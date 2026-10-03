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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Zverevas Pekine įsibėgėjo: po žaibiškos pergalės laukia Djokovičius

2026-10-03 22:19 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 22:19
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Antroji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas šeštadienį Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ turnyre be didesnio vargo žengė į ketvirtfinalį. Pirmoji turnyro raketė vos per 55 minutes 6:0, 6:3 nugalėjo turnyro šeimininkų viltį Junchengą Shangą (ATP-250).

Alexanderis Zverevas | EPA nuotr.

Antroji pasaulio raketė Alexanderis Zverevas šeštadienį Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ turnyre be didesnio vargo žengė į ketvirtfinalį. Pirmoji turnyro raketė vos per 55 minutes 6:0, 6:3 nugalėjo turnyro šeimininkų viltį Junchengą Shangą (ATP-250).

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250-oji pasaulio raketė iš Kinijos į turnyrą pateko su vardiniu kvietimu, tačiau prieš A. Zverevą rimčiau pasipriešinti nesugebėjo. Vokietis atliko devynis neatremiamus padavimus ir varžovui leido laimėti vos tris geimus.

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„Esu patenkintas pergale. Jis buvo pavojingas varžovas ir šiame mače neturėjo ko prarasti“, – po mačo sakė A. Zverevas.

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Ketvirtfinalyje vokiečio laukia itin garsus varžovas – serbas Novakas Djokovičius. Ši akistata Pekine įvyks sekmadienį. Serbas šiame mieste iki šiol nėra pralaimėjęs nė vieno mačo per karjerą.

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„Žinau, kad bus sunku. Tikiu savo galimybėmis, bet jis čia dar niekada nepralaimėjo“, – sakė A. Zverevas.

A. Zverevo pergalė taip pat svarbi jo kovai dėl pirmosios pasaulio reitingo vietos. Vokietis šiuo metu yra antras, o viršūnėje išlieka Jannikas Sinneris. Italas praėjusiais metais triumfavo Pekine, tačiau šiemet turnyre nedalyvauja. Šeštadienį jis taip pat pranešė, kad nežais kitą savaitę vyksiančiame Šanchajaus ATP 1000 turnyre. Priežasties J. Sinneris nenurodė, tačiau nuo liepos, kai iškovojo Vimbldono čempiono titulą, kortuose nepasirodė dėl dešiniojo kelio traumos.

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Kitame „China Open“ ketvirtfinalyje vietą užsitikrino Daniilas Medvedevas (ATP-6). Jis 6:4, 6:3 įveikė vokietį Janą-Lennardą Struffą (ATP-59).

Daug vargo aštuntfinalyje turėjo australas Alexas de Minauras (ATP-10), 3:6, 7:6 (7:5), 7:5 įveikęs prancūzą Quentiną Halysą (ATP-50).

Australas antrajame sete buvo atsilikęs 3:5, bet atsitiesė (5:5). Vienuoliktajame geime Q. Halysas turėjo 3 „break pointus“, tačiau australas vėl išsigelbėjo. Net ir pratęsime prancūzas pirmavo 5:4 bei stojo atlikti dviejų savo padavimų. Abu tuos taškus Q. Halysas pralaimėjo ir vėliau neatsitiesė.

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Trečiajame sete A. de Minauras pirmavo 5:4, tačiau dešimtajame geime savo padavimų metu nerealizavo 4 „match pointų“, nors buvo atitrūkę 40:0. Vienuoliktajame geime australas iniciatyvą susigrąžino ir vėliau savo padavimais įtvirtino dramatišką pergalę.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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