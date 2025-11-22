 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
18
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Baltijos šalių saugumas: kaip greitai NATO galėtų reaguoti į Rusijos agresiją?

2025-11-22 16:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-22 16:00

Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. Prancūzija negalėjo nusiųsti tankų į Rumuniją trumpiausiu sausumos maršrutu per Vokietiją ir turėjo juos gabenti per Viduržemio jūrą. Griūvantys tiltai, nesuderintas geležinkelio vėžių plotis ir sudėtinga biurokratija tebėra didelės kliūtys karinių išteklių pervežimui Europoje, rašo „Financial Times“.

Baltijos šalių saugumas: kaip greitai NATO galėtų reaguoti į Rusijos agresiją? (nuotr. SCANPIX)

Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. Prancūzija negalėjo nusiųsti tankų į Rumuniją trumpiausiu sausumos maršrutu per Vokietiją ir turėjo juos gabenti per Viduržemio jūrą. Griūvantys tiltai, nesuderintas geležinkelio vėžių plotis ir sudėtinga biurokratija tebėra didelės kliūtys karinių išteklių pervežimui Europoje, rašo „Financial Times“.

REKLAMA
18

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visa tai primena, kad Europai ginklavimosi lenktynės neapsiriboja tik ginklų pirkimu ar didelių armijų kūrimu. Taip pat turi būti įmanoma greitai perkelti karius, įrangą ir šaudmenis iš vakarų – kur yra dislokuota didžioji dalis NATO pajėgų – į aljanso rytinį flangą, kur Rusijos grėsmė juntama labiausiai.

REKLAMA
REKLAMA

Europos Sąjungos pareigūnai apskaičiavo, kad šiuo metu kariuomenės perkėlimas iš strateginių uostų vakaruose į tokias šalis kaip Lenkija, Rumunija ar Baltijos šalys, užtruktų maždaug 45 dienas. Jų teigimu, tikslas yra sutrumpinti šį laiką iki penkių ar net trijų dienų.

REKLAMA

Svarbi kiekviena detalė

Vokietijos generolas leitenantas Alexanderis Sollfrankas, atsakingas už savo šalies pasirengimą atlikti pagrindinį vaidmenį tokioje operacijoje, sakė, kad kiekvienas elementas turi veikti kaip šveicariškas laikrodis.

Pasak jo, tikslas būtų nusiųsti Maskvai aiškią atgrasymo žinią: „Mes žinome, ką jūs ruošiate, ir esame pasirengę. Žiūrėkite, mes čia.“

REKLAMA
REKLAMA

Kai Rusija prieš 2022 m. invaziją kelis mėnesius kaupė pajėgas ir ginklus prie sienos su Ukraina, kai kurie Vakarų lyderiai skeptiškai vertino tai, kad Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas duos įsakymą įsiveržti.

„Kaip greitai galime nustatyti, ką jie ketina daryti?“ – klausimą kelia JAV generolas Benas Hodgesas.

„Tada svarbu sprendimų greitis. Sprendimų priėmėjų nurodymas, kad turime mobilizuotis, iš sandėlių traukti šaudmenis. O laikas jau tiksi. Reikia kažką padaryti prieš rusams pradedant puolimą“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

JAV vaidmuo

„Financial Times“ pabrėžia, kad Europos lyderiai turėtų susitarti su JAV prezidentu dėl grėsmės pobūdžio ir tinkamo NATO atsako. Donaldo Trumpo svyruojanti pozicija Rusijos atžvilgiu Europoje sukėlė susirūpinimą dėl Amerikos dalyvavimo masto, tačiau Vašingtonas pareiškė, kad lieka įsipareigojęs aljansui ir jo savitarpio gynybos sąlygai.

REKLAMA

Gavus NATO pritarimą, būtų pradėtas kariuomenės ir įrangos judėjimas į rytus. Tikslūs skaičiai, numatyti skirtingiems scenarijams, yra slapti. Taip pat ir maršrutai, kuriais jie vyktų.

Tačiau NATO diplomatai teigė, kad analitikų skaičiavimai, jog iš JAV, Kanados ir Jungtinės Karalystės į žemyninę Europą bus perkelta apie 200 000 karių, apie 1 500 tankų ir daugiau nei 2 500 kitų šarvuotų transporto priemonių, yra iš esmės teisingi.

REKLAMA

„Karinis mobilumas yra esminė veiksmingos saugumo ir gynybos sudedamoji dalis, o tinkama infrastruktūra padeda sąjungininkams užtikrinti, kad reikiamą karinę techniką galime pristatyti į reikiamą vietą reikiamu laiku“, – teigė NATO pareigūnas.

