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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Po sensacingo pralaimėjimo – Rybakinos sprendimas dėl kito turnyro

2026-10-04 21:36 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 21:36
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Pasaulio reitingo lyderė Elena Rybakina dėl traumos nežais artėjančiame WTA 1000 serijos turnyre Uhane. Apie Kazachstano tenisininkės pasitraukimą paskelbė turnyro organizatoriai.

Elena Rybakina | EPA / SARAH YENESEL nuotr.

Pasaulio reitingo lyderė Elena Rybakina dėl traumos nežais artėjančiame WTA 1000 serijos turnyre Uhane. Apie Kazachstano tenisininkės pasitraukimą paskelbė turnyro organizatoriai.

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Tokį sprendimą E. Rybakina priėmė praėjus vos dienai po netikėto pralaimėjimo Pekine vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre. Antrajame rate ji per tris setus nusileido 118-ajai pasaulio raketei Alinai Čarajevai.

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„Labai atsiprašau gerbėjų, kurie laukė mano pasirodymo. Skirsiu šiek tiek laiko poilsiui ir atsigavimui. Ačiū už supratingumą ir nuolatinį palaikymą. Iki pasimatymo kitais metais“, – socialiniuose tinkluose parašė E. Rybakina.

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Pastaruosius kelis mėnesius tenisininkę kamavo užsitęsusi blauzdos ir pėdos trauma. Dėl jos E. Rybakina turėjo pasitraukti iš Sinsinatyje vykusio turnyro ketvirtfinalio mače su Iga Swiatek.

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Vis dėlto Kazachstano atstovė spėjo tinkamai pasiruošti „US Open“ turnyrui. Jame ji iškovojo trečiąjį karjeros „Didžiojo kirčio“ titulą, pirmą kartą tapo pasaulio reitingo lydere ir tapo pirmąja žaidėja, užsitikrinusia vietą WTA sezono finaliniame turnyre.

E. Rybakina prisijungė prie jau anksčiau iš Uhano turnyro pasitraukusių Amandos Anisimovos, Madison Keys, Emmos Navarro ir Karolinos Pliškovos.

„Wuhan Open“ vyks spalio 12–18 dienomis ir bus paskutinis šio sezono WTA 1000 kategorijos turnyras.

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