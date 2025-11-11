 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Praėjusių metų finalininką įveikęs Alcarazas įsitvirtino pirmoje grupės vietoje

2025-11-11 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 18:34

Turine (Italija) antradienį tęsiasi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Jimmy Connorso vardo grupės antrojo turo mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 2 valandas 48 minutes 6:7 (1:7), 7:5, 6:3 įveikė praėjusių metų finalininką amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-6). Tai buvo 6-a ispano pergalė prieš amerikietį per 7 tarpusavio dvikovas.

Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.

Turine (Italija) antradienį tęsiasi prestižinis baigiamasis ATP turo sezono turnyras – „ATP Finals“. Jimmy Connorso vardo grupės antrojo turo mače ispanas Carlosas Alcarazas (ATP-1) per 2 valandas 48 minutes 6:7 (1:7), 7:5, 6:3 įveikė praėjusių metų finalininką amerikietį Taylorą Fritzą (ATP-6). Tai buvo 6-a ispano pergalė prieš amerikietį per 7 tarpusavio dvikovas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

C. Alcarazas pirmajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, o T. Fritzas antrajame geime iššvaistė net tris tokias progas. Trečiajame geime ispanas savo šansų jau nešvaistė (2:1), bet įgyta persvara pasidžaugė tik keletą minučių (2:2). Vėliau T. Fritzas iniciatyvą galėjo perimti aštuntajame geime, tačiau tąkart nerealizavo abiejų „break pointų“. Teko žaisti pratęsimą, kuriame T. Fritzas neklydo savo padavimų metu ir dar laimėjo 2 varžovo įžaistus kamuoliukus.

REKLAMA
REKLAMA

Antrasis setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Iš pradžių T. Fritzas nerealizavo 2 „break pointų“, o vėliau vieną savo progą iššvaistė ir ispanas. Kai atrodė, kad prireiks pratęsimo, T. Fritzas dvyliktajame geime prisidarė rimtų problemų paduodamas kamuoliuką, suteikė ispanui 3 „set pointus“ ir neišsigelbėjo.

REKLAMA

Lygi kova trečiajame sete vyko iki šeštojo geimo, kai C. Alcarazas laimėjo varžovo padavimų seriją. Vėliau ispano persvara nekėlė abejonių, o mačą jis galėjo baigti ir kiek anksčiau, jei aštuntajame geime būtų realizavęs vieną iš trijų galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją.

C. Alcarazas po antrosios pergalės tapo vienvaldžiu grupės lyderiu, o T. Fritzas liko su viena pergale ir tęs kovą dėl vietos pusfinalyje. Ispanui taip pat betrūksta 1 pergalės, kad jis užsitikrintų pirmosios pasaulio raketės statusą iki metų pabaigos.

REKLAMA
REKLAMA

Antradienį nuo 21.30 val. susitiks Alexas de Minauras ir Lorenzo Musetti.

Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.

„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Carlosas Alcarazas ir Elena Vesnina | „Stop“ kadras
Rusės klausimas spaudos konferencijoje sutrikdė Alcarazą: „Atsiprašau?“ (3)
Tayloras Fritzas | Scanpix nuotr.
„ATP Finals“: Tayloras Fritzas pranoko nestandartinę taktiką išbandžiusį Lorenzo Musetti
Carlosas Alcarazas | Scanpix nuotr.
Carlosas Alcarazas prestižinį turnyrą Turine pradėjo pergalingai
Novakas Djokovičius | Scanpix nuotr.
Djokovičius po pergalės Atėnuose užleido vietą „ATP Finals“ turnyre savo varžovui

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų