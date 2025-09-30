Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijoje buvęs AfD parlamentaro padėjėjas nuteistas už šnipinėjimą Kinijai

2025-09-30 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 12:05

Buvęs kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) įstatymų leidėjo padėjėjas antradienį buvo nuteistas kalėti ketverius metus ir devynis mėnesius dėl kaltinimų šnipinėjimu Kinijos žvalgybai.

Vokietijoje vyko demonstracijos už partijos AfD uždraudimą (nuotr. Elta)

Buvęs kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) įstatymų leidėjo padėjėjas antradienį buvo nuteistas kalėti ketverius metus ir devynis mėnesius dėl kaltinimų šnipinėjimu Kinijos žvalgybai.

REKLAMA
0

Kaltinamasis, Vokietijos pilietis, pagal griežtus šalies privatumo įstatymus įvardytas kaip Jian G, dirbo AfD politikui Maximilianui Krahui, kai šis 2019-2024 m. buvo Europos Parlamento narys. Šiuo metu M. Krahas yra nacionalinio parlamento, Bundestago, narys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Drezdeno aukštesnysis regioninis teismas pripažino jį kaltu dėl žvalgybinės informacijos bei konfidencialių dokumentų rinkimo ir jų perdavimo kontaktiniams asmenims iš Kinijos.

Jian G kaltinimus neigė. Jo bendrininkei Yaqi X buvo skirta lygtinė vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų