TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Mavericks“ komandoje – rimtos permainos

2025-11-11 17:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-11 17:34

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Dalaso „Mavericks" komanda imasi permainų.

N.Harrisonas atleidžiamas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Dalaso „Mavericks“ komanda imasi permainų.

0

ESPN skelbia, kad klubo savininkas Patrickas Dumontas nusprendė atleisti generalinį direktorių Nico Harrisoną, kuris pareigas ėjo daugiau nei 4 metus. Labiausiai jo kedę sudrebino Lukos Dončičiaus mainai.

Šiuo metu „Mavericks“ NBA yra pasiekusi 3 pergales ir pralaimėjusi 8 rungtynes, ji žengia priešpaskutinė Vakarų konferencijoje.

