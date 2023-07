Svarbiausi karo įvykiai Ukrainoje:

23:07 | G. Nausėda: Lietuva dar niekada neturėjo tiek artimų sąjungininkų ir draugų

Lietuva dar niekada neturėjo tiek daug artimų sąjungininkų ir draugų, o NATO tapo esmine šalies tapatybės dalimi, antradienį Prezidentūroje Vilniuje per NATO viršūnių susitikimo lyderiams surengtą vakarienę teigė prezidentas Gitanas Nausėda.

„Dar niekada mūsų šalis neturėjo tiek daug artimų sąjungininkų ir draugų. Dar niekada nesame buvę tokios didelės, galingos ir reikšmingos organizacijos kaip NATO dalimi. Aljansas jau yra tapęs esmine mūsų tapatybės dalimi“, – antradienio vakarą išplatintame Prezidentūros pranešime cituojamas tostą už Aljanso vienybę vakarienės metu pasiūlęs G. Nausėda.

Sakydamas tostą šalies vadovas taip pat kalbėjo apie Lietuvos istoriją ir kultūrinį paveldą, o NATO viršūnių susitikimas, jo teigimu, yra geriausia dovana Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga.

„Šiandien jaučiu, kad Vilniaus vardas skamba visame pasaulyje. Ypač didžiuojuosi, kad NATO viršūnių susitikimas vyksta senajame Gedimino mieste“, – teigė G. Nausėda.

Pasak šalies vadovo, NATO viršūnių susitikimo logotipe pavaizduotas stilizuotas Vytis simbolizuoja „drąsą, atkaklumą ir ryžtą ginti tai, kas mums, lietuviams, ypač brangu – mūsų žemę, mūsų artimuosius ir draugus, ir mūsų laisvę“, o tos pačios vertybės yra ir NATO pagrindas.

22:28 | NATO gynybos ministrai sutarė siekti iki metų pabaigos įgyvendinti gynybos planus – KAM

Vilniuje susitikę NATO gynybos ministrai sutarė siekti naujus Aljanso patvirtintus regioninius gynybos planus įgyvendinti iki metų pabaigos, pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

„Diskutuojant apie patvirtintus NATO regioninius gynybos planus, ministras A. Anušauskas akcentavo jų įgyvendinimo spartą ir reikiamų pajėgumų priskyrimą. Ministrai sutarė vieningai dirbti, kad gynybos planai būtų įgyvendinti iki metų pabaigos“, – teigiama antradienio vakarą išplatintame ministerijos pranešime.

Antradienį NATO viršūnių susitikimo metu Vilniuje įvykusioje gynybos ministrų sesijoje aptarti šalių vadovų priimtų sprendimų įgyvendinimo darbai.

„Vilniuje priimti istoriniai NATO sprendimai, kurie dar labiau sustiprins Lietuvos ir viso Aljanso gynybą bei saugumą“, – pranešime teigė krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas.

Sesijos metu gynybos ministrai diskutavo ir dėl Aljanso šalių įsipareigojimo kasmet gynybai skirti ne mažiau 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), taip pat aptarta tolesnė parama Ukrainai, šios šalies ryšių su NATO stiprinimas.

Prieš NATO viršūnių susitikimą pirmadienį Vilniuje Aljansas patvirtino naujus gynybos planus, kurie daliau apibrėžia, kaip būtų ginamos Baltijos šalys Rusijos užpuolimo atveju.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pabrėžė, kad nauji gynybos planai apims papildomų 300 tūkst. aukštos parengties karių, svarią oro ir jūrų pajėgų paramą.

22:19 | Kinija nėra NATO priešininkė, tačiau jos elgesys kelią grėsmę saugumui – J. Stoltenbergas

Kinija nėra NATO priešininkė, tačiau jos elgesys tarptautinėje erdvėje kelia grėsmę saugumui, sako Aljanso vadovas Jensas Stoltenbergas.

„Turėtume ir toliau bendradarbiauti, tačiau didėjantis Pekino aktyvumas turi įtakos mūsų saugumui“, – antradienį spaudos konferencijoje sakė NATO generalinis sekretorius.

Jis teigė, kad Kinija priešinasi taisyklėmis grįstai tarptautinei tvarkai, grasina Taivanui, vykdo sparčią branduolinę modernizaciją.

„Sąjungininkės susitarė toliau dirbti kartu, kad apsisaugotų nuo Kinijos prievartinio elgesio“, – sakė J. Stoltenbergas.

NATO lyderiu komunikate nurodoma, kad Kinijos „deklaruojami siekiai ir prievartinė politika kelia grėsmę mūsų interesams, saugumui ir vertybėms“.

Aljanso lyderiai pabrėžia, kad Kinijos kenkėjiškos hibridinės ir kibernetinės operacijos, konfrontacinė retorika ir dezinformacija yra nukreiptos „prieš sąjungininkus ir kenkia Aljanso saugumui“.

„Esame atviri konstruktyviam bendradarbiavimui su Kinija, įskaitant abipusio skaidrumo didinimą, siekiant apsaugoti Aljanso saugumo interesus“, – nurodoma dokumente.

„Kinija naudoja įvairias politines, ekonomines ir karines priemones, kad padidintų savo įtaką ir galią pasaulyje, tačiau savo strategiją, ketinimus ir karinių pajėgų stiprinimą pateikia neskaidriai“, – priduriama jame.

Dokumente nurodoma, jog Kinija siekia kontroliuoti pagrindinius technologijų ir pramonės sektorius, ypatingos svarbos infrastruktūrą ir strategines medžiagas bei tiekimo grandines, taip pat naudojasi savo ekonominiais svertais, kad sukurtų strategines priklausomybes ir sustiprintų savo įtaką.

Šiuos klausimus NATO ketina aptarti susitikime su Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono parteriais trečiadienį vyksiančiame susitikime.

21:58 | G. Nausėda: Vilniuje priimti sprendimai rodo NATO vienybę ir stiprybę

Vilniuje vykstančiame NATO viršūnių susitikime antradienį priimti „istoriniai sprendimai“ rodo Aljanso narių „vienybę ir stiprybę“, sako šalies prezidentas Gitanas Nausėda.

„Šiandien NATO viršūnių susitikime sąjungininkai priėmė istorinius sprendimus, kurie rodo mūsų vienybę ir stiprybę: sutarėme dėl naujos kartos regioninių gynybos planų, apibrėžtas Ukrainos kelias į NATO, sutarta skirti 2 proc. nuo BVP gynybai“, – antradienio vakarą tviteryje rašė G. Nausėda.

„Vilniaus viršūnių susitikimas jau yra sprendimų susitikimas!“, – pridūrė šalies vadovas.

Pirmadienį prieš NATO viršūnių susitikimą Aljanso lyderiai patvirtino naujus regioninius gynybos planus. Tuo metu antradienį NATO šalių vadovai Vilniuje sutarė, kad Aljanso šalys narės turi skirti ne mažiau 2 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) gynybai.

Antradienį NATO taip pat sutarė atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano (angl. Membership Action Plan, MAP) vykdymo, nutarė įsteigti Aljanso ir Ukrainos tarybą bei patvirtino ilgalaikės paramos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms planą.

Galiausiai NATO lyderiai sutarė, kad kvietimas įstoti į Aljansą Ukrainai bus įteiktas, kai dėl to sutars bloko valstybės ir Kyjivas įvykdys keliamas sąlygas.

21:40 | Baltarusija: „Wagner“ samdiniai apmokys Baltarusijos kariuomenę

Baltarusijos gynybos ministerijos atstovai pranešė, kad „Wagner“ karinės bendrovės samdiniai esą treniruos Baltarusijos kariuomenę.

Kaip rašo UNIAN, Jevgenijaus Prigožino, kuris dar birželio mėnesį kartu su savo samdiniais pradėjo maištą Rusijoje, kovotojai turėtų pasidalinti savo turima patirtimi iškart, kai atvyks į šalį ir apsigyvens atskiruose poligonuose.

Baltarusijos pranešime teigiama, kad ypatingas dėmesys būtų skiriamas kovinių operacijų vykdymo technikai ir metodams.

21:18 | J. Bidenas padėkojo R. T. Erdoganui už sprendimą dėl Švedijos ir pritarė F-16 pardavimui

JAV prezidentas Joe Bidenas antradienį padėkojo Turkijos kolegai Recepui Tayyipui Erdoganui už parodytą drąsą atsisakant pasipriešinimo Švedijos stojimui į NATO.

NATO viršūnių susitikime Vilniuje J. Bidenas pasidžiaugė, kad pavyko užbaigti svarbius diplomatinius veiksmus, kuriais siekta, kad R. T. Erdoganas neblokuotų Švedijos paraiškos.

„Noriu padėkoti už jūsų diplomatiją ir drąsą to imtis. Noriu padėkoti už jūsų lyderystę“, – R. T. Erdoganui sakė J. Bidenas.

Pastarasis, siekdamas išeiti iš aklavietės ir išvengti nesėkmės Vilniaus aukščiausiojo lygio susitikime, iš lėktuvo „Air Force One“ sekmadienį paskambino turkų kolegai pakeliui į Londoną, kur lankėsi prieš vykdamas į Lietuvą. Vėlų pirmadienį, NATO susitikimo išvakarėse, R. T. Erdoganas staiga atsisakė savo prieštaravimo.

Ilgus mėnesius jis primygtinai reikalavo, kad Švedijoje būtų susidorota su Turkijoje uždraustų kurdų judėjimų nariais, o Švedijos vyriausybė teigia, kad tai jau padarė.

Tačiau buvo spėliojama, kokias dar nuolaidas Turkija išsireikalavo, kad suteiktų Stokholmui žalią šviesą.

Paskutinę minutę R. T. Erdoganas pareikalavo, kad jo pritarimas Švedijos narystei NATO priklausytų nuo to, ar Turkija galės atnaujinti įstrigusias derybas dėl narystės Europos Sąjungoje.

Atrodo, kad priėmus sprendimą dėl Švedijos, postūmio sulaukė dar vienas ilgalaikis Turkijos reikalavimas įsigyti modernių JAV naikintuvų F-16.

J. Bideno patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas antradienį pabrėžė, kad JAV prezidentas jau kelis mėnesius aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė už F-16 perdavimą, nes mano, kad tai atitinka NATO interesus.

„Per pastaruosius kelis mėnesius savo viešuose ir privačiuose komentaruose jis nepateikė jokių išlygų ar sąlygų. Jis ketina tęsti šį perdavimą konsultuodamasis su Kongresu“, – teigė J. Sullivanas.

Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP nurodė, kad Baltieji rūmai dabar aktyviai bendradarbiauja su Kongresu, kuris labai priešinasi leidimui parduoti naikintuvus.

J. Sullivanas teigė, kad su Kongresu bus dirbama dėl tinkamo laiko karo lėktuvams nugabenti į Turkiją suderinimo. Tačiau jis nenorėjo spėlioti, kada tiksliai tai įvyks.

Nors NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas ir Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas aktyviai dalyvavo derybose su R. T. Erdoganu, J. Sullivanas pabrėžė, kad pastaruoju metu į derybas aktyviai įsitraukė ir JAV.

Kalbėdamas apie R. T. Erdogano bandymą susieti Turkijos siekį įstoti į ES su Švedijos ir NATO klausimu, R. Sullivanas sakė, kad J. Bidenas seniai remia šį Ankaros norą.

Tačiau, anot jo, tam reikėtų „aptarti būtinas reformas ir veiksmus, susijusius su demokratiniu atsparumu, kuriuos patiria kiekviena būsima kandidatė į Europos Sąjungą“.

„Taigi, mūsų supratimu, šie klausimai nėra susiję“, – sakė jis.

20:56 | J. Stoltenbergas: priimtas vienas išsamiausių gynybos planų nuo pat Šaltojo karo laikų

NATO vadovas Jensas Stoltenbergas sako, kad sąjungininkai patvirtino vieną išsamiausių karinio aljanso gynybos planų nuo Šaltojo karo laikų.

„Sąjungininkai priėmė pagrindinius sprendimus, susijusius su mūsų saugumu, lemiamu laikotarpiu. Sutarėmė dėl paketo, kuris padėtų sustiprinti Ukrainą ir suteiktų aiškų kelią link NATO.

