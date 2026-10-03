Alcarazas atsilaikė prieš Arnaldi: po įtempto pirmojo seto – visiškai pasikeitusi mačo eiga

Pirmajame sete C. Alcarazui teko gerokai paplušėti. Jo varžovas turėjo net keturis „set pointus“, tačiau ispanas juos neutralizavo ir galiausiai per 1 val. 13 min. laimėjo setą.
Po dramatiškos pirmojo seto pabaigos mačo eiga kardinaliai pasikeitė. C. Alcarazas perėmė iniciatyvą, o M. Arnaldi žaidimas ėmė „byrėti“. Ispanas antrajame sete dominavo ir po maždaug pusvalandžio užbaigė setą triuškinama persvara.
„Tai, kad neutralizavau tuos „set pointus“ pirmajame sete, mane labai džiugina. Svarbu prisiminti, kad setas nesibaigia iki paskutinio taško“, – po mačo sakė C. Alcarazas.
Antrajame sete tenisininkas pakeitė žaidimo planą.
„Tiesiog stengiausi žaisti ne taip greitai ir rengti daugiau ilgų apsikeitimų smūgiais. Bandžiau jį kiek įmanoma spausti“, – kalbėjo ispanas.
Pasak C. Alcarazo, toks žaidimas privertė varžovą jaustis nepatogiai ir daugiau galvoti priimant sprendimus.
„Manau, kad jam tapo gana sunku“, – pridūrė jis.
Ketvirtfinalyje C. Alcarazas susitiks su kanadiečiu Denisu Šapovalovu (ATP-46). Pastarasis aštuntfinalyje 7:5, 3:6, 6:4 įveikė čilietį Alejandro Tabilo.
Tokijo turnyras C. Alcarazui yra vos trečiasis nuo sugrįžimo į kortą po riešo traumos, dėl kurios jis kelis mėnesius negalėjo rungtyniauti. Į profesionalų tenisą ispanas grįžo rugpjūčio pabaigoje, o „US Open“ turnyre pasiekė ketvirtfinalį.
Kituose dienos mačuose italas Matteo Berrettini (ATP-47) 6:7 (6:8), 1:6 neatsilaikė prieš paragvajietį Danielį Vallejo (ATP-56), o čekas Jiri Lehečka (ATP-23) 5:7, 6:4, 6:4 įveikė prancūzą Ugo Humbertą (ATP-32).
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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