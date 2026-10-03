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Rybakina patyrė netikėtą smūgį: pirmąją pasaulio raketę išmetė 118-oji

2026-10-03 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-03 19:12
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Pekine (Kinija) vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre užfiksuota didžiulė sensacija. 118-oji pasaulio raketė Alina Čarajeva antrajame rate 3:6, 6:4, 6:3 įveikė pirmąją pasaulio raketę Eleną Rybakiną (WTA-1) ir pateko į kitą etapą.

Alina Čarajeva | Scanpix nuotr.

Pekine (Kinija) vykstančiame WTA 1000 serijos „China Open“ turnyre užfiksuota didžiulė sensacija. 118-oji pasaulio raketė Alina Čarajeva antrajame rate 3:6, 6:4, 6:3 įveikė pirmąją pasaulio raketę Eleną Rybakiną (WTA-1) ir pateko į kitą etapą.

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27-erių Kazachstano atstovei E. Rybakinai tai buvo pirmoji dvikova po to, kai ji, laimėjusi „US Open“, tapo pasaulio reitingo lydere.

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24-erių armėnė A. Čarajeva, kuri, kaip ir E. Rybakina, gimė Rusijoje, po pralaimėto pirmojo seto sugebėjo pakeisti mačo eigą ir iškovoti skambiausią karjeros pergalię.

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„Neturiu žodžių. Tai neįtikėtina. Ji yra nuostabi žaidėja, o man tai – tarsi svajonės išsipildymas. Labai džiaugsiuosi galėdama dar kelias dienas pabūti Pekine. Ką dar galėčiau pasakyti? Niekada nenustokite tikėti savimi!“, – po mačo sakė A. Čarajeva.

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E. Rybakina mačą pradėjo sėkmingai, tačiau jos žaidimą apsunkino net septynios dvigubos klaidos. Tuo pasinaudojusi A. Čarajeva perėmė iniciatyvą ir galiausiai per 2 val. 11 min. iškovojo pergalę.

Tai yra pirmasis A. Čarajevos pasirodymas Pekino turnyre. Trečiajame rate jos laukia akistata su brite Sonay Kartal.

Ši pergalė A. Čarajevai taip pat leido įrašyti savo vardą į WTA istoriją. Nuo pasaulio reitingo paskelbimo 1975 metais ji tapo žemiausiai reitinguojama žaidėja, įveikusia pirmąją pasaulio raketę po pralaimėto pirmojo seto.

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 WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro beveik 9,416 mln. JAV dolerių.

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