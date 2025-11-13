 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Iš pagrindų atsinaujinusi Lietuvos golbolo rinktinė Europos čempionate liko be pergalių

2025-11-13 10:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:41

Suomijoje vyko Europos golbolo čempionatas, kuriame žaidė iš pagrindų atsinaujinusi Lietuvos vyrų rinktinė.

Golbolo kamuolys Paryžiuje | Organizatorių nuotr.

Suomijoje vyko Europos golbolo čempionatas, kuriame žaidė iš pagrindų atsinaujinusi Lietuvos vyrų rinktinė.

REKLAMA
0

D grupėje lietuviai 3:12 pralaimėjo turkams, 11:13 nusileido lenkams, pasiekė lygiąsias 3:3 su suomiais bei 3:6 pralaimėjo britams. Lietuviai su 1 tašku D grupėje liko paskutiniai – 5-i – ir nepateko į ketvirtfinalį.

Rungtynėse dėl 9-os vietos mūsiškiai 9:11 pralaimėjo portugalams ir užėmė paskutinę – 10-ą – poziciją.

13 įvarčių Lietuvos rinktinei pelnė Juozas Eigminas, 10 – Normantas Prušinskas, 6 – Artūras Jonikaitis. Rinktinei taip pat atstovavo Mantas Brazauskis bei du tokio rango varžybų debiutantai – Nojus Vaicekauskas ir Ugnius Grigaitis. Pirmą kartą komandai tokio lygio turnyre vadovavo naujasis vyriausiasis treneris Skirmantas Šimoliūnas, jam padėjo po pertraukos į komandą sugrįžusi trenerio asistentė Sandra Šalčiūtė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų