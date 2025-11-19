 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Stebėkite tiesiogiai: Atėnų „Panionios“ – Panevėžio „Lietkabelis“

2025-11-19 17:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-19 17:00

Europos taurėje į pergalių kelią bandantis sugrįžti Panevėžio „Lietkabelis“ (1/6) šiandien išvykoje kaunasi su B grupės autsaideriais Atėnų „Panionios“ (1/6). Šias rungtynes tiesiogiai nuo 19:30 val. tiesiogiai transliuos portalas tv3.lt, o vsas EuroCup rungtynes tiesiogiai galite stebėti Go3 platformoje.

0

Identišką pergalių ir pralaimėjimų santykį turinčios ekipos Europos taurėje žengia identišku ritmu. Abi žengia turnyrinės lentelės dugne, o vienintelę sezono pergalę iškovojo pirmosiose Europos taurės rungtynėse. Vėliau abi pralaimėjo po šešis sykius paeiliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai bus pirmas šių komandų susitikimas istorijoje, o geriau praėjusią savaitę sekėsi panevėžiečiams.

 „Betsafe-LKL“ pirmenybėse Nenado Čenako auklėtiniai 96:85 nugalėjo Jonavos „Jonavą“, o prieš tai įveikė ir Gargždų Gargždus. Tuo tarpu Atėnų ekipa nacionalinėse pirmenybėse žengia paskutinė ir yra pralaimėjusi visas septynias rungtynes.

Tiesioginę rungtynių transliaciją taip pat stebėkite per TV6.

Standings provided by Sofascore

