ES ragina Izraelį ir „Hamas“ laikytis paliaubų Gazos Ruože

„Mums reikia taikos galimybės, o ne pasiteisinimų naujiems smūgiams“, – socialiniuose tinkluose nurodė Europos Komisijos (EK) pirmininkės pavaduotoja Teresa Ribera.
Tačiau EK neparėmė šios jos kritikos Izraelio atžvilgiu.
„Dar kartą raginame visas šalis ir toliau laikytis paliaubų“, – pareiškė EK atstovas spaudai Anouaras El Anouni.
Tačiau jis nepaminėjo naujausių Izraelio smūgių Gazos Ruože.
Antradienį per Izraelio antskrydžius palestiniečių anklave žuvo daugiau kaip 100 žmonių, pranešė Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra. Šį skaičių taip pat patvirtina naujienų agentūros AFP surinkti medicininiai išrašai iš penkių Gazos Ruožo ligoninių.
„Raginame visas šalis visiškai įsipareigoti įgyvendinti visus konflikto Gazoje nutraukimo plano etapus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti susitarimui“, – pareiškė EK atstovas spaudai.
„Šio konflikto neįmanoma išspręsti karinėmis priemonėmis“, – sakė A. El Anouni.
EK stengiasi išlaikyti subtilią pusiausvyrą Gazos Ruožo klausimu, tuo metu kai 27 ES valstybės narės neranda bendros pozicijos.
T. Ribera, kurios pareigose užsienio reikalų klausimų nėra, yra buvusi Ispanijos socialistų vyriausybės narė. Ši ispanų vyriausybė dažnai kritikuoja Izraelį dėl veiksmų Gazos Ruože.
Praėjusį mėnesį ji nesutiko su EK pozicija, teigdama, kad Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą.
Pirmadienį „Hamas“ susidūrė su spaudimu po to, kai grąžino dalį anksčiau rasto įkaito palaikų, o Izraelis pareiškė, kad tai yra paliaubų pažeidimas.
„Hamas“ teigė, kad tai buvo 16-ti iš 28-erių įkaitų palaikų, kuriuos ji sutiko grąžinti pagal spalio 10 dieną įsigaliojusį paliaubų susitarimą.
Tačiau Izraelio teismo ekspertizė nustatė, kad „Hamas“ iš tikrųjų perdavė dalį palaikų įkaito, kurio kūnas jau buvo atgabentas į Izraelį maždaug prieš dvejus metus, pranešė Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) biuras.
Pagal paliaubų susitarimą palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.
Per 2023-iųjų spalio 7-osios „Hamas“ ataką Izraelyje žuvo 1 221 žmogus, daugiausia civiliai.
Per atsakomąjį Izraelio puolimą Gazos Ruože žuvo mažiausiai 68 531 žmogus, remiantis teritorijos Sveikatos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.
Nepaisant paliaubų, aukų skaičius didėja, nes po griuvėsiais randama vis daugiau kūnų.
