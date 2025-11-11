„Mavericks“ komandoje – rimtos permainos

ESPN skelbia, kad klubo savininkas Patrickas Dumontas nusprendė atleisti generalinį direktorių Nico Harrisoną, kuris pareigas ėjo daugiau nei 4 metus. Labiausiai jo kedę sudrebino Lukos Dončičiaus mainai.
Šiuo metu „Mavericks“ NBA yra pasiekusi 3 pergales ir pralaimėjusi 8 rungtynes, ji žengia priešpaskutinė Vakarų konferencijoje.
