Praėjusių metų finalininką įveikęs Alcarazas įsitvirtino pirmoje grupės vietoje

C. Alcarazas pirmajame geime nerealizavo dviejų „break pointų“, o T. Fritzas antrajame geime iššvaistė net tris tokias progas. Trečiajame geime ispanas savo šansų jau nešvaistė (2:1), bet įgyta persvara pasidžaugė tik keletą minučių (2:2). Vėliau T. Fritzas iniciatyvą galėjo perimti aštuntajame geime, tačiau tąkart nerealizavo abiejų „break pointų“. Teko žaisti pratęsimą, kuriame T. Fritzas neklydo savo padavimų metu ir dar laimėjo 2 varžovo įžaistus kamuoliukus.
Antrasis setas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Iš pradžių T. Fritzas nerealizavo 2 „break pointų“, o vėliau vieną savo progą iššvaistė ir ispanas. Kai atrodė, kad prireiks pratęsimo, T. Fritzas dvyliktajame geime prisidarė rimtų problemų paduodamas kamuoliuką, suteikė ispanui 3 „set pointus“ ir neišsigelbėjo.
Lygi kova trečiajame sete vyko iki šeštojo geimo, kai C. Alcarazas laimėjo varžovo padavimų seriją. Vėliau ispano persvara nekėlė abejonių, o mačą jis galėjo baigti ir kiek anksčiau, jei aštuntajame geime būtų realizavęs vieną iš trijų galimybių tašku laimėti varžovo padavimų seriją.
C. Alcarazas po antrosios pergalės tapo vienvaldžiu grupės lyderiu, o T. Fritzas liko su viena pergale ir tęs kovą dėl vietos pusfinalyje. Ispanui taip pat betrūksta 1 pergalės, kad jis užsitikrintų pirmosios pasaulio raketės statusą iki metų pabaigos.
Antradienį nuo 21.30 val. susitiks Alexas de Minauras ir Lorenzo Musetti.
Turnyre dalyvauja 8 žaidėjai, suskirstyti į 2 grupes po 4. Į pusfinalį pateks po 2 geriausius abiejų grupių žaidėjus.
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 15,5 mln. JAV dolerių.
„ATP Finals“ turnyras rengiamas lapkričio 9-16 d. Visus mačus tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
