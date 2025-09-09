Lietuva – Graikija tiesiogiai: stebėkite žūtbūtinę dvikovą ketvirtfinalyje

Rungtynių pradžia – 20:30 val., jas tiesiogiai stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Grupių etapą su vienu pralaimėjimu ir keturiomis pergalėmis įveikusi Lietuva aštuntfinalyje peržengė Latvijos rinktinės barjerą 88:79.
Graikija taip pat krito kartą grupių varžybose, kai pralaimėjo bosniams, o atkrintamąsias pradėjo nelengva pergale prieš Izraelį 84:79.
„23 rezultatyvūs perdavimai byloja apie komandinį žaidimą. Tai labai gerai perdavimus skirstanti rinktinė. Patyrusi komanda, bus sunku, bet šiame čempionate nebuvo nieko lengvo“, – sakė Lietuvos rinktinės treneris.
Turnyre R. Kurtinaitis verčiasi be sunkią traumą patyrusio Roko Jokubaičio. Gynėjui plyšo kryžminis kelio raištis ir meniskas, Miuncheno „Bayern“ naujokui Vokietijoje atlikta operacija. Gali būti, jog artėjantį sezoną mažeikiškio ant parketo krepšinio sirgaliai neišvys.
Iš likusių žaidėjų rezultatyviausias Lietuvos rinktinėje yra Jonas Valančiūnas, pelnantis po 14,3 taško, naudingiausiai žaidžia Ąžuolas Tubelis, renkantis po 17,2 balo per susitikimą.
Graikijos rinktinę tempia NBA superžvaigždė Giannis Antetokounmpo. Monstriškų duomenų krepšininkas pelno po 30 taškų, nusiima po 9,8 kamuolio, išdalina po 4 rezultatyvius perdavimus ir fiksuoja kosminį 33,5 balo naudingumą.
„Giannis išmoko ne tik mesti į krepšį, bet ir nusimesti kamuolį komandos draugams. Jis savo asmeninį talentą perkelia į komandinį rezultatą ir tai yra daug, nes matome, kad NBA žvaigždės sumeta taškus, bet komandos pralaimi. Graikai yra kitokie, to mes bijome, bet pamėginsime antradienį tai išspręsti“, – prieš rungtynes sakė R. Kurtinaitis.
