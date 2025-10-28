„Hamas“ neigia užpuolusi Izraelio karius Gazos Ruože

„Hamas“ patvirtina, kad neturi jokio ryšio su šaudymo incidentu Rafache, ir patvirtina savo įsipareigojimą laikytis paliaubų susitarimo“, – teigiama grupuotės pareiškime.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) anksčiau antradienį pareiškė, kad „Hamas“ užpuolė Izraelio karius, nepaisydama Gazos Ruože galiojančių paliaubų, ir pažadėjo, kad palestiniečių kovotojų grupuotė „brangiai už tai sumokės“.
Incidento vietos jis nenurodė.
„Teroristinė organizacija „Hamas“ brangiai sumokės už Izraelio gynybos pajėgų karių užpuolimą Gazos Ruože ir už susitarimo grąžinti įkaitų palaikus pažeidimą. Šiandieninis „Hamas“ išpuolis prieš Izraelio gynybos pajėgų karius Gazos Ruože yra ryškios raudonos linijos peržengimas, į kurį Izraelio gynybos pajėgos atsakys didele jėga“, – pareiškė ministras, cituojamas jo biuro paskelbtame pareiškime.
Kiek anksčiau ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), apkaltinęs „Hamas“ pažeidus tarpininkaujant JAV sudarytą paliaubų susitarimą, įsakė kariuomenei suduoti intensyvius smūgius Gazos Ruože.
Netrukus po to Gazos Ruožo civilinės gynybos agentūra pranešė apie mažiausiai tris Izraelio oro antskrydžius šioje palestiniečių teritorijoje.
Anksčiau antradienį B. Netanyahu pranešė, kad dalis islamistų grupuotės „Hamas“ naktį grąžinto įkaito palaikų priklauso prieš beveik dvejus metus Izraelio karių Gazos Ruože rastam įkaitui.
Izraelio ministras pirmininkas tuomet pareiškė, kad tai yra „akivaizdus paliaubų susitarimo pažeidimas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!