F-1 bolidai riedėjo 30 km/val. greičiu, o Verstappenas pasiuntė žinutę dėl V8 variklių

Prieš startą dėl smarkaus lietaus lenktynės jau buvo atidėtos, o prasidėjus formavimo ratui problemų kilo ir daliai bolidų. Keli pilotai pranešė negalintys normaliai įsibėgėti.
Tarp jų buvo ir M. Verstappenas. „Red Bull“ atstovas radijo ryšiu pranešė, kad jo bolidas nereaguoja į akceleratoriaus paspaudimą. Problemų turėjo ir Lewisas Hamiltonas – britas sustojo pagrindinėje tiesiojoje, kai nuspaudus akceleratorių nebuvo jokios reakcijos.
Dėl kilusių nesklandumų lenktynių kontrolė sustabdė starto procedūrą ir išsiuntė visus pilotus atgal į techninio aptarnavimo zoną.
M. Verstappenas, pamatęs, kiek daug bolidų juda neįprastai lėtai, situaciją sutiko su šypsena.
„Tiesiog pamačiau aštuonis ar devynis bolidus, važiuojančius maždaug 30 km/val. Na, su tokiais varikliais taip nutinka. Su V8 tokių problemų neturėtumėte“, – juokėsi olandas.
Paklaustas, kas nutiko jo „Red Bull RB22“, M. Verstappenas paaiškino, kad bolidas tiesiog prarado galią.
„Nieko nevyko ir tai buvo problema. Atrodė, tarsi važiuočiau 35 km/val. greičiu į kalną ir iš tikrųjų lėtėčiau“, – pasakojo olandas.
Pasak jo, kai greitis ir variklio sūkiai nukrenta per žemai, bolidas pradeda prarasti galią, tačiau įprastai po vienos ar dviejų sekundžių sistema atsigauna.
„Taip nutiko ir mano starto metu. Tik kažkodėl pirmuoju bandymu sistema nesuveikė. Antruoju bandymu buvo šiek tiek geriau“, – sakė M. Verstappenas.
FIA vėliau paskelbė, kad komandoms buvo išsiųsta atnaujinta programinė įranga, turėjusi padėti atlikti būtinus jėgos agregatų pakeitimus. M. Verstappenas atskleidė, kad būtent programinės įrangos atnaujinimas ir tapo viena pagrindinių ilgo laukimo priežasčių.
„Jiems reikėjo atnaujinti programinę įrangą, o tada ją įkelti į bolidą. Manau, vienos komandos turėjo greitesnius nešiojamuosius kompiuterius nei kitos. Mes bendradarbiaujame su „Oracle“, todėl turime labai greitą ryšį. Vis tiek laukėme pusvalandį, tad galbūt kiti turėjo kiek lėtesnį ryšį““, – juokavo M. Verstappenas.
Ironiška, tačiau chaotišką dieną M. Verstappenas galiausiai pavertė istorine savo komandai.
Lenktynėse jis prarado pozicijas abiem „Mercedes“ pilotams, tačiau vėliau jas susigrąžino ir iškovojo pirmąją pergalę šį sezoną. Tai taip pat buvo pirmasis „Red Bull Ford Powertrains“ variklio triumfas „Formulėje 1“. Antrąją vietą užėmė Kimi Antonelli, o trečias finišavo L. Hamiltonas.
M. Verstappeno komentarai apie V8 nėra naujiena. Olandas ir anksčiau yra pasisakęs už paprastesnius jėgos agregatus. Jo nuomone, „Formulei 1“ būtų naudingi V8 varikliai ir trumpesni lenktynių savaitgaliai.
17-asis etapas – Singapūro GP – vyks spalio 9-11 d. Jame išvysime ir sprinto kvalifikaciją bei sprinto lenktynes. Visą „Formulės 1“ sezoną tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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