Svarbiausi įvykiai:

21:09 | JT vadovas: Izraelio vykdoma Gazos Ruožo apsiaustis kelia didelį nerimą

Jungtinių Tautų generalinis sekretorius Antonio Gutteresas pirmadienį pareiškė, kad Izraelio įvesta visiška Gazos Ruožo apsiaustis po to, kai „Hamas“ užpuolė šią šalį, kelia labai didelį nerimą.

„Humanitarinė padėtis Gazos Ruože buvo labai sunki dar prieš šiuos karo veiksmus, – žurnalistams sakė A. Guterresas. – Dabar ji tik dar labiau pablogės.“

Izraelio gynybos ministras Yoavas Gallantas anksčiau pirmadienį įsakė visiškai apsupti Gazos Ruožą, kariuomenei tęsiant oro smūgius šiam palestiniečių anklavui, ir pabrėžė, ką tai reiškia 2,3 mln. jo gyventojų: „Nėra elektros, maisto, vandens, dujų – viskas uždaryta“.

Palestiniečiai skurdžioje pakrantės teritorijoje ruošėsi, kaip daugelis baiminosi, masinei Izraelio antžeminei atakai, kuria siekiama įveikti „Hamas“ ir išlaisvinti įkaitus.

„Pastarasis smurtas nėra vakuumas, – pabrėžė A. Guterresas. – Tikrovė tokia, kad jis kyla iš ilgalaikio konflikto, kuris tęsiasi jau 56 metus ir kurio politinės pabaigos nematyti.“

„Pripažįstu teisėtus Izraelio nuogąstavimus dėl saugumo, tačiau taip pat primenu Izraeliui, kad karinės operacijos turi būti vykdomos griežtai laikantis tarptautinės humanitarinės teisės“, – sakė A. Guterresas.

Nuo šeštadienio, kai „Hamas“ pradėjo puolimą, Izraelyje žuvo daugiau kaip 700, o Gazos Ruože – mažiausiai 560 žmonių.

Savo kalbą A. Guterresas pradėjo pasmerkdamas „bjaurius „Hamas“ ir kitų grupuočių išpuolius prieš Izraelio miestus ir kaimus Gazos Ruožo pakraščiuose“.

„Pripažįstu teisėtus Palestinos žmonių nusiskundimus, – sakė A. Guterresas. – Tačiau niekas negali pateisinti šių teroro aktų, civilių gyventojų žudymo, žalojimo ir grobimo.“

Izraelį, kuris jau seniai didžiuojasi taikydamas aukštąsias technologijas daugybėje konfliktų, netikėta „Hamas“ ataka sukrėtė iki širdies gelmių.

Šeštadienį kovotojų grupuotė įsiveržė į Izraelio miestus, šturmavo karines bazes, apšaudė civilius gyventojus ir išsivedė apie 100 įkaitų.

Nuo to laiko konfliktas tik paaštrėjo, todėl Izraelis pirmadienį pažadėjo nutraukti tiekimą į regioną.

„Esu labai sunerimęs dėl šiandien paskelbto pranešimo, kad Izraelis pradės visišką Gazos Ruožo apsiaustį, viską nutraukdamas – nebus nei elektros, nei maisto, nei degalų“, – sakė A. Guterresas.

Pasak A. Guterreso, JT ir toliau stengsis teikti pagalbą, kad patenkintų Gazos Ruožo poreikius.

„Izraelis turi matyti savo teisėtus saugumo poreikius, o palestiniečiai – aiškią savo valstybės sukūrimo perspektyvą“, – pridūrė A. Guterresas.

20:58 | „Hamas“ karinio sparno kovotojai ėmė grasinti: Izraeliui tai padarius, surengsime belaisvių egzekucijas

„Hamas“ grupuotės karinio sparno Ezzedine'o al Qassamo brigadų atstovas pirmadienį pagrasino, kad pradės vykdyti Izraelio belaisvių egzekuacijas už kiekvieną sunaikintą palestiniečių gyvenamąjį pastatą be įspėjimo.

Šią žinią pirmadienį vakare paskelbtame garso įraše išsakė Ezzedine'o al Qassamo atstovas Abu Obeida.

