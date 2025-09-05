„Žalgiris“ pristatė naujojo sezono marškinėlius

Tai jau antrasis sezonas, kai žaidybinę aprangą klubui kuria PUMA, o pirmaisiais metais sėkmingai užmegzta partnerystė ir didelis gerbėjų susidomėjimas tik patvirtino šio bendradarbiavimo vertę.
2025–2026 m. marškinėliai išsiskiria aukščiausio lygio kokybe – pagaminti iš tvirtesnės, bet lengvesnės tekstūrinės audinio medžiagos, kuri užtikrina didesnį komfortą ir ventiliaciją tiek aikštėje, tiek kasdienybėje. Kartu su PUMA buvo skirta daug dėmesio ne tik dizainui, bet ir jo prasmei – norėta, kad kiekviena detalė primintų apie „Žalgirio“ tradicijas ir unikalumą.
Namų marškinėlių akcentas – iš viršaus matomas arenos kontūras, parodantis „Žalgirio“ areną kaip tikrą namų tvirtovę. Išvykos aprangoje dominuoja medžių, žalios girios kontūrai – tai simbolizuoja „Žalgirio“ natūralumą, amžiną žalumą ir prigimtinį troškimą žaisti, kovoti ir ryškiai atstovauti žaliai baltiems sirgaliams išvykų miestuose.
Prieš žaidybinių marškinėlių pristatymą taip pat buvo paskelbta apie naują laisvalaikio kolekciją. Visų, kurie įsigyja laisvalaikio drabužių arba žaidybinius marškinėlius, lauks ypatinga patirtis – užsakymas bus supakuotas į riboto leidimo „Unpack the Season“ dėžę.
Be to, šiemet pirmą kartą dar prieš oficialų aprangų pristatymą buvo surengtas marškinėlių išankstinis pardavimas, neatskleidžiant galutinio dizaino detalių – juos iš anksto įsigiję sirgaliai marškinėlių sulaukė prieš pat juos atskleidžiant viešai.
Sezono metu „Žalgiris“ žada naujų laisvalaikio kolekcijos papildymų ir išskirtinių staigmenų sirgaliams, tad kviečiame sekti naujienas ir kartu žengti į dar vieną įsimintiną sezoną su naujais simboliais, kokybe ir žaliai balta dvasia!
