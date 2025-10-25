Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Turtingiausias, bet nemėgiamiausias: Gedimino Žiemelio užmojis visada buvo NBA

2025-10-25 14:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-25 14:45

TV3 televizijos laidoje „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ – diskusijos apie žmones ir įvykius, kurie supurtė šalį ir paliko pėdsaką kiekvieno atmintyje. Šį kartą visas dėmesys buvo skiriamas krepšiniui. Laidos herojų akiratyje atsidūrė verslininkas, buvęs krepšinio klubo „Wolves“ savininkas – Gediminas Žiemelis.

Laidos „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ vedėjai – žurnalistas Artūras Anužis ir komikas Kristoforas Vaidutis – kalbina svarbius ir žinomus žmones, kurie atskleidžia dar negirdėtų detalių apie tam tikrus įvykius. Šį laida – apie krepšinį. Tik ne apie taškus, o apie žmones, kurie kūrė krepšinio imperijas, apie sporto magnatus, oligarchus ir šešėlinę krepšinio valdžią.

Gediminas Žiemelis į Lietuvos sportą pateko su neigiamu šleifu, o „Wolves“ komandos valdymas tą nuomonę tik sustiprino.

Vilniuje gimęs G. Žiemelis visada buvo verslus, būdamas 22 metų tapo milijonieriumi, šiuo metu tituluojamas turtingiausiu žmogumi Lietuvoje. Didžiausius turtus verslininkui atnešė aviacija. Lietuvos avialinijų sugriovimas, ryšiai Rusijoje ir skandalai už verslo ribų G. Žiemelį pavertė viena nemėgstamiausių figūrų Lietuvoje.

Krepšinio klubo „Wolves“ atsiradimas

Paskutinis jo bandymas įsiteikti – sukurti krepšinio komandą. Komanda, turėjusi tapti gražiu tiltu nuo Lietuvos žmonių iki G. Žiemelio, jau greitai parodė, kad verslininko tikslas visai kitoks. O tiltu važiuojančius žmones išvadino kaimiečiais, nevertais juo naudotis.

Mes į kaimą pasikvietėm Eurolygos žaidėjus. Kodėl jie turėjo čia važiuoti“, – teigė G. Žiemelis.

G. Žiemelio reputacijos nepataisė ir jo pasisakymai, kad komanda – tai tik įrankis jo asmeniniams siekiams. Parodydama, kad čia yra tik dar viena verslininkų ego užgaida sporte. Nors, lyginant su kitais turtuoliais, G. Žiemelis tiek daug nesikišo į patį komandos valdymą, tačiau vienas bruožas išliko toks pat – pastovus trenerių keitimas. 3 sezonai, 4 skirtingi treneriai, rezultatų nedavę išvaistyti milijonai parodė, kad pinigais visko nenusipirksi.

Anot naujienų portalo „Basketnews.lt“ direktoriaus Jono Miklovo, G. Žiemelis visada turėjo didelių piniginių užmojų krepšinyje, verslininko noras visada buvo tapti NBA klubo savininku.

„G. Žiemelis labai mėgsta skaičius, jis turėjo ambiciją ir buvo garsiai deklaravęs, kad nori tapti NBA klubo savininku. Jis matė, kaip kyla klubo vertės, matė tai kaip tam tikrą verslo galimybę“, – teigia J. Miklovas.

J. Miklovas dalijasi, kad galbūt G. Žiemelis suprato, kad nėra taip lengva ir panašiai mąstančių pasiturinčių asmenų yra daug, rodėl nusprendė pradėti nuo Lietuvos krepšinio klubų, norėdamas čia užsiauginti vardą ir vėliau plėstis į Amerikos rinką.

Laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“ žiūrėkite pirmadieniais 19:30 val. per TV3 televiziją! 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Istorijos, pakeitusios Lietuvą“.

Jakučionio kelias „Barcoje“: „Real“ dėmesys, neįtikėtinos sąlygos ir buvimas šalia Šaro

