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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Alcarazas atsilaikė prieš Arnaldi: po įtempto pirmojo seto – visiškai pasikeitusi mačo eiga

2026-10-03 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 19:23
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Carlosas Alcarazas (ATP-3) šeštadienį žengė į Tokijuje vykstančio ATP 500 serijos „Japan Open“ turnyro ketvirtfinalį. Pirmoji turnyro raketė antrajame rate 7:6 (8:6), 6:1 įveikė italą Matteo Arnaldi (ATP-37).

Carlosas Alcarazas | EPA nuotr.

Carlosas Alcarazas (ATP-3) šeštadienį žengė į Tokijuje vykstančio ATP 500 serijos „Japan Open“ turnyro ketvirtfinalį. Pirmoji turnyro raketė antrajame rate 7:6 (8:6), 6:1 įveikė italą Matteo Arnaldi (ATP-37).

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Pirmajame sete C. Alcarazui teko gerokai paplušėti. Jo varžovas turėjo net keturis „set pointus“, tačiau ispanas juos neutralizavo ir galiausiai per 1 val. 13 min. laimėjo setą.

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Po dramatiškos pirmojo seto pabaigos mačo eiga kardinaliai pasikeitė. C. Alcarazas perėmė iniciatyvą, o M. Arnaldi žaidimas ėmė „byrėti“. Ispanas antrajame sete dominavo ir po maždaug pusvalandžio užbaigė setą triuškinama persvara.

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„Tai, kad neutralizavau tuos „set pointus“ pirmajame sete, mane labai džiugina. Svarbu prisiminti, kad setas nesibaigia iki paskutinio taško“, – po mačo sakė C. Alcarazas.

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Antrajame sete tenisininkas pakeitė žaidimo planą.

„Tiesiog stengiausi žaisti ne taip greitai ir rengti daugiau ilgų apsikeitimų smūgiais. Bandžiau jį kiek įmanoma spausti“, – kalbėjo ispanas.

Pasak C. Alcarazo, toks žaidimas privertė varžovą jaustis nepatogiai ir daugiau galvoti priimant sprendimus.

„Manau, kad jam tapo gana sunku“, – pridūrė jis.

Ketvirtfinalyje C. Alcarazas susitiks su kanadiečiu Denisu Šapovalovu (ATP-46). Pastarasis aštuntfinalyje 7:5, 3:6, 6:4 įveikė čilietį Alejandro Tabilo.

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Tokijo turnyras C. Alcarazui yra vos trečiasis nuo sugrįžimo į kortą po riešo traumos, dėl kurios jis kelis mėnesius negalėjo rungtyniauti. Į profesionalų tenisą ispanas grįžo rugpjūčio pabaigoje, o „US Open“ turnyre pasiekė ketvirtfinalį.

Kituose dienos mačuose italas Matteo Berrettini (ATP-47) 6:7 (6:8), 1:6 neatsilaikė prieš paragvajietį Danielį Vallejo (ATP-56), o čekas Jiri Lehečka (ATP-23) 5:7, 6:4, 6:4 įveikė prancūzą Ugo Humbertą (ATP-32).

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Tokijuje prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 2,342 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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