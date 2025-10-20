Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

„Red Bull“ mechanikas bandė apsunkinti startą Norrisui – sulaukė 50 tūkst. eurų baudos

2025-10-20 21:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 21:02

„Formulės 1“ čempionate vis labiau aštrėjant kovai dėl pasaulio čempiono titulo tarp Maxo Verstappeno („Red Bull“) ir abiejų „McLaren“ pilotų, vienas iš „Red Bull“ mechanikų bandė pakenkti britui Lando Norrisui.

Lando Norrisas | Scanpix nuotr.

„Formulės 1" čempionate vis labiau aštrėjant kovai dėl pasaulio čempiono titulo tarp Maxo Verstappeno („Red Bull") ir abiejų „McLaren" pilotų, vienas iš „Red Bull" mechanikų bandė pakenkti britui Lando Norrisui.

0

Teigiama, kad vienas iš mechanikų bandė patekti į draudžiamą zoną ir nuplėšti L. Norrisui skirtą „orientacinę juostelę“. Ši juostelė naudojama tam, kad pilotas žinotų, kur reikia optimaliai atsistoti į savo starto vietą, kai matomumas yra prastas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Red Bull“ aiškino, kad jų darbuotojo nė vienas iš trasos maršalų nebandė sustabdyti, tačiau teisėjai padarė išvadą, jog kiekvienas komandos narys turi žinoti, jog tokie veiksmai yra draudžiami. Už tai buvo skirta 50 tūkst. eurų bauda.

„Sky Sports“ teigimu, „Red Bull“ komanda ir praeityje imdavosi tokių nešvarių žaidimų, bet anksčiau už tai nebuvo nubausta.

Oscaras Piastri (346 taškai) vis dar pirmauja čempionate, bet toliau barsto persvarą prieš L. Norrisą (332) bei M. Verstappeną (306). „McLaren“ (678) jau anksčiau užsitikrino konstruktorių taurę, o dėl antros vietos įtemptai kovoja „Mercedes“ (341), „Ferrari“ (334) bei „Red Bull“ (331).

20-osios sezono lenktynės Meksikoje vyks spalio 26 d. Visą veiksmą iš Meksikos tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

TOLIAU SKAITYKITE
