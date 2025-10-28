Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Izraelis sako, kad „Hamas“ užpuolė karius Gazos Ruože, įspėja, kad kovotojai brangiai už tai sumokės

2025-10-28 20:54 / šaltinis: BNS
2025-10-28 20:54

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas antradienį pareiškė, kad „Hamas“ užpuolė Izraelio karius, nepaisydama Gazos Ruože galiojančių paliaubų, ir pažadėjo, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „brangiai už tai sumokės“.

Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas antradienį pareiškė, kad „Hamas“ užpuolė Izraelio karius, nepaisydama Gazos Ruože galiojančių paliaubų, ir pažadėjo, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „brangiai už tai sumokės“.

1

„Teroristinė organizacija „Hamas“ brangiai sumokės už Izraelio gynybos pajėgų karių užpuolimą Gazos Ruože ir už susitarimo grąžinti įkaitų palaikus pažeidimą. Šiandieninis „Hamas“ išpuolis prieš Izraelio gynybos pajėgų karius Gazos Ruože yra ryškios raudonos linijos peržengimas, į kurį Izraelio gynybos pajėgos atsakys didele jėga“, – pareiškė ministras, cituojamas jo biuro paskelbtame pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek anksčiau ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, apkaltinęs „Hamas“ pažeidus tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruože.

Netrukus po to Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė apie mažiausiai tris Izraelio oro antskrydžius šioje palestiniečių teritorijoje.

„Nepaisant paliaubų susitarimo, okupantai dabar bombarduoja Gazos Ruožą, surengę mažiausiai tris oro antskrydžius“, – naujienų agentūrai AFP sakė agentūros atstovas Mahmudas Bassalas. 

Anksčiau antradienį B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.

Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.

