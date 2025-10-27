Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus

2025-10-27 23:14 / šaltinis: BNS
2025-10-27 23:14

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė gavusi islamistų grupuotės „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotą karstą su Gazos Ruože laikyto įkaito palaikais pagal susitarimą dėl paliaubų.

Gazos Ruožo civilinė gynyba: per Izraelio smūgius žuvo 22 žmonės. EPA-ELTA nuotr.

Izraelio kariuomenė pirmadienį pranešė gavusi islamistų grupuotės „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotą karstą su Gazos Ruože laikyto įkaito palaikais pagal susitarimą dėl paliaubų.

REKLAMA
0

Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo žuvusio įkaito karstą, kuris buvo perduotas IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma premjero biuro pareiškime.

Jame priduriama, kad palaikai keliauja į Izraelį tapatybės nustatymui.

Apie karsto perdavimą Raudonajam Kryžiui anksčiau naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas „Hamas“ šaltinis.

„Šiandien Gazos Ruože rastas izraeliečio įkaito kūnas perduotas Raudonajam Kryžiui“, – sakė šaltinis.

Tai 16-as iš 28 įkaitų palaikų, kurių grąžinimo Izraelis pareikalavo pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų