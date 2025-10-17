Kraupi avarija Austrijoje: susidūrus sunkvežimiui ir furgonui, į juos rėžėsi autobusas

Preliminariais duomenimis, į Čekiją važiavęs furgonas susidūrė su sunkvežimiu. Už jo važiavusio lenkų autobuso vairuotojas nesugebėjo išvengti susidūrimo, rašo „Onet“.
Furgono vairuotojas žuvo vietoje. Sunkvežimio ir autobuso vairuotojai buvo įstrigę savo transporto priemonėse – juos išlaisvino ugniagesiai.
Žmonės patyrė sužalojimus
Į gelbėjimo operaciją buvo iškviesti trys sraigtasparniai, taip pat atvyko Čekijos Respublikos greitosios pagalbos tarnybos.
Portalas noe.ORF praneša, kad lenkų autobusu keliavo 24 keleiviai. 11 žmonių patyrė lengvus sužalojimus ir buvo nugabenti į ligoninę.
Pasak Austrijos policijos, visos trys avarijoje dalyvavusios transporto priemonės turėjo lenkiškus registracijos numerius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!