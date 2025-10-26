Benjaminas Netanyahu: Izraeliui nereikia leidimo smogti priešams

„Izraelis yra nepriklausoma valstybė. Mes ginsimės savo jėgomis ir toliau spręsime savo likimą“, – vyriausybės ministrų susitikime sakė B. Netanyahu.
„Mes nesiekiame niekieno pritarimo. Mes kontroliuojame savo saugumą“, – sakė jis po savaitę įvykusių aukščiausio rango JAV pareigūnų vizitų, siekiant įtvirtinti paliaubas Gazos Ruože.
