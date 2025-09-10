„Juventus“ atsisveikino su debiutuoti nespėjusiu aukštaūgiu

„Aktyviai dirbame, kad išspręstume šią situaciją. Rinką stebime nuolat, o šiuo metu pradėjome derybas su kandidatais, galinčiais sustiprinti mūsų priekinę liniją. Tikimės, kad artimiausiomis dienomis komandos komplektacija bus baigta“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.
Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje Kęstučio Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu Kauhajokio „Karhu“.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!