Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
19
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuva – Graikija tiesiogiai: stebėkite žūtbūtinę dvikovą ketvirtfinalyje

Tiesioginė transliacija
2025-09-09 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-09 09:00

Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia žygį Europos čempionate. Ketvirtfinalyje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žūtbūtinėje dvikovoje stoja į kovą su Graikija.

Lietuvos krepšinio rinktinė tęsia žygį Europos čempionate. Ketvirtfinalyje Rimo Kurtinaičio auklėtiniai žūtbūtinėje dvikovoje stoja į kovą su Graikija.

REKLAMA
19

Rungtynių pradžia – 20:30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Grupių etapą su vienu pralaimėjimu ir keturiomis pergalėmis įveikusi Lietuva aštuntfinalyje peržengė Latvijos rinktinės barjerą 88:79.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Graikija taip pat krito kartą grupių varžybose, kai pralaimėjo bosniams, o atkrintamąsias pradėjo nelengva pergale prieš Izraelį 84:79.

REKLAMA
REKLAMA

„23 rezultatyvūs perdavimai byloja apie komandinį žaidimą. Tai labai gerai perdavimus skirstanti rinktinė. Patyrusi komanda, bus sunku, bet šiame čempionate nebuvo nieko lengvo“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris.

REKLAMA

Turnyre R. Kurtinaitis verčiasi be sunkią traumą patyrusio Roko Jokubaičio. Gynėjui plyšo kryžminis kelio raištis ir meniskas, Miuncheno „Bayern“ naujokui Vokietijoje atlikta operacija. Gali būti, jog artėjantį sezoną mažeikiškio ant parketo krepšinio sirgaliai neišvys.

Iš likusių žaidėjų rezultatyviausias Lietuvos rinktinėje yra Jonas Valančiūnas, pelnantis po 14,3 taško, naudingiausiai žaidžia Ąžuolas Tubelis, renkantis po 17,2 balo per susitikimą.

REKLAMA
REKLAMA

Graikijos rinktinę tempia NBA superžvaigždė Giannis Antetokounmpo. Monstriškų duomenų krepšininkas pelno po 30 taškų, nusiima po 9,8 kamuolio, išdalina po 4 rezultatyvius perdavimus ir fiksuoja kosminį 33,5 balo naudingumą.

„Giannis išmoko ne tik mesti į krepšį, bet ir nusimesti kamuolį komandos draugams. Jis savo asmeninį talentą perkelia į komandinį rezultatą ir tai yra daug, nes matome, kad NBA žvaigždės sumeta taškus, bet komandos pralaimi. Graikai yra kitokie, to mes bijome, bet pamėginsime antradienį tai išspręsti“, – prieš rungtynes sakė R. Kurtinaitis.

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos sirgaliai, Thanasis Antetokounmpo, Graikijos krepšinio rinktinė (nuotr. stop kadras)
Prieš žūtbūtines rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“ (2)
R.Kurtinaitis džiaugėsi komandos solidžiu žaidimu (BNS nuotr.)
Jokubaičiui pergalę paskyręs Kurtinaitis: „Norėčiau užjausti latvius“ (16)
Blaževičius (BNS nuotr.)
Blaževičius girdėjo garsias latvių kalbas: „Užgavo, faktas“ (4)
Arnas Velička (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Braliukai, nepykit: it liūtai grūmęsi Lietuvos krepšininkai eliminavo Latviją! (225)

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų