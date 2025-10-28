Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Benjaminas Netanyahu įsakė nedelsiant suduoti „galingus smūgius“ Gazos Ruožui

2025-10-28 18:41 / šaltinis: BNS
2025-10-28 18:41

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, apkaltinęs palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ pažeidus tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, antradienį įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruožui.

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, apkaltinęs palestiniečių kovotojų grupuotę „Hamas“ pažeidus tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, antradienį įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruožui.

„Po saugumo konsultacijų ministras pirmininkas Netanyahu nurodė kariuomenei nedelsiant suduoti galingus smūgius Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro paskelbtame pranešime.

Anksčiau antradienį B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.

Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.

Premjero biuras tuomet paskelbtame pranešime nurodė, kad B. Netanyahu susitiks su gynybos institucijų vadovais, „kurių metu bus aptarti Izraelio veiksmai reaguojant į pažeidimus“.

Pagal tarpininkaujant JAV sudarytą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.

Gazos Ruože vis dar yra 13 įkaitų palaikų, o lėta jų paieška kelia iššūkių įgyvendinant kitus paliaubų etapus.

Islamistų grupuotė tvirtina, kad jai sunku rasti likusių įkaitų palaikus dėl smarkaus Gazos Ruožo nuniokojimo. Izraelis kaltina „Hamas“ tyčia vilkinant jų grąžinimą.

Beveik iš karto po antradienio naujienų Izraelio organizacija, agituojanti už Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, paragino pareigūnus „imtis ryžtingų veiksmų“ prieš „Hamas“, apkaltinusi grupuotę paliaubų pažeidimu.

„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ praėjusią naktį šiurkščiai pažeidė susitarimą (...), Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir privalo imtis ryžtingų veiksmų prieš šiuos pažeidimus“, – sakoma Izraelio Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime. 

Kodėl toks šūdas žudo žmones?
Kodėl toks šūdas žudo žmones?
2025-10-28 18:47
Pasiemė lavonus ir vėl genocidas, gal gali vieną branduolinę į Natanjachu vadavietę pistelti?
Atsakyti
Trump Fakt
Trump Fakt
2025-10-28 18:59
Benkartas pats daro karo nusikaltimus Gazoje bet nieks to nemato NES ZINIASKLAIDA PLAUNA VISIEM SMEGENUS ale viskas ok
Atsakyti
Joo
Joo
2025-10-28 19:25
Nejaugi Adolfas buvo teisus?..
Atsakyti
