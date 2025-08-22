Australija įsakė atlikti kriptovaliutų prekybos milžino „Binance“ auditą

Australijos sandorių ataskaitų ir analizės centras (angl. Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) – šalies finansinės žvalgybos agentūra – penktadienį pareiškė, kad susirūpinimas kilo po naujausio nepriklausomo „Binance Australia“ vertinimo, kurio „mastas buvo ribotas, palyginti su jos dydžiu, verslo pasiūlymais ir rizika“.
AUSTRAC taip pat atkreipė dėmesį į didelę įmonės darbuotojų kaitą bei vietos išteklių naudojimo ir vadovybės priežiūros stoką, pareiškime teigė šis centras. „Nustatęs rimtų problemų, susijusių su kriptovaliutų biržos kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmo finansavimu kontrole, AUSTRAC nurodė „Binance Australia“ paskirti išorės auditorių“, – nurodė centras.
AUSTRAC generalinis direktorius Brendanas Thomasas pridūrė, kad nors įmonės gali turėti saugiklių, taikomų keliose juridsikcijose, jų sistemos turi atspindėti vietos reguliavimo reikalavimus.
Teigiama, kad „Binance“ dabar turi 28 dienas paskirti išorės auditorius.
Didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža pagal apyvartą „Binance“ buvo įsteigta 2017 m. Ji užėmė nemažą kriptovaliutų prekybos rinkos dalį, o vienas iš jos įkūrėjų, buvęs generalinis direktorius Changpeng Zhao tapo milijardieriumi. „Binance“ visame pasaulyje valdo kriptovaliutų biržas ir teikia kitokias paslaugas, tačiau patyrė didelį smūgį, kai žlugo kriptovaliutų rinkos ir reguliuotojai pradėjo tirti jos veiklos teisėtumą.
Ši įmonė keliose šalyse buvo apkaltinta leidusi nusikalstamoms organizacijoms plauti pinigus per jos platformą. Changpeng Zhao 2023 m. pabaigoje pripažino kaltę dėl JAV kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimo ir 2024 m. atliko keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
