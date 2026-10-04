Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas žengia titulo link: Šapovalovą sustabdė trauma

2026-10-04 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 19:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Carlosas Alcarazas (ATP-3) Tokijuje vykstančiame ATP 500 serijos turnyre pateko į pusfinalį. Ttulą ginantis ispanas ketvirtfinalyje 7:6 (7:3), 2:1 įveikė kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-46), kuris antrajame sete dėl traumos buvo priverstas pasitraukti iš kovos.

Carlosas Alcarazas ir Denisas Šapovalovas | EPA nuotr.

Carlosas Alcarazas (ATP-3) Tokijuje vykstančiame ATP 500 serijos turnyre pateko į pusfinalį. Ttulą ginantis ispanas ketvirtfinalyje 7:6 (7:3), 2:1 įveikė kanadietį Denisą Šapovalovą (ATP-46), kuris antrajame sete dėl traumos buvo priverstas pasitraukti iš kovos.

REKLAMA
0

Pirmajame sete vyko atkakli kova. C. Alcarazas atsilikdamas 4:5 neutralizavo „set pointą“, o vėliau laimėjo pratęsimą. Antrajame sete jau pirmajame geime D. Šapovalovas pajuto dešinės šlaunies skausmus. Kanadietis dar sužaidė du geimus, tačiau rezultatui esant 1:2 nusprendė nebetęsti mačo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iki pasitraukimo D. Šapovalovas C. Alcarazui kėlė rimtų problemų įvairiapusišku žaidimu – kanadietis kaitaliojo gilius smūgius su trumpais, o jėgą derino su „suktais“ smūgiais.

REKLAMA
REKLAMA

Pusfinalyje C. Alcarazas susitiks su kitu ispanu – Jaume Munaru. Pasaulio reitinge 64-ą vietą užimantis tenisininkas ketvirtfinalyje 6:4, 6:2 nugalėjo prancūzą Kyrianą Jacquet (ATP-86).

REKLAMA

C. Alcarazas Tokijuje siekia apginti praėjusiais metais iškovotą titulą. Šis turnyras jam yra vos trečiasis po kelių mėnesių pertraukos dėl riešo traumos. Po sugrįžimo ispanas jau pasiekė „US Open“ ketvirtfinalį.

Kitame pusfinalyje susikaus Valentinas Vacherot (ATP-18) ir Jiri Lehečka (ATP-23).

V. Vacherot ketvirtfinalyje pateikė staigmeną – 7:5, 4:6, 6:4 įveikė prancūzą Arthurą Filsą (ATP-9). Prancūzas trečiajame sete atrodė turintis iniciatyvą (2:4), tačiau nesugebėjo jos išlaikyti ir pralaimėjo 4 geimus iš eilės.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo metu J. Lehečka be didesnio vargo 6:1, 6:1 sutriuškino Paragvajaus atstovą Adolfo Danielį Vallejo (ATP-56). Čekas pergalę iškovojo greičiau nei per valandą.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų