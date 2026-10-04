Alcarazas žengia titulo link: Šapovalovą sustabdė trauma

Pirmajame sete vyko atkakli kova. C. Alcarazas atsilikdamas 4:5 neutralizavo „set pointą“, o vėliau laimėjo pratęsimą. Antrajame sete jau pirmajame geime D. Šapovalovas pajuto dešinės šlaunies skausmus. Kanadietis dar sužaidė du geimus, tačiau rezultatui esant 1:2 nusprendė nebetęsti mačo.
Iki pasitraukimo D. Šapovalovas C. Alcarazui kėlė rimtų problemų įvairiapusišku žaidimu – kanadietis kaitaliojo gilius smūgius su trumpais, o jėgą derino su „suktais“ smūgiais.
Pusfinalyje C. Alcarazas susitiks su kitu ispanu – Jaume Munaru. Pasaulio reitinge 64-ą vietą užimantis tenisininkas ketvirtfinalyje 6:4, 6:2 nugalėjo prancūzą Kyrianą Jacquet (ATP-86).
C. Alcarazas Tokijuje siekia apginti praėjusiais metais iškovotą titulą. Šis turnyras jam yra vos trečiasis po kelių mėnesių pertraukos dėl riešo traumos. Po sugrįžimo ispanas jau pasiekė „US Open“ ketvirtfinalį.
Kitame pusfinalyje susikaus Valentinas Vacherot (ATP-18) ir Jiri Lehečka (ATP-23).
V. Vacherot ketvirtfinalyje pateikė staigmeną – 7:5, 4:6, 6:4 įveikė prancūzą Arthurą Filsą (ATP-9). Prancūzas trečiajame sete atrodė turintis iniciatyvą (2:4), tačiau nesugebėjo jos išlaikyti ir pralaimėjo 4 geimus iš eilės.
Tuo metu J. Lehečka be didesnio vargo 6:1, 6:1 sutriuškino Paragvajaus atstovą Adolfo Danielį Vallejo (ATP-56). Čekas pergalę iškovojo greičiau nei per valandą.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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