TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuota nugara

2025-10-22 20:52 / šaltinis: ELTA
2025-10-22 20:52

Austrijos kancleriui Christianui Stockeriui turi būti atlikta nugaros operacija, trečiadienį paskelbė jo biuras.

Austrijos kancleriui Stockeriui bus operuota nugara. EPA-ELTA nuotr.

Austrijos kancleriui Christianui Stockeriui turi būti atlikta nugaros operacija, trečiadienį paskelbė jo biuras.

0

65 metų kancleris jau kurį laiką kenčia skausmus. Gydytojų patarimu, kitą savaitę jam bus atlikta įprasta procedūra, sakoma pranešime ir priduriama, kad po jos Ch. Stockeris kurį laiką eis pareigas iš namų. Kancleriui nesant, prireikus jį pakeis vicekancleris Andreasas Bableris arba valstybės sekretorius Alexanderas Pröllis, sakoma pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nebodamas artėjančios operacijos, trečiadienį Ch. Stockeris dalyvavo Vakarų Balkanų viršūnių susitikime Londone. Prieš susitikimą jis apibūdino Europos Sąjungos plėtrą, įtraukiant Vakarų Balkanų šalis, kaip saugumo politikos būtinybę.

„Jei neįtvirtinsime savo gyvenimo būdo regione, tai padarys kiti: Rusija, Kinija ir Turkija jau laukia pasirengusios“, – perspėjo Ch. Stockeris, nuo kovo vadovaujantis Austrijos konservatorių Liaudies partijos, socialdemokratų ir liberalios NEOS koalicijai.

