Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

„Hamas“ skelbia dėl Izraelio paliaubų „pažeidimų“ atidedanti įkaito palaikų perdavimą

2025-10-28 19:18 / šaltinis: BNS
2025-10-28 19:18

Islamistų grupuotės „Hamas“ ginkluotasis sparnas pareiškė atidedantis antradienio vakarą numatytą dar vieno įkaito palaikų perdavimą dėl, jo teigimu, Izraelio padarytų tarpininkaujant JAV sudaryto paliaubų susitarimo „pažeidimų“.

Hamas BNS Foto

Islamistų grupuotės „Hamas“ ginkluotasis sparnas pareiškė atidedantis antradienio vakarą numatytą dar vieno įkaito palaikų perdavimą dėl, jo teigimu, Izraelio padarytų tarpininkaujant JAV sudaryto paliaubų susitarimo „pažeidimų“.

REKLAMA
0

„Dėl okupantų padarytų pažeidimų atidėsime šiandien numatytą perdavimą“, – teigiama „Ezzedine'o al Qassamo (Ezedino Kasamo) brigadų pareiškime, kuriame priduriama, kad bet kokia „eskalacija“ iš Izraelio pusės „trukdys ieškoti, iškasti ir atgauti palaikus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis „Hamas“ pranešimas pasirodė praėjus kelioms minutėms po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), apkaltinęs palestiniečių kovotojų grupuotę pažeidus paliaubų susitarimą, įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruožui.

REKLAMA
REKLAMA

„Po saugumo konsultacijų ministras pirmininkas Netanyahu nurodė kariuomenei nedelsiant suduoti galingus smūgius Gazos Ruože“, – nurodė Izraelio premjero biuras.

REKLAMA

Anksčiau antradienį B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.

Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.

Premjero biuras tuomet paskelbtame pranešime nurodė, kad B. Netanyahu susitiks su gynybos institucijų vadovais, „kurių metu bus aptarti Izraelio veiksmai reaguojant į pažeidimus“.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal tarpininkaujant JAV sudarytą Izraelio ir „Hamas“ paliaubų susitarimą, kuris įsigaliojo spalio 10 dieną, palestiniečių kovotojai išlaisvino visus 20 gyvų įkaitų.

Gazos Ruože vis dar yra 13 įkaitų palaikų, o lėta jų paieška kelia iššūkių įgyvendinant kitus paliaubų etapus.

Islamistų grupuotė tvirtina, kad jai sunku rasti likusių įkaitų palaikus dėl smarkaus Gazos Ruožo nuniokojimo. Izraelis kaltina „Hamas“ tyčia vilkinant jų grąžinimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Beveik iš karto po antradienio naujienų Izraelio organizacija, agituojanti už Gazos Ruože laikomų įkaitų paleidimą, paragino pareigūnus „imtis ryžtingų veiksmų“ prieš „Hamas“, apkaltinusi grupuotę paliaubų pažeidimu.

„Atsižvelgiant į tai, kad „Hamas“ praėjusią naktį šiurkščiai pažeidė susitarimą (...), Izraelio vyriausybė negali ir neturi to ignoruoti ir privalo imtis ryžtingų veiksmų prieš šiuos pažeidimus“, – sakoma Izraelio Įkaitų ir dingusiųjų šeimų forumo pareiškime. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų