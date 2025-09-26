Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Lakers“ pratęsė kontraktą su J.J.Redicku

2025-09-26 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 08:15

J.J. Redickas 2024 m. debiutavo vyr. trenerio pozicijoje prie Los Andželo „Lakers“ vairo, o prieš antrą jo sezoną klube pratęsė ilgalaikę sutartį. Apie tai pranešė komandos vadovas Robas Pelinka.

J.J.Redickas ilgam lieka Los Andžele (Scanpix nuotr.)

J.J. Redickas 2024 m. debiutavo vyr. trenerio pozicijoje prie Los Andželo „Lakers“ vairo, o prieš antrą jo sezoną klube pratęsė ilgalaikę sutartį. Apie tai pranešė komandos vadovas Robas Pelinka.

0

Daugiau detalių apie naują sutartį nebuvo išskirta, bet ankstesnis kontraktas galiojo iki 2028 m., o jo vertė – 32 mln. JAV dolerių.

41-erių specialistas pirmajame savo sezone su „Lakers“ reguliariajame sezone Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) Vakaruose užėmė trečią vietą, bet atkrintamosiose sustojo prieš Minesotos „Timberwolves“.

