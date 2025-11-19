Stebėkite tiesiogiai: Atėnų „Panionios“ – Panevėžio „Lietkabelis“

Identišką pergalių ir pralaimėjimų santykį turinčios ekipos Europos taurėje žengia identišku ritmu. Abi žengia turnyrinės lentelės dugne, o vienintelę sezono pergalę iškovojo pirmosiose Europos taurės rungtynėse. Vėliau abi pralaimėjo po šešis sykius paeiliui.
Tai bus pirmas šių komandų susitikimas istorijoje, o geriau praėjusią savaitę sekėsi panevėžiečiams.
„Betsafe-LKL“ pirmenybėse Nenado Čenako auklėtiniai 96:85 nugalėjo Jonavos „Jonavą“, o prieš tai įveikė ir Gargždų Gargždus. Tuo tarpu Atėnų ekipa nacionalinėse pirmenybėse žengia paskutinė ir yra pralaimėjusi visas septynias rungtynes.
Tiesioginę rungtynių transliaciją taip pat stebėkite per TV6.