Pasak jo, iki šiol kovotojų grupė esą veikė pagal „islamo nurodymus“, todėl Izraelio belaisvių saugumą buvo siekiama užtikrinti.

Tačiau, jo teigimu, Izraeliui suintensyvinus oro antskrydžius Gazos mieste, gali būti pradėta vykdyti įkaitų egzekucija.

„Mes nusprendėme padaryti tam galą ir pareiškiame, kad bet koks taikinys be išankstinio įspėjimo, kuris bus nukreiptas į mūsų gyventojus, esančius savo namuose, deja, reikš vieno iš belaisvių egzekuciją.

<...> Priešas nesupranta žmogiškumo ir etikos kalbos, todėl mes į juos kreipsimės jiems suprantama kalba“, – sakoma pranešime.

Pastarąsias tris dienas Izraelis smogė Gazos Ruožui po to, kai „Hamas“ kovotojai netikėtai įsiveržė į pietinius Izraelio miestus ir surengė ataką, per kurią žuvo šimtai žmonių.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad iš Gazos Ruožo buvo paleista apie tūkstančiai raketų, o „Hamas“ grupuotė įkaitais laiko daugiau kaip 100 žmonių.

Izraelio kariuomenės atstovas spaudai pirmadienį sakė, kad maždaug 30 įkaitų šeimoms perduota išsami informacija apie juos.

20:26 | R. T. Erdoganas ragina Izraelį beatodairiškai nepulti Gazos Ruožo civilių gyventojų

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas pirmadienį paragino Izraelį per karą su „Hamas“ kovotojais Gazos Ruože beatodairiškai nepulti civilių gyventojų.

R. T. Erdoganas telefonu pasakė Izraelio prezidentui Isaacui Herzogui, kad „kolektyvinis ir beatodairiškas Gazos gyventojų žalojimas dar labiau padidintų kančias ir smurto spiralę regione“, sakoma Turkijos vadovo biuro pranešime.

R. T. Erdoganas karštai palaikė palestiniečius ir pritarė dviejų valstybių sprendimui dėl Izraelio ir Palestinos konflikto.

Jis nutraukė kassavaitinį vyriausybės posėdį ir pirmadienį surengė skubų diplomatinį pokalbį telefonu, kad sušvelnintų įsiplieskusią krizę.

R. T. Erdoganas taip pat kalbėjosi su palestiniečių prezidentu Mahmudu Abbasu ir ministru pirmininku Najibu Mikati.

„R. T. Erdoganas pareiškė, kad Turkija ir toliau dės pastangas konfliktams užbaigti“, – po pokalbio su M. Abbasu sakė jo biuras.

20:19 | Izraelio kariuomenės vadas įspėjo: pradžia buvo bloga, bet priešui bus dar blogiau

Izraelio gynybos pajėgų vadas savo kariams teigė, kad nors šalis sulaukė negailestingo smūgio iš „Hamas“ kovotojų, dabar situacija pasikeis.

„Times of Israel“ rašo, kad šalies gynybos pajėgų vadas Herzi Halevi savo kariams prie sienos netoli Gazos Ruožo teigė, kad po netikėto „Hamas“ kovotojų išpuolio Izraelio kariuomenė atsistojo ant kojų, nors šalies teritorijoje ir toliau tęsiasi kovos.

„Po sunkios pradžios mes formuojame kovos veiksmų liniją. Mes nukovėme daugybę teroristų – kas priartėja, tas būna nukautas“, – sakė H. Halevi.

Izraelio gynybos pajėgų vadas taip pat pridūrė, kad šalies kariai turėtų baigti valyti teritoriją.

„Mes turime daugybę užduočių. Mums reikia išikti stipriems. Viskas prasidėjo blogai, tačiau [priešui] bus dar blogiau“, – kalbėjo gynybos pajėgų vadas.

19:57 | Per Izraelio smūgį Libane žuvo „Hezbollah“ narys – pareigūnai

Per Izraelio smūgį į Libano stebėjimo bokštą pirmadienį žuvo „Hezbollah“ narys, pranešė du šios grupuotės pareigūnai, suintensyvėjus bombardavimui po to, kai palestiniečių kovotojai bandė prasiskverbti į Izraelį iš Libano.

