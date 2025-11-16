Plėtojimosi lygoje – tuščias P.Žilinsko pasirodymas

P.Žilinskas per 18 minučių taškų nepelnė (0/2 trit., 0/1 baud.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, perėmė kamuolį ir kartą prasižengė.
Nugalėtojams Davidas Garcia pelnė 31 tašką (8 atk. kam.). Stanley Umude įmetė 24 (8 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Charlie Brownas (2/8 trit.) ir Tyleris Burtonas (6 atk. kam.) surinko po 18 taškų.
