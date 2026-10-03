Rybakina patyrė netikėtą smūgį: pirmąją pasaulio raketę išmetė 118-oji

27-erių Kazachstano atstovei E. Rybakinai tai buvo pirmoji dvikova po to, kai ji, laimėjusi „US Open“, tapo pasaulio reitingo lydere.
24-erių armėnė A. Čarajeva, kuri, kaip ir E. Rybakina, gimė Rusijoje, po pralaimėto pirmojo seto sugebėjo pakeisti mačo eigą ir iškovoti skambiausią karjeros pergalię.
„Neturiu žodžių. Tai neįtikėtina. Ji yra nuostabi žaidėja, o man tai – tarsi svajonės išsipildymas. Labai džiaugsiuosi galėdama dar kelias dienas pabūti Pekine. Ką dar galėčiau pasakyti? Niekada nenustokite tikėti savimi!“, – po mačo sakė A. Čarajeva.
E. Rybakina mačą pradėjo sėkmingai, tačiau jos žaidimą apsunkino net septynios dvigubos klaidos. Tuo pasinaudojusi A. Čarajeva perėmė iniciatyvą ir galiausiai per 2 val. 11 min. iškovojo pergalę.
Tai yra pirmasis A. Čarajevos pasirodymas Pekino turnyre. Trečiajame rate jos laukia akistata su brite Sonay Kartal.
Ši pergalė A. Čarajevai taip pat leido įrašyti savo vardą į WTA istoriją. Nuo pasaulio reitingo paskelbimo 1975 metais ji tapo žemiausiai reitinguojama žaidėja, įveikusia pirmąją pasaulio raketę po pralaimėto pirmojo seto.
118 - Since the WTA rankings were first published in 1975, Alina Charaeva (#118) has become the lowest-ranked player to claim a comeback win against the World No. 1. Wild!#ChinaOpen | @ChinaOpen @WTA pic.twitter.com/UJewnFnI4Y— OptaAce (@OptaAce) October 3, 2026
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.
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