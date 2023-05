EK pirmininkė: Karolio III karūnavimas – „stabilumo ir tęstinumo simbolis“

„Stabilumo ir tęstinumo simbolis. Sveikinu karalių Charlesą III ir karalienę Camilla“, – parašė ji socialiniame tinkle „Twitter“, prie šio įrašo pridėjusi savo nuotrauką, padarytą per Vestminsterio abatijoje vykusią ceremoniją.

Charlesas III šeštadienį per iškilmingą renginį, pasižymintį tūkstantmetėmis tradicijomis, simbolika ir pompastika, bet pritaikytą XXI amžiui, buvo karūnuotas Jungtinės Karalystės ir dar 14 Sandraugos šalių monarchu.

Kenterberio arkivyskupui Justinui Welby 12 val. 2 min. (14 val. 2 min. Lietuvos laiku) uždėjus ant 74 metų Karolio III galvos auksinę Šv. Eduardo karūną – senovinį šventą monarcho valdžios simbolį – 2,3 tūkst. Vestminsterio abatijoje susirinkusių žmonių ir didžiulės minios lauke šaukė „Dieve, sergėk karalių“.

REKLAMA

REKLAMA

Ši akimirka taip pat buvo palydėta šūvių salvėmis ir – visoje šalyje – bažnyčių varpų dūžiais.

Netrukus Kenterberio arkivyskupas per paprastesnę ceremoniją karūnavo ir Charleso III 75 metų žmoną Camillą (Kamilą), nuėjusią ilgą viešą kelią iki karalienės konsortės ir, galiausiai, karalienės.

Charleso III, kuris JK soste pakeitė pernai rugsėjį mirusią motiną Elizabeth II (Elžbietą II), karūnacija yra pirmoji JK nuo 1953 metų, be to, tai pirmoji karaliaus karūnacija nuo 1937-ųjų. Šeštadienio renginys yra tik antra per televiziją rodoma karūnacija ir pirmoji, transliuojama per spalvotą televiziją bei internetu.