Austrijoje – nauji kaltinimai dėl Rusijos šnipinėjimo

Tačiau pastaraisiais metais jai teko nagrinėti daugybę įtarimų dėl Rusijos šnipinėjimo, ir tyrėjas Dmitrijus Erochinas yra naujausias asmuo, kuris buvo apkaltintas ryšiais su užsienyje gyvenantiems rusams skirtu fondu „Pravfondas“. Pastarajam taikomos Europos Sąjungos (ES) sankcijos.
Rusijos „Pravfondas“ naudojamas propagandos ir dezinformacijos projektams užsienyje finansuoti bei ginti šnipinėjimu įtariamus asmenis.
D. Erochinas dirbo netoli Vienos įsikūrusiame nepriklausomame Tarptautinio taikomųjų sistemų analizės institute (IIASA) ir nuo 2019 metų rašė apie Arkties navigaciją, Kinijos investicijas Rytų Europoje, dezinformaciją ir sąmokslo teorijas.
Jis bendradarbiavo su trimis kitais IIASA tyrėjais, kurie visi buvo apmokyti Rusijoje, rodo jų pačių socialiniuose tinkluose pasidalyta informacija.
Gegužę paskelbtame Austrijos dienraščio „Der Standard“ tyrime teigiama, kad jis nuo 2022 iki 2024 metų vadovavo asociacijai, skirtai „kultūrinėms, teisinėms ir apskritai žmogiškosioms vertybėms propaguoti“. Šios asociacijos būstinė buvo tuo pačiu adresu kaip ir Rusijos kultūros institutas Vienoje.
Laikraštis, remdamasis vidiniais elektroniniais laiškais ir dokumentais, teigė, kad D. Erochinas naudojosi šia asociacija, kad valdytų teisinės pagalbos rusų diasporai Austrijoje kontaktinį punktą, o „Pravfondas“ jam už tai mokėjo.
Šie teiginiai buvo platesnio tyrimo, kurį atliko tarptautinis tiriamosios žurnalistikos centras OCCRP, dalis.
Pastarasis tyrimas lėmė, kad birželį Danijoje buvo sulaikytas su „Pravfondu“ susijęs Rusijos pilietis.
„Jokių įrodymų“
IIASA, kuri buvo įkurta Šaltojo karo metais siekiant skatinti mokslinius mainus tarp Rytų ir Vakarų šalių, teigė atlikusi vidinį tyrimą dėl šių teiginių.
„IIASA nerado jokių įrodymų, kad ponas D. Erochinas būtų padaręs neteisėtų veiksmų, – naujienų agentūrai AFP sakė atstovė spaudai. – Jis šiuo metu vis dar dirba IIASA.“
Tyrėjai „neigė bet kokį ryšį“ su „Pravfondu“ ir „ketina imtis teisinių veiksmų“, pridūrė atstovė spaudai.
„Der Standard“ pranešė gavęs advokato laišką, kuriame reikalaujama pašalinti D. Erochino vardą iš savo internetinio straipsnio, tačiau „oficialaus skundo“ negauta.
„Nematome jokios priežasties keisti savo pranešimo“, – naujienų agentūrai AFP teigė dienraštis.
D. Erochinas į AFP prašymą pakomentuoti neatsakė.
Austrijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad D. Erochinas „vis dar turi galiojančią vizą“, nes vyriausybė „neturi jokios papildomos informacijos iš policijos“, kuri jį inkriminuotų.
ES lėšos
Ši byla parodė, kaip sunku pagal Austrijos teisę patraukti baudžiamojon atsakomybėn įtariamus šnipinėjimo atvejus, kai jie nėra „žalingi Austrijai“.
Šiemet į valdžią atėjusi konservatorių vadovaujama vyriausybė pažadėjo išplėsti šnipinėjimo nusikaltimų apimtį.
Tačiau iki šiol ji nepateikė jokios išsamesnės informacijos.
Remiantis 2024-ųjų ataskaita, IIASA gavo daugiau nei 19 mln. eurų iš sutarčių ir subsidijų, iš kurių dalis buvo iš ES.
Balandį Europos Audito Rūmai kritikavo priežiūros stoką, siekiant užtikrinti, kad Europos lėšomis finansuojami subjektai laikytųsi ES vertybių.
Europarlamentarų grupei buvo pavesta išnagrinėti nevyriausybinių organizacijų (NVO) sudarytas sutartis ir parengti ataskaitą.
Pirmasis jos posėdis numatytas kitą mėnesį, tačiau kol kas nesitikima, kad jame bus nagrinėjama IIASA veikla.
IIASA dirba daugiau nei 500 tyrėjų iš viso pasaulio, įskaitant Ukrainą, Rusiją, Izraelį ir Iraną.
Instituto valstybės narės yra Afrikos, Azijos ir Europos valstybės. IIASA nebegali rinkti Rusijos narystės mokesčių, nors šalis ir tebėra narė, dėl jai taikomų sankcijų.
