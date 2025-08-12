Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Kyjivas svarsto karo pabaigą mainais į okupuotų teritorijų pripažinimą – „The Telegraph“

2025-08-12 07:24
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-12 07:24

Karas Ukrainoje
17

Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje diplomatų sluoksniuose diskutuojama apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pozicijos sušvelninimą.

22

Kaip rašo „The Telegraph“, remdamasis Europos diplomatų šaltiniais, Kyjivas yra pasirengęs svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus ir faktiškai pripažinti Rusijos kontrolę jau okupuotose teritorijose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono srityse ir Kryme.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
07:21

Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – Ukrainos pozicijos pasikeitimas dėl rusų okupuotų teritorijų

Prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje diplomatų sluoksniuose diskutuojama apie Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pozicijos sušvelninimą.

Kaip rašo „The Telegraph“, remdamasis Europos diplomatų šaltiniais, Kyjivas yra pasirengęs svarstyti galimybę nutraukti karo veiksmus ir faktiškai pripažinti Rusijos kontrolę jau okupuotose teritorijose Luhansko, Donecko, Zaporižios, Chersono srityse ir Kryme.

Toks scenarijus, kurį remia kai kurios Europos sostinės, numato fronto linijos įšaldymą ir saugumo garantijų suteikimą Ukrainai, įskaitant ginklų tiekimą ir perspektyvą įstoti į NATO.

Taip pat V. Zelenskis pabrėžia: jokie susitarimai neturi numatyti papildomų teritorinių nuolaidų.

Europos lyderiai, tarp kurių Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas ir Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas, pareiškė, kad tarptautiniu mastu pripažintų sienų keitimas jėga yra nepriimtinas.

Jie planuoja susitikti su D. Trumpu jau trečiadienį, kad pateiktų savo argumentus prieš jo derybas su V. Putinu.

Pats D. Trumpas pranešė, kad viršūnių susitikime bandys pasiekti dalinį Ukrainos teritorijų grąžinimą. Tačiau jis kritikavo Kyjivo poziciją dėl būtinybės konstitucinio bet kokių teritorinių pokyčių patvirtinimo.

NATO pabrėžia, kad faktinė teritorijų okupacija negali būti pripažinta teisiškai. Ukrainos valdžia primena, kad Rusija toliau perkelia karius ir ruošiasi naujiems puolimams, todėl per anksti kalbėti apie Kremliaus pasirengimą baigti karą.

Šiuo metu Rusija kontroliuoja apie 20 proc. Ukrainos teritorijos pagal 1991 m. sienas.

Ukrainos tarptautiniai partneriai, įskaitant Didžiąją Britaniją ir Kanadą, ragina vengti bet kokių sprendimų primetimo Kyjivui, pabrėždami, kad taika turi būti pasiekta dalyvaujant pačiai Ukrainai, o ne už jos nugaros.

Trumpo ir Putino susitikimas

Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino viršūnių susitikimas Aliaskoje, numatytas rugpjūčio 15 d., bus pirmasis JAV ir Rusijos prezidentų susitikimas Amerikos žemėje nuo 1988 m.

Derybos vyks aktyviai diskutuojant apie galimą karo Ukrainoje pabaigą. D. Trumpas ne kartą užsiminė apie „žemės mainų“ galimybę kaip taikos sąlygą, o tai sukėlė nerimą Kyjive ir Europoje.

Ukrainos prezidentas Volodymyro Zelenskio derybose nebus, bet, pasak D. Trumpo, apie jų rezultatus bus informuotas anksčiau už kitus lyderius. Europos šalys, įskaitant Prancūziją, Vokietiją, Lenkiją, Didžiąją Britaniją, Italiją ir Suomiją, bendrame pareiškime pabrėžė, kad jokie susitarimai dėl taikos negali būti priimti be Ukrainos dalyvavimo.

08:24

„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“: Pentagono vadovas apie Trumpo ir Putino derybas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai dėl Ukrainos su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu, tačiau bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos.

Apie tai JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas pareiškė „Fox News“ televizijos eteryje.

„Trumpas jau pakeitė žaidimo taisykles. Jis sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai, kuri buvo jo tikslas nuo pat pradžių“, – sakė jis.

Pentagono vadovas teigia, kad V. Putinas nebūtų sutikęs susitikti, jei nebūtų pajutęs spaudimo.

Jis paaiškino, kad derybų etape gali būti ir, tikriausiai, bus keitimasis teritorijomis.

„Bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos, bet jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik Trumpas“, – konstatavo P. Hegsethas.

08:18

Prieš Trumpo ir Putino susitikimą – ES „staigmena“ Maskvai

Europos Sąjunga (ES) rengia naują sankcijų Rusijai paketą, pirmadienį po ES užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijos paskelbė bloko užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas.

Tai būtų jau 19-asis baudžiamųjų priemonių Maskvai paketas. Ji nepateikė išsamesnės informacijos apie planuojamas sankcijas. K. Kallas taip pat pareiškė, kad „mes net neturėtume kalbėti apie kokias nors nuolaidas, kol Rusija nesutiko visiškai ir besąlygiškai nutraukti ugnį“.

„Praeityje tai niekada nebuvo veiksminga su Rusija ir nebus veiksminga su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu šiandien“, – pridūrė ji.

Pasak K. Kallas, Ukraina informavo ES užsienio reikalų ministrus apie padėtį mūšio lauke. „Mes visiškai pritariame šio karo užbaigimui taip, kad Rusijai nebūtų paliktos atviros durys vėl įžengti ir iš naujo pradėti savo agresiją“, – akcentavo Estijos diplomatė.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir V. Putinas penktadienį turėtų susitikti ir aptarti karą Ukrainoje.

08:11

Karo analitikai: Aliaskoje tikėtis stebuklo neverta

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas kol kas nerodo jokio noro siekti kompromiso, kad Ukrainoje įsivyrautų taika, todėl JAV ir Rusijos vadovų aukščiausiojo lygio susitikimas Aliaskoje vargu ar pakeis šią padėtį.

Tokią nuomonę išskirtiniame komentare naujienų agentūrai „Ukrinform“ Vašingtone išsakė Karo tyrimų instituto (ISW) Rusijos grupės ir geopolitinės žvalgybos grupės vadovas Rusijos ir Ukrainos klausimais George‘as Barrosas.

08:02

Zelenskis: rusai negavo signalų ruoštis pokario situacijai

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas nesiruošia nutraukti ugnį Ukrainoje, remdamasis žvalgybos duomenimis paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, kurio žodžius cituoja naujienų portalas „Unian“.

„Putinas yra pasiryžęs susitikimą su Amerika pateikti tik kaip savo asmeninę pergalę ir toliau elgtis kaip anksčiau, daryti spaudimą Ukrainai, kaip tai darė anksčiau. Nėra nė vieno ženklo, kad rusai gavo signalų ruoštis pokario situacijai“, – vakariniame kreipimesi platformoje „Telegram“ kalbėjo V. Zelenskis.

Jis pridūrė, kad rusai perkėlinėja savo karius ir pajėgas taip, kad galėtų pradėti naujas puolamąsias operacijas.

„Jei kas nors ruošiasi taikai, tai jis to nedaro. Mes ir toliau informuojame savo partnerius apie realią padėtį mūšio lauke, diplomatijos fronte ir tolesnius Rusijos veiksmų planus“, – sakė V. Zelenskis.

Dieną prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad per susitikimą su V. Putinu bandys grąžinti Ukrainai dalį „vertingos teritorijos“, kurią Rusija užėmė per karą. Jis taip pat pažymėjo, kad būsimas susitikimas su Kremliaus diktatoriumi bus „bandomasis“.

Tuo tarpu „Bloomberg“ rašo, kad Ukraina ir Europos šalys V. Putino ir D. Trumpo susitikimo išvakarėse telefonu kalbėsis su JAV prezidentu. Pažymima, kad šiame pokalbyje daugiausia dėmesio bus skiriama „tolesnėms galimybėms daryti spaudimą Rusijai“, taip pat „pasirengti galimoms taikos deryboms ir su tuo susijusiems teritorinių pretenzijų bei saugumo klausimams“.

Skaityti daugiau

