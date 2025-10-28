Benjaminas Netanyahu įsakė nedelsiant suduoti „galingus smūgius“ Gazos Ruožui

„Po saugumo konsultacijų ministras pirmininkas Netanyahu nurodė kariuomenei nedelsiant suduoti galingus smūgius Gazos Ruože“, – teigiama premjero biuro paskelbtame pranešime.
Anksčiau antradienį B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.
Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.
Premjero biuras tuomet paskelbtame pranešime nurodė, kad B. Netanyahu susitiks su gynybos institucijų vadovais, „kurių metu bus aptarti Izraelio veiksmai reaguojant į pažeidimus“.
Pagal tarpininkaujant JAV sudarytą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.
Gazos Ruože vis dar yra 13 įkaitų palaikų, o lėta jų paieška kelia iššūkių įgyvendinant kitus paliaubų etapus.
Islamistų grupuotė tvirtina, kad jai sunku rasti likusių įkaitų palaikus dėl smarkaus Gazos Ruožo nuniokojimo. Izraelis kaltina „Hamas“ tyčia vilkinant jų grąžinimą.
Beveik iš karto po antradienio naujienų Izraelio organizacija, agituojanti už Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, paragino pareigūnus „imtis ryžtingų veiksmų“ prieš „Hamas“, apkaltinusi grupuotę paliaubų pažeidimu.
„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ praėjusią naktį šiurkščiai pažeidė susitarimą (...), Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir privalo imtis ryžtingų veiksmų prieš šiuos pažeidimus“, – sakoma Izraelio Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime.
