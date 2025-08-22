Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Australija įsakė atlikti kriptovaliutų prekybos milžino „Binance“ auditą

2025-08-22 15:47 / šaltinis: ELTA
2025-08-22 15:47

Australija įsakė didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ vietos padaliniui paskirti išorės auditorių, nes buvo nustatyta „rimtų problemų“, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kontrole.

Investavimas į kriptovaliutas (nuotr. SCANPIX)

Australija įsakė didžiausios pasaulyje kriptovaliutų biržos „Binance“ vietos padaliniui paskirti išorės auditorių, nes buvo nustatyta „rimtų problemų“, susijusių su pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo kontrole.

REKLAMA
0

Australijos sandorių ataskaitų ir analizės centras (angl. Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) – šalies finansinės žvalgybos agentūra – penktadienį pareiškė, kad susirūpinimas kilo po naujausio nepriklausomo „Binance Australia“ vertinimo, kurio „mastas buvo ribotas, palyginti su jos dydžiu, verslo pasiūlymais ir rizika“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

AUSTRAC taip pat atkreipė dėmesį į didelę įmonės darbuotojų kaitą bei vietos išteklių naudojimo ir vadovybės priežiūros stoką, pareiškime teigė šis centras. „Nustatęs rimtų problemų, susijusių su kriptovaliutų biržos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu kontrole, AUSTRAC nurodė „Binance Australia“ paskirti išorės auditorių“, – nurodė centras.

REKLAMA
REKLAMA

AUSTRAC generalinis direktorius Brendanas Thomasas pridūrė, kad nors įmonės gali turėti saugiklių, taikomų keliose juridsikcijose, jų sistemos turi atspindėti vietos reguliavimo reikalavimus.

REKLAMA

Teigiama, kad „Binance“ dabar turi 28 dienas paskirti išorės auditorius.

Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža pagal apyvartą „Binance“ buvo įsteigta 2017 m. Ji užėmė nemažą kriptovaliutų prekybos rinkos dalį, o vienas iš jos įkūrėjų, buvęs generalinis direktorius Changpeng Zhao tapo milijardieriumi. „Binance“ visame pasaulyje valdo kriptovaliutų biržas ir teikia kitokias paslaugas, tačiau patyrė didelį smūgį, kai žlugo kriptovaliutų rinkos ir reguliuotojai pradėjo tirti jos veiklos teisėtumą.

Ši įmonė keliose šalyse buvo apkaltinta leidusi nusikalstamoms organizacijoms plauti pinigus per jos platformą. Changpeng Zhao 2023 m. pabaigoje pripažino kaltę dėl JAV kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimo ir 2024 m. atliko keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų