Vokietijoje buvęs AfD parlamentaro padėjėjas nuteistas už šnipinėjimą Kinijai

Kaltinamasis, Vokietijos pilietis, pagal griežtus šalies privatumo įstatymus įvardytas kaip Jian G, dirbo AfD politikui Maximilianui Krahui, kai šis 2019-2024 m. buvo Europos Parlamento narys. Šiuo metu M. Krahas yra nacionalinio parlamento, Bundestago, narys.
Drezdeno aukštesnysis regioninis teismas pripažino jį kaltu dėl žvalgybinės informacijos bei konfidencialių dokumentų rinkimo ir jų perdavimo kontaktiniams asmenims iš Kinijos.
Jian G kaltinimus neigė. Jo bendrininkei Yaqi X buvo skirta lygtinė vienerių metų ir devynių mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
