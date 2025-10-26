Kalendorius
Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu: Izraeliui nereikia leidimo smogti priešams

2025-10-26 13:57
2025-10-26 13:57

Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad Izraelis, nepaisant sutikimo dėl paliaubų, neprašys jokio leidimo atakuoti taikinius Gazos Ruože ar Libane.

Benjaminas Netanyahu paskelbė aiškią žinią – jis paragino Irano gyventojus nuversti savo „despotišką režimą“ (nuotr. SCANPIX)

Izraeliečių ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu sekmadienį pareiškė, kad Izraelis, nepaisant sutikimo dėl paliaubų, neprašys jokio leidimo atakuoti taikinius Gazos Ruože ar Libane.

„Izraelis yra nepriklausoma valstybė. Mes ginsimės savo jėgomis ir toliau spręsime savo likimą“, – vyriausybės ministrų susitikime sakė B. Netanyahu. 

„Mes nesiekiame niekieno pritarimo. Mes kontroliuojame savo saugumą“, – sakė jis po savaitę įvykusių aukščiausio rango JAV pareigūnų vizitų, siekiant įtvirtinti paliaubas Gazos Ruože.

