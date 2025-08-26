Bręsta diplomatinis konfliktas: Australija apkaltino Iraną išpuoliais ir išsiuntė ambasadorių

Premjeras teigė, kad Australijos žvalgybos tarnybos susiejo Iraną su išpuoliais prieš vieną Sidnėjaus restoraną ir Melburno sinagogą.
Prieš pat šį pranešimą Australijos vyriausybė pranešė Irano ambasadoriui Ahmadui Sadeghi, kad jis bus išsiųstas. Ji taip pat perkels Irane dirbančius Australijos diplomatus į trečiąją šalį, sakė A. Albanese'is.
Iranas kol kas šios žinios nepakomentavo.
Įspėjime Irane esantiems australams atkreipiamas dėmesys į ambasados uždarymą ir raginama „rimtai apsvarstyti galimybę kuo greičiau išvykti, jei tai saugu“.
Įspėjime rašoma: „Užsieniečiams Irane, įskaitant australus ir dvigubą Australijos ir Irano pilietybę turinčius asmenis, gresia didelis savavališko sulaikymo ar arešto pavojus.“
Užsienio reikalų ministrė Penny Wong teigė, kad Kanbera paliks atviras kai kurias diplomatines linijas su Teheranu, kad būtų ginami Australijos interesai. Ji pridūrė, kad tai pirmas kartas nuo Antrojo pasaulinio karo, kai Australija išsiuntė ambasadorių.
Australijoje padaugėjo antisemitinių renginių
Nuo 2023 metų, kai prasidėjo Izraelio ir islamistų grupuotės „Hamas“ karas Gazos Ruože, abiejuose Australijos miestuose smarkiai padaugėjo antisemitinių renginių.
„ASIO surinko pakankamai patikimos žvalgybos informacijos, kad galėtų padaryti labai nerimą keliančią išvadą. Irano vyriausybė vadovavo mažiausiai dviem iš šių išpuolių. Iranas bandė nuslėpti savo dalyvavimą, tačiau ASIO mano, kad jis pats buvo atsakingas už išpuolius“, – žurnalistams sakė A. Albanese'is, turėdamas omenyje pagrindinę šalies žvalgybos agentūrą.
„Tai buvo nepaprasti ir pavojingi agresijos aktai, kuriuos Australijos žemėje surengė užsienio valstybė, – sakė jis. – Tai buvo bandymai pakenkti socialinei sanglaudai ir pasėti nesantaiką mūsų bendruomenėje. Tai visiškai nepriimtina.“
Be to, Australija priims įstatymą, kuriuo Irano Islamo revoliucijos gvardijos korpusas bus įtrauktas į teroristinių organizacijų sąrašą, sakė premjeras.
Žingsnis prieš Iraną buvo žengtas praėjus savaitei po to, kai Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pavadino A. Albanese'į „silpnu politiku, išdavusiu Izraelį“, už tai, kad pažadėjo pripažinti Palestinos valstybę.
