Prieš akistatą su šiauliečiais – Frankfurto klubo pergalė, „Neptūno“ oponentai krito

Laimėjusiems 20 taškų pelnė Judah Mintzas, 19 – Radii Caisinas, 12 – Nahiemas Alleyne‘as ir Isaiah Swope‘as.
Pralaimėjusiems 22 taškus įmetė Trentonas Gibsonas, 17 – Timas Ujlemannas.
Tuo tarpu būsimi Klaipėdos „Neptūno“ varžovai Chemnico „Niners“ (1/3) svečiuose 76:82 (19:21, 19:19, 16:22, 22:20) nusileido Jenos „Science City“ (2/2).
„Niners“ 16 taškų pelnė Nighaelis Ceaseris, 14 – Benas Burnhamas ir Phalandrousas Flemingas (10 rez. perd.). „Science City“ 22 taškus įmetė Jemarlas Bakeris.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.