ES skirs 2 mlrd. eurų Ukrainai: paaiškino, kam bus panaudoti pinigai

Apie tai pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš Europos Komisijos Saugumo tarybos posėdį Briuselyje.
„Jeigu toliau tikime, kad Ukraina yra mūsų pirmoji gynybos linija, privalome didinti karinę paramą Ukrainai. Todėl sutarėme su Ukraina, kad 2 mlrd. eurų bus skirta dronams,“ – teigė von der Leyen.
Ji pabrėžė, kad šie pinigai turėtų ne tik sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, bet ir padėti plėtoti technologijas, kurios bus naudingos visai Europos Sąjungai.
„Tai leis Ukrainai plėsti gamybą ir atskleisti visą savo potencialą. Ir, žinoma, leis ES pasinaudoti šiomis technologijomis,“ – pridūrė EK vadovė.
„Reparacijų paskola“ – naujas mechanizmas pagalbai
UNIAN primena, kad Europos Sąjunga taip pat kuria naują mechanizmą pagalbai Ukrainai, pasitelkdama įšaldytus Rusijos aktyvus.
Kalbama apie vadinamąją „reparacijų paskolą“, kuri bus grąžinta tada, kai Ukraina gaus reparacijas iš Rusijos už karo nuostolius.
Rugsėjo 26 d. Europos Komisija oficialiai pasiūlė panaudoti įšaldytus Rusijos valstybės aktyvus naujai 140 mlrd. eurų paskolai Ukrainai finansuoti.
