‘as taip pat pareiškė, kad Rusija nori dalies Ukrainos teritorijos, „kurios didžiąją dalį jie jau yra užėmę, bet dalį dar ne“.
Rusija okupavo apie penktadalį Ukrainos teritorijos. D. Trumpas sako, kad „žemės mainai“ ir teritorijos pakeitimai bus lemiamas veiksnys bet kokiam susitarimui.
Ukraina prieštarauja bet kokiam teritorijos atidavimui. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sakė, kad ši pozicija yra įtvirtinta šalies konstitucijoje.
Tačiau Kyjivas šiuo metu neturi karinių pajėgumų atkovoti visas Rusijos okupuotas teritorijas ir turi ribotas diplomatines galimybes priversti Rusiją pasitraukti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Nepaisant derybų – didelė Rusijos ataka prieš Ukrainą: paleido raketas, dronus
Nepaisant taikos pastangų, Rusija toliau tęsia savo atakas prieš Ukrainą. Naktį į ketvirtadienį Ukrainos mietų link skriejo koviniai dronai ir raketos, rašo portalas „The Kyiv Independent“. Naujienų agentūros „RBK Ukraine“ teigimu, sprogimai buvo girdimi sostinėje Kyjive ir vakariniame Lvivo mieste.
„RBK Ukraine“, remdamasi srities gubernatoriumi Maksymy Kozyckiu, rašė, kad Lvivo srityje aktyvuota oro gynyba. Kyjive jau trečiadienio vakarą buvo paskelbtas oro pavojus – dronų atakos čia tęsėsi ir naktį. Ir čia veikė oro gynyba. Žmonės turėtų likti slėptuvėse, teigė agentūra, remdamasi Kyjivo karine administracija. Apie sužeistuosius ir žalą kol kas tikslių duomenų nėra.
Ukraina daugiau kaip trejus metus priešinasi Rusijos agresijai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir aukščiausi Europos politikai pirmadienį tarėsi dėl taikos proceso Ukrainoje.