Mes taip pat priėmėme vieną išsamiausių gynybos planų nuo pat Šaltojo karo laikų, pagal kurį grindžiami ilgalaikiai įsipareigojimai daugiau investuoti į gynybą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė J. Stoltenbergas.

20:35 | Čekijos prezidentas: Ukraina pergalei pasiekti turi laiko iki metų pabaigos

Čekijos prezidentas Petras Pavelas pareiškė, kad „idealiame pasaulyje“ Ukrainos pergale būtų galima laikyti šalies teritorinio vientisumo atstatymą. Tačiau, jo nuomone, reikia būti realistais, o situacija galutinai išsispręsti turėtų iki metų pabaigos.

„Jeigu būsime realistais, tai situacija atrodys kažkiek kitaip, ir mes matome situaciją, kuomet Ukraina bus pasirengusi deryboms, kai tik išnaudos visas galimybes judėti toliau“, – aiškino jis.

P. Pavelas taip pat priminė ir kitais metais vyksiančius JAV bei kitų šalių rinkimus, kurie paveiks šalių pasirengimą toliau palaikyti Ukrainą. „Dėl nuovargio nuo karo palaikymas su laiku silpsta – tai yra natūralus reiškinys“, – interviu „SkyNews“ Vilniuje aiškino Čekijos prezidentas.

„Aš manau, kad iki šių metų pabaigos, kur ten bevyktų (karinės) operacijos, jos sulėtėtų dėl žiemos, dėl nuovargio, dėl amunicijos trūkumo, resursų, įskaitant žmogiškuosius, trūkumo, ir tai gali įtikinti abi puses, kad atėjo tinkamas laikas derybų pradžiai“, – konstatavo P. Pavelas.

20:06 | Susitarimas su Švedija žymi porinkiminį R. T. Erdogano posūkį Vakarų link

Poziciją ir retoriką dažnai keičiantis Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas atliko dar vieną kardinalų užsienio politikos posūkį – davė žodinį pritarimą Švedijos stojimui į NATO.

Gegužę perrinktas R. T. Erdoganas pirmadienį užbaigė daugiau nei metus trukusius ginčus ir Vilniuje sudarė susitarimą, pagal kurį Švedija galės tapti 32-ąja JAV vadovaujamo gynybos bloko nare.

Kiek anksčiau tą pačią dieną Stokholmą ir jo sąjungininkus buvo apėmusi neviltis, nes turkų lyderis staiga pareikalavo, kad Turkijai mainais būtų sudarytos aiškios sąlygos įstoti į Europos Sąjungą.

Toks prašymas užtikrino jam privatų susitikimą su Europos Vadovų Tarybos pirmininku Charles'iu Micheliu ir Švedijos bei NATO pažadą remti pastangas atgaivinti Ankaros stojimo į ES procesą.

Susitarimas, pasiektas dar neprasidėjus oficialiajai viršūnių susitikimo daliai, davė itin pozityvų užtaisą antradienį prasidėjusiam NATO vadovų dviejų dienų trukmės susitikimui, kurio tikslas – pademonstruoti Vakarų ryžtą Rusijos karo Ukrainoje akivaizdoje.

Tačiau tai taip pat pabrėžia strateginį pokytį, kaip atrodo, įvykusį Ankaroje po to, kai R. T. Erdoganas per gegužę įvykusius rinkimus vos neprarado valdžios.

Rinkimai vyko tęsiantis sunkiai ekonomikos krizei, kurią jau du dešimtmečius valdantis turkų lyderis bandė sušvelninti susitarimais su turtingomis Persijos įlankos regiono šalimis ir, Vakarų nelaimei, Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

R. T. Erdogano atsisakymas nusileisti dėl Švedijos dar labiau sustiprino nuomonę, kad NATO narė Turkija tampa Kremliaus įrankiu nesutarimams Vakaruose kelti.

Visgi šis įvaizdis pradėjo keistis po to, kai R. T. Erdoganas kreipėsi į savo šalies ekonomistus, po rinkimų norinčius pagerinti santykius su Vakarų investuotojais.

Tuomet, praėjusį penktadienį, jis priėmė Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir surengė daugiau nei dvi valandas trukusias derybas, sukėlusias nerimą Maskvoje.

