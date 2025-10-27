Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis atšaukia nepaprastąją padėtį bendruomenėse, esančiose greta Gazos Ruožo

2025-10-27 17:00 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 17:00

Izraelis pirmą kartą nuo 2023 m. spalio mėnesio, kai buvo įvykdytas „Hamas“ išpuolis, atšaukė nepaprastąją padėtį teritorijose prie sienos su Gazos Ruožu, pirmadienį paskelbė gynybos ministras Israelis Katzas.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Izraelis pirmą kartą nuo 2023 m. spalio mėnesio, kai buvo įvykdytas „Hamas“ išpuolis, atšaukė nepaprastąją padėtį teritorijose prie sienos su Gazos Ruožu, pirmadienį paskelbė gynybos ministras Israelis Katzas.

REKLAMA
0

„Nusprendžiau priimti (Izraelio kariuomenės) rekomendaciją ir pirmą kartą nuo spalio 7-osios atšaukti specialiąją padėtį šalyje“, – sakoma I. Katzo biuro pareiškime.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atitinkamas sprendimas esą „atspindi naują saugumo realybę šalies pietuose“ ir buvo priimtas toliau galiojant paliauboms, kurios prasidėjo spalio 10 d.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaprastoji padėtis, kuri galiojo iki 80 kilometrų atstumu nuo Gazos Ruožo Pietų Izraelyje, suteikė valdžios institucijoms specialius įgaliojimus palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti civilių gyventojų saugumą.

Ta pati nepaprastoji padėtis 2025 m. birželį buvo laikinai išplėsta visame Izraelyje po žydų valstybės smūgių Irane, į kuriuos Islamo Respublika atsakė paleisdama raketas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų