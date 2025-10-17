Šiurpi avarija prie Odesos: sunkvežimis rėžėsi į du karius, jie žuvo

Nelaimė įvyko apie 7 val. ryto netoli Sukhyj Lyman kaimo Odesos srityje.
Sunkvežimis rėžėsi į du karius
Žuvusieji – 34 ir 36 m. amžiaus kariai.
Incidento metu jie stovėjo netoli mobilaus kontrolės posto. Vienas iš jų žuvo vietoje, antrasis – greitosios pagalbos automobilyje vežamas į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, sunkvežimį vairavo 63-ejų vyriškis. Jis aiškino, kad nepastebėjo karių. Patikrinimo metu nustatyta, kad jis buvo blaivus.
Vietoje dirba tyrimo ir operatyvinė grupė, kuri aiškinasi visas tragedijos aplinkybes. Šiuo metu sprendžiama, ar sulaikyti vairuotoją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!