Susitarimas dėl Švedijos sudarytas po pokalbio telefonu su JAV prezidentu Joe Bidenu. Šio pokalbio metu R. T. Erdoganas užsiminė apie stojimą į ES ir Turkijos norą įsigyti didelę naikintuvų F-16 partiją.

„Ankara nori pagerinti savo santykius su Europa ir Vakarais“, – pažymėjo analitinio centro „European Council on Foreign Relations“ analitikė Asli Aydintasbas.

„Pastaruoju metu politikos pusiausvyra buvo pernelyg pakrypusi Rusijos link“, – pridūrė ji.

R. T. Erdoganas jau seniai bando pasinaudoti geopolitine Turkijos padėtimi, kad gautų kuo didesnę naudą žaisdamas su Rusijos ir Vakarų interesais. Dauguma analitikų nemano, kad jo posūkis Vakarų link bus esminis ar ilgalaikis pokytis.

„Esame linkę manyti, kad Erdoganas yra nenuspėjamas. Tačiau tai ne visai tiesa, – sakė Turkijos analitikas Salimas Cevikas. – Kai supranti jo sandorių sudarymo stilių, jis yra gana nuspėjamas.“

Daugelis pažymi, kad R. T. Erdoganas taktiką pakeitė po birželį įvykusio Rusijos privačios karinės samdinių bendrovės „Wagner“ vadovo Jevgenijaus Prigožino maišto. Tai netikėtai parodė V. Putino lyderystės silpnumą.

Turkijoje įvykusį susitikimą su V. Zelenskiu R. T. Erdoganas užbaigė pareikšdamas, kad remia Ukrainos ambicijas įstoti į NATO ir pritaria susitarimui, pagal kurį Kyjivas galėtų gauti daugiau turkiškų kovinių dronų.

Tačiau labiausiai Rusija supyko dėl penkių ukrainiečių vadų, kurie kartu su V. Zelenskiu iš Turkijos grįžo namo. Rusijoje niekinamo pulko „Azov“ kovotojai tapo Ukrainos nacionaliniais didvyriais, nes pirmaisiais plataus masto karo mėnesiais iš paskutiniųjų gynė Mariupolį, kurį dabar yra užgrobusi Rusija.

Pagal susitarimą, su R. T. Erdogano pagalba sudarytą 2022-ųjų rugsėjį, jie turėjo likti Turkijoje, kol baigsis karas.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį sakė, kad Rusija tikisi Turkijos pasiaiškinimo apie tai, kas įvyko.

„Į tai atsižvelgsime sudarydami būsimus susitarimus“, – teigė D. Peskovas.

19:58 | S. Šoigu griebėsi grasinimų

Rusijos gynybos ministras Sergejus Šoigu antradienį griebėsi naujų grasinimų dėl JAV pažado Ukrainai perduoti kasetinių šaudmenų.

Kaip rašo „The Guardian“, remdamasi „Reuters“ naujienų agentūros pranešimu, S. Šoigu antradienį pareiškė, kad jeigu JAV iš tiesų perduos kasetinius šaudmenisUkrainos kariuomenei, Maskva taip pat pradės naudoti „panašius ginklus“ karo fronte kaip atsaką.

„Reikėtų pažymėti, kad Rusija turi naudojamų kasetinių šaudmenų visiems atvejams“, – teigė Rusijos gynybos ministras.

Praėjusią savaitę Vašingtonas paskelbė, kad suteiks Ukrainai daugelyje šalių uždraustų šaudmenų Kyjivo kontrpuolimui prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas.

19:32 | Pranešta, kad Rusijos okupuotame Berdianske smogta rusų kareivinėms

Įtariama, kad Rusijos pajėgų okupuotame Berdianske, esančiame Zaporižios srityje Ukrainoje, Kyjivo pajėgos smogė Rusijos kareivinėmis paverstam vietos viešbučiui, antradienį pranešė ištremta vietos valdžia.

Apie tai skelbia ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Berdiansko miesto karinės administracijos teigimu, viešbutyje „Dune“ buvo apsistoję keli aukšto rango Rusijos kariuomenės atstovai.

„Pastatas iš tikrųjų buvo sulygintas su žeme. Dabar jie (rusų okupacinės pajėgos) narsto ten esančias nuolaužas. Ta kryptimi nuvažiavo daug greitosios pagalbos automobilių“, – pridūrė administracija, remdamasi vietos šaltiniais.

Ukrainos kariuomenė smūgio dar nepatvirtino.

Vėliau Berdiansko karinė administracija pranešė, kad apie 14 val. ir 16 val. 30 min. vietos (ir Lietuvos) laiku okupuotame mieste pasigirdo dar keli sprogimai.

Pastaraisiais mėnesiais Rusijos okupuotose teritorijose vis dažniau rengiami išpuoliai. Tikėtina, kad jie yra Ukrainos kontrpuolimo, šiuo metu vykstančio Zaporižios ir Donecko srityse, dalis.

19:18 | G. Nausėda: Rusija įklimps Ukrianoje ir bus išspirta atgal

Rusija įklimps Ukrainoje ir bus išspirta atgal, sako prezidentas Gitanas Nausėda, sutikęs į sostinės Lukiškių aikštę atvykusį Ukrainos lyderį Volodymyrą Zelenskį.

„Aš noriu pasidžiaugti tuo, kad mes einame į priekį ir tikrai Ukraina bus NATO narė, – į renginio „Keliu vėliavą už Ukrainą NATO“ žiūrovus kreipėsi G. Nausėda. – Mes neturime teisės elgtis kitaip, nes šiandien ta kaina, kurią moka Ukraina, tai yra pati didžiausia kaina, tai yra kraujo kaina. Jie perka mums laiką, kad mes galėtume pasiruošti ir duoti tvirtą atkirtį Rusijai.“

„Nepraeis Rusija, sustos ji tenai, įklimps ir bus išspirta atgal!“ – emocingai kalbėjo prezidentas, o jo žodžius palydėjo publikos ovacijos.

Antradienio vakarą Lukiškių aikštėje pasitinkami maratono dalyviai, iš fronto Ukrainoje atgabenę šios šalies vėliavą.

G. Nausėda sakė šią idėją V. Zelenskiui pristatęs per paskutinį savo vizitą Kyjive.

„Aš pamačiau, kaip suspindėjo prezidento akys ir pasakė – aš privalau tenai būti. Tai, kad mums pavyko čia pasikviesti Volodymyrą Zelenskį, yra didelis jūsų nuopelnas“, – sakė Lietuvos vadovas.

Į Vilnių atvykęs V. Zelenskis prieš tai sukritikavo NATO dėl neryžtingumo ir silpnumo, viršūnių susitikime Vilniuje užsitęsus diskusijoms dėl Kyjivo narystės perspektyvų.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pranešė, jog kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų. Tokiai formuluotei pritarė visos bloko valstybės.

19:04 | 11 šalių sudarė koaliciją, skirtą apmokyti ukrainiečius valdyti F-16 – gynybos ministras

Ukrainos gynybos ministras antradienį paskelbė, kad 11 šalių oficialiai įsipareigojo bendradarbiauti apmokant Ukrainos oro pajėgas valdyti ir prižiūrėti naikintuvus F-16, kurie, Kyjivo teigimu, yra labai svarbūs siekiant įveikti Rusijos invaziją.

„Oficialu: sudaryta koalicija Ukrainos oro pajėgų F-16 mokymams! Šiandien 11 valstybių partnerių ir Ukraina pasirašė memorandumą“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė Ukrainos gynybos ministras Oleksijus Reznikovas.

18:46 | V. Zelenskis dėkoja lietuviams už „labai drąsią“ poziciją: mes – jau sąjungininkai

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį padėkojo Lietuvai už „labai drąsią“ poziciją dėl Kyjivo pakvietimo į NATO, pareiškęs, jog šios šalys jau yra sąjungininkės.

„Dėkui jums už jūsų pagalbą mūsų gynybai ir už jūsų labai aiškią ir labai sąžiningą ir labai drąsią poziciją, kad Ukraina būtų pakviesta į NATO“, – lietuviams Vilniaus Lukiškių aikštėje sakė V. Zelenskis.

