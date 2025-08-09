Jokičiaus vedami serbai įveikė graikus

Nikola Jokičius dominavo aikštėje, surinkdamas įspūdingą dvigubą dublį – 23 taškus, 18 atkovotų kamuolių ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Graikija vertėsi be savo žvaigždės Giannio Antetokounmpo, kuris praleido draugišką turnyrą Kipre ir tęsia individualų pasirengimo planą gimtinėje.
Los Andželo „Clippers“ gynėjas Bogdanas Bogdanovičius pelnė 9 taškus, tiek pat pridėjo ir Majamio „Heat“ atstovas Nikola Jovičius.
Graikijos gretose rezultatyviausias buvo Kostas Mitoglou – 18 taškų.
