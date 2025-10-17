Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kraupi avarija Austrijoje: susidūrus sunkvežimiui ir furgonui, į juos rėžėsi autobusas

2025-10-17 11:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-17 11:36

Spalio 17 d. rytą Austrijos greitkelyje A5 netoli Drazenhofeno įvyko tragiška avarija, kai po furgono ir sunkvežimio susidūrimo į juos rėžėsi lenkų autobusas, kuriuo važiavo daugiau nei dvi dešimtys keleivių. Pranešama, kad žuvo 1 žmogus, dar keli yra sužeisti.

Kraupi avarija Austrijoje: susidūrus sunkvežimiui ir furgonui, į juos rėžėsi autobusas (nuotr. „Mistelbacho ugniagesių komandos“) (nuotr. stop kadras)

Spalio 17 d. rytą Austrijos greitkelyje A5 netoli Drazenhofeno įvyko tragiška avarija, kai po furgono ir sunkvežimio susidūrimo į juos rėžėsi lenkų autobusas, kuriuo važiavo daugiau nei dvi dešimtys keleivių. Pranešama, kad žuvo 1 žmogus, dar keli yra sužeisti.

0

Preliminariais duomenimis, į Čekiją važiavęs furgonas susidūrė su sunkvežimiu. Už jo važiavusio lenkų autobuso vairuotojas nesugebėjo išvengti susidūrimo, rašo „Onet“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Furgono vairuotojas žuvo vietoje. Sunkvežimio ir autobuso vairuotojai buvo įstrigę savo transporto priemonėse – juos išlaisvino ugniagesiai.

Žmonės patyrė sužalojimus

Į gelbėjimo operaciją buvo iškviesti trys sraigtasparniai, taip pat atvyko Čekijos Respublikos greitosios pagalbos tarnybos.

Portalas noe.ORF praneša, kad lenkų autobusu keliavo 24 keleiviai. 11 žmonių patyrė lengvus sužalojimus ir buvo nugabenti į ligoninę.

Pasak Austrijos policijos, visos trys avarijoje dalyvavusios transporto priemonės turėjo lenkiškus registracijos numerius.

