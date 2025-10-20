Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Motiejūno solidus pasirodymas ir „Crvena Zvezda“ pergalė Adrijos lygoje

2025-10-20 20:49 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-20 20:49

Donatas Motiejūnas buvo solidus, o Belgrado „Crvena Zvezda“ (1/1) Adrijos lygoje namie 101:87 (34:19, 20:25, 30:25, 17:18) įveikė Liublianos „Ilirija“ (1/2).

D.Motiejūnas buvo produktyvus

1

Klubui vadovauja Lukos Dončičiaus tėvas Saša.

D.Motiejūnas per 19 minučių pelnė 9 taškus (4/6 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, 2 kartus klydo, blokavo metimą, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 16 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Belgrado komandai 21 tašką taip pat pelnė Chima Moneke (7 atk. kam., 5 rez. perd., 36 n.b.), 17 – Stefanas Miljenovičius, 15 – Semi Ojeleye, 14 – Jordanas Nwora.

Pralaimėjusiems 17 taškų įmetė Timas Tomažičius, 15 – Wendellis Greenas (8 rez. perd.).

Eurolygoje „Crvena Zvezda“ šią savaitę priims Vitorijos „Baskonia“ ekipą.

