Izraelis pranešė gavęs „Hamas“ Raudonajam Kryžiui perduotus įkaito palaikus

„Izraelis per Raudonąjį Kryžių gavo žuvusio įkaito karstą, kuris buvo perduotas IDF ir „Shin Bet“ pajėgoms Gazos Ruože“, – sakoma premjero biuro pareiškime.
Jame priduriama, kad palaikai keliauja į Izraelį tapatybės nustatymui.
Apie karsto perdavimą Raudonajam Kryžiui anksčiau naujienų agentūrai AFP patvirtino vienas „Hamas“ šaltinis.
„Šiandien Gazos Ruože rastas izraeliečio įkaito kūnas perduotas Raudonajam Kryžiui“, – sakė šaltinis.
Tai 16-as iš 28 įkaitų palaikų, kurių grąžinimo Izraelis pareikalavo pagal susitarimą dėl paliaubų Gazos Ruože.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!