„Per Izraelio smūgį į stebėjimo bokštą Pietų Libane, Aita Šaabe, žuvo „Hezbollah“ narys“, – naujienų agentūrai AFP sakė vienas iš pareigūnų, o grupuotės atstovas spaudai patvirtino žūtį.

19:39 | O. Scholzas: vokiečių, prancūzų, JAV ir JK vadovai šį vakarą surengs derybas dėl Izraelio

Vokietijos kancleris Olafas Scholzas sakė, kad vėliau pirmadienį ketina surengti derybas su Prancūzijos, Jungtinių Valstijų ir Jungtinės Karalystės vadovais dėl krizės, kurią sukėlė netikėtas „Hamas“ išpuolis prieš Izraelį.

„Jungtinės Valstijos, Britanija, Prancūzija ir Vokietija yra vieningos“, – sakė jis, susitikęs su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu, kuris atvyko į Hamburgą Vokietijoje dėl derybų.

Jis pridūrė, kad „negalima leisti, kad tai sukeltų didžiulius sukrėtimus visame regione“.

19:28 | Smogta daugiau kaip 2 tūkst. taikinių

Izraelio gynybos atstovai pirmadienį pranešė, kad Gazos Ruože pirmadienį iš viso buvo smogta mažiausiai 2,4 tūkst. taikinių, rašo BBC.

„Mes pradėjome. Izraelis laimės“, – po atsakomųjų smūgių „Hamas“ kovotojams sakė šalies premjeras Benjaminas Netanyahu.

Izraelio gynybos ministras Yoavas Galantas savo ruožtu įsakė padidinti oro antskrydžių skaičių Gazos Ruože

Šalies žiniasklaida taip pat skelbia, kad visi šalies karinių oro pajėgų pilotai bei atsargos kariai pirmadienį atvyko atlikti tarnybą.

19:01 | Žiniasklaida: Egiptas įspėjo apie „siaubingą operaciją“ prieš Izraelį

Izraelio žiniasklaida praneša, kad Egiptas esą įspėjo šalies atstovus apie galimą „Hamas“ kovotojų ataką.

„Times Of Israel“ rašo, kad Egipto žvalgybos vadovas Abbasas Kamelis esą įspėjo Izraelio atstovus apie galimą „neįprastą, siaubingą operaciją“ likus 10 dienų iki „Hamas“ įvykdyto išpuolio prieš Izraelį.

Visgi Izraelio premjero Benjamino Netanyahu atstovai teigė, kad šis pranešimas apie Egipto perspėjimą yra netiesa.

„Tai visiškai melaginga informacija“, – teigė Izraelio premjero atstovai.

18:49 | Palestiniečių grupuotė Libane prisiėmė atsakomybę už bandymą įsiskverbti į Izraelį

Palestiniečių kovotojų grupuotės „Islamo džihadas“ ginkluotasis sparnas prisiėmė atsakomybę už pirmadienį sužlugdytą bandymą prasiskverbti į Izraelį iš Libano, vykstant karui tarp Gazos Ruožo kovotojų ir Izraelio.

„al Quds“ brigada prisiima atsakomybę už operaciją Pietų Libano pasienyje“, – sakoma grupės pareiškime.

Izraelio kariuomenė anksčiau pranešė, kad nukovė kelis ginkluotus įtariamuosius, kirtusius sieną iš Libano.

18:15 | B. Netanyahu žada pakeisti Artimuosius Rytus Izraelio kare su „Hamas“

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pirmadienį pažadėjo pakeisti Artimuosius Rytus Izraelio kare su palestiniečių kovotojų grupuote „Hamas“, kariuomenei tęsiant oro antskrydžius Gazos Ruože.

„Tai, ką patirs „Hamas“, bus sunku ir baisu (...) mes pakeisime Artimuosius Rytus“, – sakė B. Netanyahu pareigūnams šalies pietuose, kur „Hamas“ kovotojai šeštadienio rytą pradėjo netikėtą beprecedentę ataką.

„Tai tik pradžia (...) mes visi esame su jumis ir nugalėsime juos jėga, didžiule jėga“, – pridūrė jis.

Šeštadienį auštant „Hamas“ kovotojai, prisidengdami raketų ugnimi, šturmavo Pietų Izraelio miestus ir bendruomenes ir surengė daugiausiai aukų pareikalavusį išpuolį šalyje per pastaruosius dešimtmečius.

Izraelis atsakė intensyviais oro antskrydžiais Gazos Ruože, kurį kontroliuoja islamistų grupuotė.

Nuo šeštadienio, kai „Hamas“ pradėjo puolimą, Izraelyje žuvo daugiau kaip 700, o Gazos Ruože – mažiausiai 560 žmonių.

17:39 | „Hamas“ nužudė mažiausiai 4 įkaitus – žiniasklaida

Žuvo mažiausiai keturi civiliai iš grupuotės „Hamas“ nelaisvėje laikomų įkaitų, pirmadienį, gavusi filmuotą medžiagą ir nustačiusi jos geografinius duomenis, pranešė televizija CNN.

Vieno vaizdo įrašo, kuris buvo paskelbtas su „Hamas“ susijusiame „Telegram“ kanale, pabaigoje matyti ant žemės gulintys keturi kūnai.

CNN analizė parodė, kad tai tie patys civiliai izraeliečiai, matomi ankstesniame įraše – šie žmonės drauge su dar vienu asmeniu visai šalia esančioje vietoje netoli Gazos Ruožo sienos buvo lydimi gerai ginkluotų kovotojų.

17:15 | „Hamas“ pareigūnas: šiuo metu nėra galimybių apsikeisti belaisviais su Izraeliu

Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ vykstant karo veiksmams nėra pasirengusi derėtis su Izraeliu dėl apsikeitimo belaisviais, pirmadienį Dohoje pareiškė kovotojų politinio biuro narys.

„Karinė operacija tebesitęsia (...) todėl šiuo metu nėra jokių galimybių derėtis dėl kalinių ar ko nors kito“, – naujienų agentūrai AFP iš Dohos sakė „Hamas“ pareigūnas Hossamas Badranas.

17:08 | Smūgiai suduoti Libano teritorijoje

Izraelio gynybos pajėgos teigia, kad vykdo smūgius Libano teritorijoje, rašo „SkyNews“.

17:04 | Po „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį ES sustabdė paramą palestiniečiams

Europos Sąjunga, reaguodama į netikėtą „Hamas“ kovotojų ataką prieš Izraelį, paskelbė sustabdanti ir iš naujo peržiūrinti paramos vystymuisi teikimą palestiniečių teritorijoms, pirmadienį pareiškė Europos Komisijos narys.

Numatyta parama palestiniečių teritorijoms siekė 691 mln. eurų.

„Visi mokėjimai nedelsiant sustabdyti. Peržiūrimi visi projektai. Visi nauji biudžeto pasiūlymai, įskaitant 2023 metų biudžetą, atidėti iki atskiro pranešimo. Atliekamas visapusiškas viso portfelio vertinimas“, – socialinėje žiniasklaidoje parašė plėtros komisaras Oliveris Varhelyi.

16:55 | Izraelis nukovė kelis ginkluotus įtariamuosius iš Libano – kariuomenė

Izraelio gynybos pajėgos pirmadienį pranešė, kad į šalį iš Libano patekę kovotojai buvo nukauti, rašo CNN.

„Be to, šiuo metu šiame rajone suduodami smūgiai iš IDF (Izraelio kariuomenės) sraigtasparnių“, – sakoma kariuomenės pranešime.

Tuo metu Libano ministras pirmininkas Najibas Mikati, kaip pranešė valstybinė naujienų agentūra NNA, teigė, kad šalis nenori būti įtraukta į konfliktą tarp Izraelio ir „Hamas“ kovototojų.

„Mes nenorime, kad Libanas įsitraukti į vykstantį karą ir to siekiame“, – pareiškė jis.

Irano remiamas Libano judėjimas „Hezbollah“ savo pareiškime paneigė bet kokius „pasipriešinimo judėjimo narių susidūrimus su Izraelio priešu ar bandymus infiltruotis“ į Izraelį.

In the Gaza Strip, a missile hit the Islamic University building. pic.twitter.com/jAER4ZF3nE