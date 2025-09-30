Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES skirs 2 mlrd. eurų Ukrainai: paaiškino, kam bus panaudoti pinigai

2025-09-30 12:32 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-30 12:32

Europos Sąjunga skirs 2 mlrd. eurų Ukrainai dronų gamybai. Šis sprendimas priimtas siekiant sustiprinti Kyjivo gynybinius pajėgumus ir paremti aukštųjų technologijų plėtrą, rašo UNIAN.

Rusų ataka Kyjive 2025-06-17 (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga skirs 2 mlrd. eurų Ukrainai dronų gamybai. Šis sprendimas priimtas siekiant sustiprinti Kyjivo gynybinius pajėgumus ir paremti aukštųjų technologijų plėtrą, rašo UNIAN.

REKLAMA
0

Apie tai pareiškė Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen prieš Europos Komisijos Saugumo tarybos posėdį Briuselyje.

„Jeigu toliau tikime, kad Ukraina yra mūsų pirmoji gynybos linija, privalome didinti karinę paramą Ukrainai. Todėl sutarėme su Ukraina, kad 2 mlrd. eurų bus skirta dronams,“ – teigė von der Leyen.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pabrėžė, kad šie pinigai turėtų ne tik sustiprinti Ukrainos gynybos pajėgumus, bet ir padėti plėtoti technologijas, kurios bus naudingos visai Europos Sąjungai.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai leis Ukrainai plėsti gamybą ir atskleisti visą savo potencialą. Ir, žinoma, leis ES pasinaudoti šiomis technologijomis,“ – pridūrė EK vadovė.

REKLAMA

„Reparacijų paskola“ – naujas mechanizmas pagalbai

UNIAN primena, kad Europos Sąjunga taip pat kuria naują mechanizmą pagalbai Ukrainai, pasitelkdama įšaldytus Rusijos aktyvus.

Kalbama apie vadinamąją „reparacijų paskolą“, kuri bus grąžinta tada, kai Ukraina gaus reparacijas iš Rusijos už karo nuostolius.

Rugsėjo 26 d. Europos Komisija oficialiai pasiūlė panaudoti įšaldytus Rusijos valstybės aktyvus naujai 140 mlrd. eurų paskolai Ukrainai finansuoti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų