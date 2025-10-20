Motiejūno solidus pasirodymas ir „Crvena Zvezda“ pergalė Adrijos lygoje

Klubui vadovauja Lukos Dončičiaus tėvas Saša.
D.Motiejūnas per 19 minučių pelnė 9 taškus (4/6 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 10 kamuolių, 2 kartus klydo, blokavo metimą, provokavo 4 pražangas, 3 kartus prasižengė bei rinko 16 naudingumo balų.
Belgrado komandai 21 tašką taip pat pelnė Chima Moneke (7 atk. kam., 5 rez. perd., 36 n.b.), 17 – Stefanas Miljenovičius, 15 – Semi Ojeleye, 14 – Jordanas Nwora.
Pralaimėjusiems 17 taškų įmetė Timas Tomažičius, 15 – Wendellis Greenas (8 rez. perd.).
Eurolygoje „Crvena Zvezda“ šią savaitę priims Vitorijos „Baskonia“ ekipą.
