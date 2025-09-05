FIBA Europos čempionato reitinge lietuviai – aukščiau nei latviai

Į pirmąją vietą pakilo Vokietija net 105,8 taško per rungtynes verčianti rinktinė fiksuoja geriausią rezultatą nuo 1985-ųjų. Antroji vieta suteikta net per keturias pozicijas pašokusiai Turkijai.
🚨 𝗪𝗛𝗔𝗧 𝗬𝗢𝗨'𝗩𝗘 𝗕𝗘𝗘𝗡 𝗪𝗔𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗙𝗢𝗥 🚨— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025
What would you change in the #EuroBasket Smart Power Rankings Round of 16 edition? 🤔
📈 Full List: https://t.co/vss38ErbQQ pic.twitter.com/sXm98Yk6ct
Lietuviai reitinge prarado dvi pozicijas ir rikiuojasi septinti. Pabrėžta, kad lietuvius itin stabdo nekrentantys tritaškiai ir Roko Jokubaičio trauma, bet aštuntfinalio poroje rinktinė vis tiek laikoma nežymia favorite.
Lietuvių oponentė Latvija rikiuojama laipteliu žemiau – aštuntoje vietoje. Išskiriamas namų ir sausakimšų tribūnų pranašumas, o čempionato tęsti negalinčio Andrejaus Gražulio praradimas prilyginamas R.Jokubaičio netekčiai. Abu žaidėjai įvardinti tuo pačiu epitetu – rinktinės siela ir širdis.
Ši aštuntfinalio pora yra vienintelė, kurios abi komandos pateko į reitingo aštuonetuką.
Prasčiausiai atkrintamųjų starte vertinami Sakartvelo, Portugalijos ir Švedijos šansai.
FIBA Europos čempionato reitingas:
1. Vokietija
2. Turkija
3. Serbija
4. Graikija
5. Prancūzija
6. Italija
7. Lietuva
8. Latvija
9. Lenkija
10. Slovėnija
11. Suomija
12. Izraelis
13. Bosnija ir Hercegovina
14. Sakartvelas
15. Portugalija
16. Švedija
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!