„Ukrainos vėliavos Lietuvos gatvėse vienareikšmiškai įrodo, kad mes jau esame sąjungininkai ir Ukraina apgins ir savo, ir jūsų laisvę“, – pridūrė jis.

V. Zelenskis dalyvavo renginyje, kur skambant Ukrainos himnui Lukiškių aikštėje buvo iškelta bėgikų iš mūšio lauko Ukrainoje atgabenta sušaudyta vėliava.

„Ši mūsų vėliava reiškia, kad niekad nebebus trėmimų iš Baltijos šalių į Sibirą, Lenkijos padalinimo, niekas nematys tankų Prahoje, nebus jokio žiemos karo Suomijoj“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.

„Ir Ukrainos vėliava, nors suvarpyta kulkų, bet gyva ir laisva, ji reiškia, kad kiekvienos Europos šalies vėliava bus laisva“, – kalbėjo jis.

„Ir būtent Bachmuto griuvėsiuose lieka Rusijos ambicijos ir ne Ukraina, ne kas kitas, o būtent Rusija ir jos užpuolikai bus sunaikinti“, – tvirtino prezidentas.

Jis kalbėjo į NATO viršūnių susitikimą Vilniuje atvykęs tikėdamas „partneriais ir stipria NATO“ – tokiu Aljansu, kuris „neabejoja, nepraranda laiko ir nesidairo į agresorius“.

„Norėčiau, kad tas tikėjimas taptų įsitikinimu dėl sprendimų, kurių mes visi nusipelnę, kurių kiekvienas laukia. Ar tai per didelis noras? NATO suteiks Ukrainai saugumą o Ukraina padarys NATO stipresnę“, – sakė V. Zelenskis.

Prieš vizitą į Kyjivą jis kritikavo Aljanso neryžtingumą dėl to, kad jis nesuteikia aiškaus signalo Ukrainai dėl būsimos narystės.

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas antradienį pranešė, jog kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų. Tokiai formuluotei pritarė visos bloko valstybės.

18:34 | Aljansas sutarė atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano

Kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų, antradienį vykstant Aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje paskelbė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Mes aiškiai pasakėme, kad mes pateiksime kvietimą Ukrainai stoti į NATO, kai Aljanso šalys sutars dėl sąlygų“, – per spaudos konferenciją po NATO šalių vadovų susitikimo sakė J. Stoltenbergas.

Aljansas taip pat sutarė atleisti Ukrainą nuo Narystės veiksmų plano (angl. Membership Action Plan, MAP) vykdymo.

J. Stoltenbergas pabrėžė, kad taip Ukrainos kelias į NATO sutrumpės „nuo dviejų žingsnių iki vieno žingsnio“.

NATO lyderiai taip pat nutarė įsteigti NATO ir Ukrainos tarybą bei patvirtino ilgalaikės paramos Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms planą.

Ukrainos narystės Aljanse perspektyva buvo pagrindinis diskusijų NATO viršūnių susitikime klausimas. Kyjivas iki šiol ragino partnerius įsipareigoti dėl šalies narystės po karo, o Vakarai laikėsi pozicijos, jog šiuo metu Aljansas turi koncentruotis į praktinę paramą.

18:29 | Ukrainos gynėjai pasiekė taktinių laimėjimų netoli Bachmuto

Ukrainos ginkluotosios pajėgos pranešė apie naujus taktinius laimėjimus netoli Bachmuto miesto, kurį šiuo metu yra okupavusi rusų kariuomenė, rašo CNN.

Trečioji Ukrainos ginkluotojų pajėgų šturmo brigada pranešė, kad netoli Bachmuto miesto buvo įveikti Rusijos 83-iosios oro pajėgų šturmo brigados daliniai.

Pasak šalies gynėjų, Ukrainos kariuomenei taip pat pavyko atsikovoti daugiau kaip kilometrą savo prarastos šalies teritorijos.

Teigiama, kad ukrainiečiai iš dalies siekė užimti aukštesnes vietoves aplink Bachmutą, o pagrindinis gynėjų tikslas – apsupti rusų okupantus, esančius Bachmuto mieste, ir galiausi atsikovoti pietiniame ir šiauriniame flanguose esančią teritoriją. Tuo metu rusų šaltiniai teigia neva pasiekę tam tikrų karinių laimėjimų rytinėje Ukrianos dalyje – netoli Lymano miesto.

18:10 | NATO lyderiai sutarė: Ukraina galės tapti NATO nare

NATO valstybių lyderiai susitarė dėl deklaracijos teksto, susijusio su Ukrainos priėmimu į Aljansą, skelbia naujienų agentūra „Reuters“.

Galutiniame deklaracijos tekste dėl Ukrainos narystės NATO yra sakoma: „Mes turėsime teisę nusiųsti kvietimą Ukrainai prisijungti prie Aljanso, kai sąjungininkės susitars ir bus įgyvendintos visos iškeltos sąlygos“.

Kvietimas Ukrainai stoti į NATO bus įteiktas, kai Aljanso šalys sutars dėl to sąlygų, antradienį vykstant Aljanso viršūnių susitikimui Vilniuje paskelbė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas.

„Mes aiškiai pasakėme, kad mes pateiksime kvietimą Ukrainai stoti į NATO, kai Aljanso šalys sutars dėl sąlygų“, – per spaudos konferenciją po NATO šalių vadovų susitikimo sakė J. Stoltenbergas.

17:53 | Premjerė su Naujosios Zelandijos kolega aptarė paramą Ukrainai

Premjerė Ingrida Šimonytė NATO viršūnių susitikimo kuluaruose antradienį Vyriausybės rūmuose priėmusi Naujosios Zelandijos ministrą pirmininką Chrisą Hipkinsą su juo aptarė paramą Rusijos užpultai Ukrainai.

„Rusijos karo prieš Ukrainą baigtis lems ne tik mūsų regiono saugumą – demokratijų atsakas brėš ribas autoritariniams režimams bet kuriame žemyne. Karinės jėgos naudojimas, tarptautinės teisės ir valstybių suverenumo nepaisymas neturi rasti vietos bendromis taisyklėmis grįstame pasaulyje“, – pranešime sakė I. Šimonytė.

Kaip pranešė Vyriausybės spaudos tarnyba, premjerė pažymėjo, kad euroatlantinis ir Indijos-Ramiojo vandenyno regiono saugumas yra susiję, pusiausvyros viename iš jų sutrikdymas neišvengiamai atsiliepia ir kitam, nepaisant atstumo.

I. Šimonytė sakė, kad Lietuvos palaikymas Ukrainai kyla ne tik iš tiesioginių saugumo interesų, tačiau ir istorinės patirties ir aktyvaus Lietuvos piliečių solidarumo su šalimi, besiginančia nuo Rusijos imperinio karo.

Susitikime aptarti ir dvišaliai Lietuvos ir Naujosios Zelandijos santykiai. Pasak Vyriausybės pranešimo, pastaraisiais metais ženkliai išaugo valstybių prekybos apyvarta, tebeturinti didelį augimo potencialą.

„Lietuva mato Naująją Zelandiją kaip vieną bendraminčių partnerių Indijos ir Ramiojo vandenynų regione, tikime abipuse nauda, kurią artimesni dvišaliai santykiai, intensyvesnė prekyba ir žmonių ryšiai gali suteikti“, – sakė I. Šimonytė.

Premjerė akcentavo, kad Lietuvos dėmesį Indijos ir Ramiojo vandenyno šalims parodo ir liepą Vyriausybės patvirtintos šio regiono strateginės gairės.

Anot jos, Lietuva suinteresuota plėsti tvarius ekonominius santykius, kurie nepriklausytų nuo „nedemokratiniams režimams būdingų vienašališkų, politiškai motyvuotų ir neprognozuojamų sprendimų“.

17:30 | Ukrainos ir Prancūzijos gynybos ministrai Vilniuje pasirašė susitarimą

Ukrainos gynybos ministras su kolega iš Prancūzijos Vilniuje antradienį pasirašė susitarimą dėl karinės pagalbos didinimo ir ginkluotės įsigijimo bei tiekimo proceso supaprastinimo.

#Ukraine and #France are preparing to sign a memorandum on training Ukrainian pilots on F-16 combat aircraft, Ukrainian Defence Minister Reznikov has said. pic.twitter.com/cnGx5HEYqY