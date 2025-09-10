Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Juventus“ atsisveikino su debiutuoti nespėjusiu aukštaūgiu

2025-09-10 14:47 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-10 14:47

Pasiruošimą naujam sezonui tęsiantis Utenos „Juventus" klubas pranešė apie permainas komandos sudėtyje – dėl šeimyninių aplinkybių Aukštaitijos klubą paliko Johnas Fulkersonas.

J.Fulkersonas nežais Utenoje

Pasiruošimą naujam sezonui tęsiantis Utenos „Juventus“ klubas pranešė apie permainas komandos sudėtyje – dėl šeimyninių aplinkybių Aukštaitijos klubą paliko Johnas Fulkersonas.

0

„Aktyviai dirbame, kad išspręstume šią situaciją. Rinką stebime nuolat, o šiuo metu pradėjome derybas su kandidatais, galinčiais sustiprinti mūsų priekinę liniją. Tikimės, kad artimiausiomis dienomis komandos komplektacija bus baigta“, – sakė „Juventus“ direktorius Rolandas Jarutis.

Naująjį sezoną „Juventus“ pradės rugsėjo 20 d. Samokove (Bulgarija), kur dalyvaus FIBA Čempionų lygos atrankos turnyre. Ketvirtfinalyje Kęstučio Kemzūros auklėtiniai susitiks su Suomijos klubu Kauhajokio „Karhu“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

