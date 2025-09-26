Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Po ginčo su pastato savininku AfD kitąmet turės palikti partijos būstinę Berlyne

2025-09-26 21:41 / šaltinis: BNS
2025-09-26 21:41

 Berlyno civilinis teismas penktadienį nusprendė, kad po ginčo su pastato savininku kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) kitais metais turės palikti savo nacionalinę būstinę šalies sostinėje.

Vokietijoje vyko demonstracijos už partijos AfD uždraudimą (nuotr. Elta)

 Berlyno civilinis teismas penktadienį nusprendė, kad po ginčo su pastato savininku kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai" (AfD) kitais metais turės palikti savo nacionalinę būstinę šalies sostinėje.

0
Pastato savininkas iš Austrijos skundėsi, kad AfD pažeidė nuomos sutarties sąlygas vasario mėnesį surengdama vakarėlį savo biure po nacionalinių rinkimų, kuriuose partija pasiekė rekordinį rezultatą.

Penktadienį Berlyno civilinis teismas priėmė nutartį po to, kai praėjusią savaitę žlugo taikos procesas dėl nuomojamų patalpų naudojimo tarp pastato savininko Lukas Hufnaglio ir AfD atstovų.

L. Hufnaglis buvo paprašęs nedelsiant iškeldinti AfD, tačiau prašymas buvo atmestas, nes savininkas oficialiai neįspėjo suinteresuotosios pusės.

L. Hufnaglis dėl nuomos sutarties pažeidimo kreipėsi į atitinkamas institucijas po to, kai rinkimų naktį vasario mėnesį AfD ant pastato išorinės sienos suprojektavo savo 20,8 proc. rinkimų rezultatą ir partijos logotipą.

Vyras sakė, kad griežta policijos apsauga rinkimų naktį neleido kitiems pastato nuomininkams patekti į patalpas.

Savininkas įspėjo AfD ir reikalavo, kad jie atlaisvintų patalpas, tačiau kraštutinių dešiniųjų partija šio prašymo nevykdė.

Naujienų portalo „Politico“ tinklalaidės metu L. Hufnaglis sakė, kad AfD elgėsi taip, tarsi būtų šio nekilnojamojo turto savininkė.

Penktadienį AfD pasveikino sprendimą, kad jai nereikės nedelsiant palikti nuomojamų patalpų, ir pavadino teismo procesą politiniu.

„Teismas patvirtino mūsų teisinę nuomonę: (nuomos sutarties) nutraukimas be įspėjimo buvo teisiškai nepagrįstas ir šiandien buvo pagrįstai atmestas“, – pareiškė AfD atstovas Kay Gottschalkas.

