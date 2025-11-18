 
Japonija įspėjo Kinijoje esančius savo piliečius būti atsargius

2025-11-18 07:01 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 07:01

Kilus diplomatiniam kivirčui, kurį pakurstė premjerės Sanae Takaichi išsakyti komentarai apie Taivaną, Japonija įspėjo Kinijoje esančius savo piliečius būti atsargius ir vengti didelių žmonių susibūrimų vietų.

Kilus diplomatiniam kivirčui, kurį pakurstė premjerės Sanae Takaichi išsakyti komentarai apie Taivaną, Japonija įspėjo Kinijoje esančius savo piliečius būti atsargius ir vengti didelių žmonių susibūrimų vietų.

0

Konfliktui didėjant, Pekinas taip pat patarė Kinijos piliečiams vengti kelionių į Japoniją.

„Stebėkite savo aplinką ir kuo labiau venkite aikščių, kuriose susirenka didelės minios, arba objektų, kurie gali būti laikomi dažnų japonų apsilankymų vietomis“, – pirmadienį savo interneto svetainėje paskelbtame pranešime rašė Japonijos ambasada Kinijoje.

Vyriausiasis Japonijos vyriausybės atstovas spaudai Minoru Kihara antradienį pareiškė, kad toks patarimas buvo duotas „remiantis išsamiu politinės situacijos vertinimu, įskaitant saugumo padėtį atitinkamoje šalyje ar regione, taip pat socialines sąlygas“.

Diplomatinis Kinijos ir Japonijos vaidas įsiplieskė po to, kai S. Takaichi užsiminė, kad Tokijas galėtų kariniu būdu įsikišti į bet kokį puolimą, kurio taikiniu būtų Taivanas.

Kinija teigia, kad Taivanas yra jos teritorijos dalis, ir grasina šią demokratinę salą užimti jėga.