Prasta geležinkelių būklė

B. Hodgesas teigia, kad per paskutinį dešimtmetį JAV žymiai patobulino pagrindinių Europos maršrutų žemėlapius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau Europos geležinkelių pramonės organizacijos CER vykdantysis direktorius Alberto Mazzola teigė, kad Europa tik dabar pradeda suprasti, kokia rimta problema tai yra.

„Turime patikrinti, kurie Europos tuneliai yra tam tinkami“, – sakė jis.

ES standartinis apkrovos gabaritas – didžiausi krovinių matmenys, kad jie galėtų saugiai pravažiuoti po tiltais ir per tunelius – yra per siauras kariniam transportui. Taip pat problemų gali kelti bėgių nuolydis.

REKLAMA

„Jei vežate sunkų krovinį, jis gali tiesiog nukristi“, – sakė vienas ES pareigūnas.

„Rail Baltica“ vaidmuo

Siekiant išspręsti geležinkelio vėžių nesuderinamumo problemą Baltijos šalyse, Estija, Latvija ir Lietuva įgyvendina 24 mlrd. eurų vertės projektą, kurio tikslas – integruoti jas į Europos geležinkelių tinklą.

REKLAMA

„Rail Baltica“ projektas buvo parengtas atsižvelgiant į karinius judėjimus ir skirtas didelių gabaritų krovinių gabenimui.

„Financial Times“ atkreipia dėmesį, kad taip pat daug problemų yra ir su keliais, ypač Vokietijoje, kurios geografinė padėtis ir vaidmuo kaip 37 000 JAV karių priimančios šalies daro ją centrine šio plano dalimi.

Pavyzdžiui, Prancūzijos tankų pristatymas į Rumuniją 2022 m. užtruko ne kelias dienas, o kelias savaites, nes Vokietijos muitinė juos atmetė kaip per sunkius transportuoti keliais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visoje ES valstybės narės nurodė apie 2 800 transporto infrastruktūros „karštųjų taškų“, kuriuos būtina skubiai atnaujinti – Briuselio pareigūnai šį sąrašą dar labiau sutrumpino iki 500 prioritetinių projektų.

„Paskelbus karą jau bus per vėlu“

„Financial Times“ rašo, kad vienas iš keistų kariuomenės perkėlimo į rytus aspektų yra tai, kad ji kirstų šalis, kurios nėra karo būsenoje, o tai reiškia, kad kariuomenės vadai turėtų laikytis muitų taisyklių ir darbo įstatymų, reglamentuojančių, kiek laiko sunkvežimių vairuotojai gali praleisti kelyje.

REKLAMA

„Jei būtų paskelbtas tikras karas, visos šios biurokratinės kliūtys išnyktų“, – sakė Jannikas Hartmannas, NATO gynybos koledžo Romoje asocijuotas mokslo darbuotojas.

„Bet jei karas bus paskelbtas, jau bus per vėlu. Tai yra esminis dalykas... Kol kas karo nėra“, – pridūrė jis.

Valdžios institucijos dirba prie „karinio Šengeno“, kuris bent jau suvienodintų nevienodas kariuomenių judėjimo taisykles. Praėjusiais metais Vokietija, Lenkija ir Nyderlandai pasirašė susitarimą, kuriuo siekiama supaprastinti tarpusavio tarpvalstybinį karinį transportą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Pietų Afrikoje prasideda G-20 viršūnių susitikimas – vyksta be Trumpo (5)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Ukraina negali visiškai atmesti Trumpo taikos plano: paaiškino, kodėl (6)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
„Axios“: Ukrainai siūlomos garantijos prilygsta NATO 5 straipsniui (5)
Lenkijos kariai (nuotr. SCANPIX)
Atsakas į Rusijos sabotažus: Lenkija dislokuoja 10 tūkst. karių

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Arturas
Arturas
2025-11-22 16:16
Jo taip sureguos kad nespes skaiciuot eselonu i sibira pilnais vagonais…
Atsakyti
RESPUBLIKA
RESPUBLIKA
2025-11-22 16:28
1939 m buvo Ribentropo- Molotovo paktas, dabar yra Trumpo- Putino paktas, galvoju kad Baltijos šalys, Ukraina jau padalintos taip pačiai kaip su 1939m. paktu
Atsakyti
nereaguotų visai
nereaguotų visai
2025-11-22 16:16
pasakytų,kad protestuoja ir palaiko,jav ryžas idiotas irgi pasakytų,kad mes neturim kortų
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (18)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų