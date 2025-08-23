Iranas teigia nužudęs šešis su Izraeliu siejamus „teroristus“

„Per intensyvią susišaudymo su teroristais operaciją Sistano ir Beludžistano provincijoje buvo nužudyti šeši užpuolikai, o dar du buvo suimti“, – pranešė oficiali naujienų agentūra IRNA, remdamasi žvalgybos tarnybų pranešimu. Pranešime nebuvo nurodyta tiksli vieta ar reido data.
Sistano ir Beludžistano provincija, besiribojanti su Pakistanu ir Afganistanu, jau seniai yra konflikto tarp saugumo pajėgų ir ginkluotų grupuočių, įskaitant narkotikų kontrabandininkus ir separatistus, židinys.
IRNA pranešė, kad buvo rasta „dokumentų“, rodančių „sionistinį grupuotės pobūdį“. Prieš šią grupuotę buvo surengtas reidas ir, pasak agentūros, jos nariai planavo pulti „gyvybiškai svarbų“ objektą Irano rytuose, tačiau daugiau informacijos nebuvo pateikta.
Pranešime teigiama, kad „pagrindinę operacijos komandą“ sudarė „septyni neiraniečiai teroristai“, tačiau jų tautybė nebuvo nurodyta.
IRNA pranešė, kad per susišaudymą buvo sužeisti du žvalgybos agentai ir vienas policijos pareigūnas.
Iranas reguliariai praneša apie mirtinus pasikėsinimus provincijoje, nukreiptus prieš policiją ar Islamo revoliucinės gvardijos narius.
Penktadienį sunitų džihadistų grupuotė „Jaish al-Adl“ (Teisingumo armija), kurią Teheranas paskelbė „teroristine“ organizacija, prisiėmė atsakomybę už išpuolį Sistano ir Beludžistano provincijoje, kurio metu žuvo penki policijos pareigūnai.
Sekmadienį Irano valstybinė žiniasklaida pranešė, kad saugumo pajėgos Sistano ir Beludžistano provincijoje nužudė septynis kitos džihadistų grupuotės „Ansar al-Furqan“ narius.
Ši provincija, kurioje gyvena didelė sunitų musulmonų baluchų mažuma, yra viena iš skurdžiausių regionų šalyje, kurioje daugumą sudaro šiitai.
