Izraelis atšaukia nepaprastąją padėtį bendruomenėse, esančiose greta Gazos Ruožo

„Nusprendžiau priimti (Izraelio kariuomenės) rekomendaciją ir pirmą kartą nuo spalio 7-osios atšaukti specialiąją padėtį šalyje“, – sakoma I. Katzo biuro pareiškime.
Atitinkamas sprendimas esą „atspindi naują saugumo realybę šalies pietuose“ ir buvo priimtas toliau galiojant paliauboms, kurios prasidėjo spalio 10 d.
Nepaprastoji padėtis, kuri galiojo iki 80 kilometrų atstumu nuo Gazos Ruožo Pietų Izraelyje, suteikė valdžios institucijoms specialius įgaliojimus palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti civilių gyventojų saugumą.
Ta pati nepaprastoji padėtis 2025 m. birželį buvo laikinai išplėsta visame Izraelyje po žydų valstybės smūgių Irane, į kuriuos Islamo Respublika atsakė paleisdama raketas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!