TV3 naujienos > Sportas

Jokičiaus vedami serbai įveikė graikus

2025-08-09 22:26 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 22:26

Serbijos rinktinė iškovojo trečią pergalę iš eilės, besiruošdama 2025 metų Europos krepšinio čempionatui. Jie rezultatu 76:66 nugalėjo Graikiją.

Nikola Jokičius | FIBA nuotr.

Nikola Jokičius dominavo aikštėje, surinkdamas įspūdingą dvigubą dublį – 23 taškus, 18 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus.

0

Nikola Jokičius dominavo aikštėje, surinkdamas įspūdingą dvigubą dublį – 23 taškus, 18 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus.

Graikija vertėsi be savo žvaigždės Giannio Antetokounmpo, kuris praleido draugišką turnyrą Kipre ir tęsia individualų pasirengimo planą gimtinėje.

Los Andželo „Clippers“ gynėjas Bogdanas Bogdanovičius pelnė 9 taškus, tiek pat pridėjo ir Majamio „Heat“ atstovas Nikola Jovičius.

Graikijos gretose rezultatyviausias buvo Kostas Mitoglou – 18 taškų.

