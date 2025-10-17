Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Šiurpi avarija prie Odesos: sunkvežimis rėžėsi į du karius, jie žuvo

2025-10-17 11:22 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-10-17 11:22

Penktadienio rytą Odesos srityje sunkvežimis prie kontrolės posto partrenkė du karius, skelbia „Ukrainska Pravda“. Abu vyrai žuvo.

Įvykis Odesoje (nuotr. Telegram)

Penktadienio rytą Odesos srityje sunkvežimis prie kontrolės posto partrenkė du karius, skelbia „Ukrainska Pravda“. Abu vyrai žuvo.

REKLAMA
0

Nelaimė įvyko apie 7 val. ryto netoli Sukhyj Lyman kaimo Odesos srityje.

Sunkvežimis rėžėsi į du karius

Žuvusieji – 34 ir 36 m. amžiaus kariai.

Incidento metu jie stovėjo netoli mobilaus kontrolės posto. Vienas iš jų žuvo vietoje, antrasis – greitosios pagalbos automobilyje vežamas į ligoninę.

Pirminiais duomenimis, sunkvežimį vairavo 63-ejų vyriškis. Jis aiškino, kad nepastebėjo karių. Patikrinimo metu nustatyta, kad jis buvo blaivus.

Vietoje dirba tyrimo ir operatyvinė grupė, kuri aiškinasi visas tragedijos aplinkybes. Šiuo metu sprendžiama, ar sulaikyti vairuotoją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų