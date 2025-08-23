Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Iranas teigia nužudęs šešis su Izraeliu siejamus „teroristus“

2025-08-23 21:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-23 21:00

Valstybinė žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad Irano pajėgos per reidą neramioje pietryčių dalyje nužudė šešis kovotojus. Teigiama, kad jie buvo „teroristinės“ grupuotės, siejamos su Izraeliu, nariai.

Irano smūgiai Izraeliui (nuotr. SCANPIX)

Valstybinė žiniasklaida šeštadienį pranešė, kad Irano pajėgos per reidą neramioje pietryčių dalyje nužudė šešis kovotojus. Teigiama, kad jie buvo „teroristinės“ grupuotės, siejamos su Izraeliu, nariai.

REKLAMA
0

„Per intensyvią susišaudymo su teroristais operaciją Sistano ir Beludžistano provincijoje buvo nužudyti šeši užpuolikai, o dar du buvo suimti“, – pranešė oficiali naujienų agentūra IRNA, remdamasi žvalgybos tarnybų pranešimu. Pranešime nebuvo nurodyta tiksli vieta ar reido data.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sistano ir Beludžistano provincija, besiribojanti su Pakistanu ir Afganistanu, jau seniai yra konflikto tarp saugumo pajėgų ir ginkluotų grupuočių, įskaitant narkotikų kontrabandininkus ir separatistus, židinys.

REKLAMA
REKLAMA

IRNA pranešė, kad buvo rasta „dokumentų“, rodančių „sionistinį grupuotės pobūdį“. Prieš šią grupuotę buvo surengtas reidas ir, pasak agentūros, jos nariai planavo pulti „gyvybiškai svarbų“ objektą Irano rytuose, tačiau daugiau informacijos nebuvo pateikta.

REKLAMA

Pranešime teigiama, kad „pagrindinę operacijos komandą“ sudarė „septyni neiraniečiai teroristai“, tačiau jų tautybė nebuvo nurodyta.

IRNA pranešė, kad per susišaudymą buvo sužeisti du žvalgybos agentai ir vienas policijos pareigūnas.

Iranas reguliariai praneša apie mirtinus pasikėsinimus provincijoje, nukreiptus prieš policiją ar Islamo revoliucinės gvardijos narius.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį sunitų džihadistų grupuotė „Jaish al-Adl“ (Teisingumo armija), kurią Teheranas paskelbė „teroristine“ organizacija, prisiėmė atsakomybę už išpuolį Sistano ir Beludžistano provincijoje, kurio metu žuvo penki policijos pareigūnai.

Sekmadienį Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad saugumo pajėgos Sistano ir Beludžistano provincijoje nužudė septynis kitos džihadistų grupuotės „Ansar al-Furqan“ narius.

Ši provincija, kurioje gyvena didelė sunitų musulmonų baluchų mažuma, yra viena iš skurdžiausių regionų šalyje, kurioje daugumą sudaro šiitai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Siuntos (asociatyvi nuotrauka). Lietuvos pašto nuotr.
Europos pašto tarnybos dėl Donaldo Trumpo muitų laikinai stabdo siuntų pristatymą į JAV
Chersono sritis, Ukraina (nuotr. SCANPIX)
Rusijos dronai Chersono srityje apgadino mokyklą ir administracinį pastatą (1)
Įvykiai Donecko srityje
Rusija tvirtina užėmusi du kaimus Ukrainos Donecko srityje (4)
Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: Ukraina neatiduos savo žemių okupantams (221)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų