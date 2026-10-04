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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Djokovičius nustebino Pekine: išmetė iš turnyro vieną geriausių sezono žaidėjų

2026-10-04 16:52 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-04 16:52
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Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ turnyre vieną įspūdingiausių sezono pergalių iškovojo 39-erių serbas Novakas Djokovičius (ATP-11). Veteranas ketvirtfinalyje per 2 valandas 34 minutes 4:6, 6:4, 6:4 eliminavo vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-2), kuris pastaraisiais mėnesiais demonstravo geriausią žaidimą pasaulyje. Tai buvo 32-a serbo pergalė Pekine iš tiek pat galimų.

Novakas Djokovičius prieš Alexanderį Zverevą | EPA nuotr.
GALERIJA (14)

Pekine (Kinija) vykstančiame ATP 500 serijos „China Open“ turnyre vieną įspūdingiausių sezono pergalių iškovojo 39-erių serbas Novakas Djokovičius (ATP-11). Veteranas ketvirtfinalyje per 2 valandas 34 minutes 4:6, 6:4, 6:4 eliminavo vokietį Alexanderį Zverevą (ATP-2), kuris pastaraisiais mėnesiais demonstravo geriausią žaidimą pasaulyje. Tai buvo 32-a serbo pergalė Pekine iš tiek pat galimų.

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FOTOGALERIJA. ATP 500 turnyras Pekine: Novakas Djokovičius - Alexanderis Zverevas (10.04)

N. Djokovičius pirmojo seto pradžioje paleido varžovą į priekį. A. Zverevas „set pointą“ turėjo jau devintajame geime, bet serbas tąkart atsilaikė. Dešimtajame geime vokietis šiaip ne taip susitvarkė su įtampa ir savo padavimų metu, atsilikdamas 15:40, pelnė 4 taškus iš eilės.

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Antrajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki devintojo geimo. Jo metu A. Zverevas buvo per tašką nuo laimėtos varžovo padavimų serijos, tačiau veteranas išsigelbėjo. Negana to, jau kitame geime N. Djokovičius atitrūko 40:15, laimėjo setą paduodant vokiečiui ir sulaukė garsių sirgalių ovacijų.

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Lemiamo seto pradžioje A. Zverevas iššvaistė „break pointą“, o vėliau vyko visiškai lygi kova. Kai jau atrodė, kad prireiks pratęsimo, dešimtajame geime N. Djokovičius ėmė kurtis „match pointus“. Vieną kartą vokietis spaudimą atlaikė, bet antrą sykį jau neišsigelbėjo.

A. Zverevas atliko 19 neatremiamų padavimų (serbas – 4), o N. Djokovičius po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 82 proc. įžaistų kamuoliukų (vokietis – 71 proc.).

Australas Alexas de Minauras (ATP-10) 1:6, 6:2, 6:3 eliminavo Andrejų Rubliovą (ATP-24), Daniilas Medvedevas (ATP-6) 7:6 (7:4), 6:3 pranoko argentinietį Francisco Cerundolo (ATP-22), o lenkas Hubertas Hurkaczas (ATP-41) 7:6 (7:2), 6:2 įveikė Kareną Chačanovą (ATP-26).

N. Djokovičius pusfinalyje žais su D. Medvedevu, o A. de Minauras – su H. Hurkaczu.

ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Pekine prizų fondą sudaro kiek daugiau nei 4,089 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

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