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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius liko priblokštas teisėjo sprendimo: „Negali būti, kad tai leidžiama“

2026-10-04 21:31 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 21:31
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Novakas Djokovičius ir Alexanderis Zverevas sekmadienį vos po dviejų geimų įsivėlė į netikėtą ginčą su teisėju. Serbas buvo nepatenkintas sprendimu pakartoti tašką po varžovo prašymo peržiūrėti epizodą.

Novakas Djokovičius | Stop kadras

Novakas Djokovičius ir Alexanderis Zverevas sekmadienį vos po dviejų geimų įsivėlė į netikėtą ginčą su teisėju. Serbas buvo nepatenkintas sprendimu pakartoti tašką po varžovo prašymo peržiūrėti epizodą.

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Mačo pradžioje A. Zverevas išsiveržė į priekį ir pirmavo 30:15, kai stojo atlikti padavimo. Vokietis atliko padavimą, o N. Djokovičius galingai grąžino kamuoliuką. A. Zverevas buvo priverstas trauktis ir netrukus smūgiavo už aikštės ribų, tačiau būtent tada kilo ginčas.

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A. Zverevas priėjo prie teisėjo ir atkreipė dėmesį į šalia aikštės esančią reklaminę LED lentą, kuri, jo teigimu, pasikeitė prieš pat padavimą ir jį išblaškė. Vaizdo įrašas parodė, kad reklama iš tiesų pasikeitė, tačiau tai įvyko dar prieš vokiečiui atliekant padavimą. Nepaisant to, teisėjas nusprendė tašką pakartoti.

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Iš pradžių ramus buvęs N. Djokovičius bandė išsiaiškinti tokio sprendimo logiką.

„Gerai, suprantu, jis ruošėsi atlikti padavimą. Jis padavė, aš atlikau vieną smūgį, jis atliko kitą smūgį ir tada paprašė peržiūros. Ar taip galima? Jeigu tas reklamos pasikeitimas jį išblaškė, jis turėjo sustoti iškart po padavimo ir paprašyti pakartoti tašką. Tai neturi jokios logikos“ – klausė serbas.

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Netrukus į pokalbį įsitraukė ir A. Zverevas.

„Tu nepataikei ir tada paprašei peržiūros“, – vokiečiui sakė serbas.

„Aš nežinojau, ar galiu prašyti peržiūros, todėl priėjau prie teisėjo ir paklausiau“, – atsakė A. Zverevas.

Kai buvo nuspręsta tašką pakartoti, N. Djokovičiaus kantrybė trūko.

„Manau, tai turi būti kvailiausias taisyklių pakeitimas, kokį esu girdėjęs gyvenime. Nėra jokios logikos. Jei kažkas trukdo, žaidėjas turi sustoti iškart. O dabar galime sužaisti 30 smūgių, jis pralaimi tašką ir tada sako: gerai, dabar paprašysiu peržiūros“, – piktinosi N. Djokovičius.

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Teisėjui linktelėjus, serbas tik nusijuokė ir demonstratyviai iškėlė rankas. Vis dėlto netrukus jis laimėjo ir pakartotą tašką.

Ginčą tiesioginės transliacijos metu aptarinėjo britų teniso ekspertai Nickas Lesteris ir Annabel Croft.

N. Lesteris bandė išsiaiškinti, ar reklaminės lentos pasikeitimas galėjo iš tiesų sutrukdyti A. Zverevui.

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„Ar jis sako, kad reklama pasikeitė tuo metu, kai jis ruošėsi atlikti smūgį? Atrodė, kad kažkas jį išblaškė, tačiau neaišku, ar tai buvo būtent prieš tą smūgį. Galbūt jie pakartos tašką“, – svarstė ekspertas.

Jis pripažino, kad niekada anksčiau nebuvo matęs tokios situacijos.

A. Croft taip pat stebėjosi teisėjo sprendimu: „Tai visiškai neįprasta. Jei jie iš tikrųjų pakartotų tašką, tai būtų pirmas kartas, kai matau kažką panašaus.“

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Dar kartą peržiūrėjus epizodą paaiškėjo, kad LED reklama pasikeitė gerokai anksčiau, nei A. Zverevas atliko savo nesėkmingą smūgį.

„Tai neturėjo jokios įtakos. Padavimas buvo geras, iš tiesų jis buvo puikus. Tiesiog Djokovičius jį grąžino labai stipriai. Kiek matau, reklamos pasikeitimas neturėjo įtakos tam smūgiui, kurį Zverevas atliko į užribį“, – teigė N. Lesteris.

A. Croft sprendimą pavadino „keistu“ ir „neteisingu“.

„Manau, kad Djokovičius teisus. Nesu mačiusi nieko tokio absurdiško! Negaliu patikėti, kad teisėjas priėmė tokį sprendimą. Manau, kad tai tikrai suerzins Djokovičių“, – sakė ekspertė.

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