Belgijoje prasideda trijų dienų streikas: numatomi dideli geležinkelių, viešųjų paslaugų sutrikimai

Belgijos geležinkelių operatorė SNCB teikia ribotas paslaugas nuo sekmadienio vakaro, o pirmadienį numatoma, kad kursuos tik kas antras traukinys.
Pasak naujienų agentūros „Belga“, streikai ypač paveiks traukinių eismą piko valandomis, o sutrikimus keleiviai turėtų jausti iki trečiadienio imtinai.
Antradienį streikuos viešųjų paslaugų teikėjai. Streikai turėtų paliesti mokyklas, vaikų darželius, paštą, atliekų surinkimą, sveikatos apsaugos sistemą ir viešąjį transportą.
Trečiadienį numatomi didžiausi sutrikimai, nes prie streiko prisijungs daug privataus sektoriaus įmonių.
Taip pat trečiadienį nebus vykdomi jokie skrydžiai iš dviejų didžiausių Belgijos oro uostų – Briuselio ir Šarlerua, pranešė oro uostai.
Prognozuojama, kad streikai, kuriuose dalyvauja saugumo ir antžeminio personalo darbuotojai, turės įtakos ir atvykstantiems skrydžiams.
Belgijos centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė paskelbė apie plataus masto taupymo priemones, kurių tikslas – iki 2030 m. sutaupyti 10 mlrd. eurų.
Belgija, viena iš labiausiai įsiskolinusių ES šalių, turi sutaupyti milijardus eurų, kad atitiktų Europos Sąjungos skolos ir deficito taisykles. Kartu Belgija yra priversta ateinančiais metais drastiškai didinti savo gynybos išlaidas pagal NATO planus.
Vyriausybė susiduria su didėjančiu profesinių sąjungų ir visuomenės spaudimu. Spalio mėnesį apie 100 tūkst. žmonių dalyvavo Briuselyje vykusioje demonstracijoje prieš planuojamas taupymo priemones.
