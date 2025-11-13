Iš pagrindų atsinaujinusi Lietuvos golbolo rinktinė Europos čempionate liko be pergalių

D grupėje lietuviai 3:12 pralaimėjo turkams, 11:13 nusileido lenkams, pasiekė lygiąsias 3:3 su suomiais bei 3:6 pralaimėjo britams. Lietuviai su 1 tašku D grupėje liko paskutiniai – 5-i – ir nepateko į ketvirtfinalį.
Rungtynėse dėl 9-os vietos mūsiškiai 9:11 pralaimėjo portugalams ir užėmė paskutinę – 10-ą – poziciją.
13 įvarčių Lietuvos rinktinei pelnė Juozas Eigminas, 10 – Normantas Prušinskas, 6 – Artūras Jonikaitis. Rinktinei taip pat atstovavo Mantas Brazauskis bei du tokio rango varžybų debiutantai – Nojus Vaicekauskas ir Ugnius Grigaitis. Pirmą kartą komandai tokio lygio turnyre vadovavo naujasis vyriausiasis treneris Skirmantas Šimoliūnas, jam padėjo po pertraukos į komandą sugrįžusi trenerio asistentė Sandra Šalčiūtė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!