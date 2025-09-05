Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

FIBA Europos čempionato reitinge lietuviai – aukščiau nei latviai

2025-09-05 11:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 11:15

J.Valančiūnas ves lietuvius aštuntfinalyje (BNS nuotr.)

FIBA prieš Europos čempionato akrintamąsias atnaujino turnyro reitingą.

3

Į pirmąją vietą pakilo Vokietija net 105,8 taško per rungtynes verčianti rinktinė fiksuoja geriausią rezultatą nuo 1985-ųjų. Antroji vieta suteikta net per keturias pozicijas pašokusiai Turkijai.

Lietuviai reitinge prarado dvi pozicijas ir rikiuojasi septinti. Pabrėžta, kad lietuvius itin stabdo nekrentantys tritaškiai ir Roko Jokubaičio trauma, bet aštuntfinalio poroje rinktinė vis tiek laikoma nežymia favorite.

Lietuvių oponentė Latvija rikiuojama laipteliu žemiau – aštuntoje vietoje. Išskiriamas namų ir sausakimšų tribūnų pranašumas, o čempionato tęsti negalinčio Andrejaus Gražulio praradimas prilyginamas R.Jokubaičio netekčiai. Abu žaidėjai įvardinti tuo pačiu epitetu – rinktinės siela ir širdis.

Ši aštuntfinalio pora yra vienintelė, kurios abi komandos pateko į reitingo aštuonetuką.

Prasčiausiai atkrintamųjų starte vertinami Sakartvelo, Portugalijos ir Švedijos šansai.

FIBA Europos čempionato reitingas:

1. Vokietija

2. Turkija

3. Serbija

4. Graikija

5. Prancūzija

6. Italija

7. Lietuva

8. Latvija

9. Lenkija

10. Slovėnija

11. Suomija

12. Izraelis

13. Bosnija ir Hercegovina

14. Sakartvelas

15. Portugalija

16. Švedija

 

